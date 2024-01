LG UltraGear a la vanguardia de los eSports

LG UltraGear, "Nacido para jugar", lleva desde 2021 apoyando a los equipos Gen.G con sus monitores gaming de alto rendimiento.

Redacción T21 / 19.01.2024 / 11:43 am

LG Electronics (LG) está ampliando su colaboración oficial con Gen.G Esports (Gen.G), una de las organizaciones de esports más importantes del mundo. Como parte de esta alianza, los equipos profesionales de Gen.G seguirán recibiendo los LG UltraGear™, los monitores para videojuegos líderes del sector, famosos por sus rápidas frecuencias de actualización y su rendimiento de respuesta. La asociación tiene como objetivo promover los deportes electrónicos a nivel mundial y ello implicará varias activaciones en la escena internacional de los deportes.

Gen.G cuenta con varios equipos profesionales de esports especializados en populares juegos multijugador, como League of Legends. Desde que LG UltraGear fue nombrada pantalla oficial de Gen.G en 2021, el equipo de League of Legends en Corea del Sur ha logrado un éxito notable en la League of Legends Champions Korea, consiguiendo tres victorias consecutivas en la temporada, desde verano de 2022 hasta la de 2023.

Chovy, un ganador de la medalla de oro en la prueba de League of Legends de los XIX Juegos Asiáticos de Hangzhou y mid-laner del equipo de League of Legends de Gen.G, elogió los monitores LG UltraGear: "Sus rápidos tiempos de respuesta y altas frecuencias de actualización proporcionan una ventaja en situaciones complejas del juego, permitiendo un control más preciso y una mayor fluidez en la creación de jugadas". El favorito de Chovy es el monito UltraGear OLED de 27 pulgadas (modelo 27GR95GE).

Además de apoyar a los miembros del equipo Gen.G en sus objetivos, LG colabora activamente con ellos en el desarrollo de nuevos monitores gaming LG UltraGear. Los comentarios de los jugadores profesionales ayudan a perfeccionar los últimos modelos. El recientemente presentado monitor UltraGear OLED con temática de League of Legends (modelo 27GR95QL) ofrece una experiencia de juego increíblemente envolvente con una estética única y su diseño se ha visto influido por las aportaciones de los jugadores profesionales. LG también apoya la Gen.G Global Academy brindando monitores gaming ultrarrápidos (modelo 25GR75FG) a los estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales de los deportes electrónicos.

"Es un gran honor entrar en nuestro cuarto año de asociación con LG UltraGear. Desde 2021, han sido nuestro socio en innovación, enriqueciendo el mundo de los esports para los aficionados a los juegos de todo el mundo", dice Arnold Hur, CEO de Gen.G Esports. "No solo apoyan a nuestros equipos profesionales, sino también el desarrollo de la próxima generación de gamers en la Gen.G Global Academy".

"Estamos muy orgullosos y satisfechos de que LG UltraGear esté ayudando a los jugadores de Gen.G a obtener unos resultados excelentes y constantes en los principales torneos", declaró YS Lee, vicepresidente y jefe de LG Business Solutions Company. "LG sigue comprometido con el desarrollo de productos de juego de gama alta y el apoyo a las últimas tecnologías, con el objetivo de ofrecer una experiencia que pueda satisfacer a todos los jugadores de esports, ya sean aficionados o profesionales de alto nivel".