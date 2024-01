¿Cómo localizar tu dispositivo perdido en 2024?

Perder las llaves, la cartera o cualquier otra cosa puede ser un fastidio, pero ESET analiza distintos rastreadores que pueden ayudarte a localizar tus objetos perdidos con una precisión asombrosa.

Redacción T21 / 23.01.2024 / 10:47 pm

¿Alguna vez tuviste ese breve momento de preocupación cuando buscas tu teléfono en tu bolsillo y no está? Es una sensación familiar para muchos, puede que se te acelere el pulso mientras chequeas rápidamente los demás bolsillos. Después, casi siempre, lo encuentras escondido en su lugar habitual, o recuerdas que no lo llevabas contigo. Es un pequeño recordatorio de nuestra dependencia de estos prácticos dispositivos, ¿verdad? ESET comparte algunas formas de evitar estos desalentadores momentos de ansiedad repentina.

Rastreadores físicos: Los rastreadores físicos son pequeños objetos de forma circular o cuadrada que utilizan sencillas pilas para permanecer cargados durante mucho tiempo. Productos como Apple AirTag, Tile o Samsung SmartTag son lo bastante pequeños para caber en el bolsillo, en un compartimento secreto del coche o en el equipaje. De hecho, para los viajeros que van con equipaje en trenes y aviones, ha habido ocasiones en que han resultado muy útiles para localizar maletas perdidas. O, si vas mucho en bici, incluso puedes esconder uno en un timbre para sentirte seguro de que tu bici está donde la dejaste (o seguirla si desaparece).

La tecnología Bluetooth y de banda ultraancha (UWB) permite que estos pequeños rastreadores funcionen a través de una frecuencia segura habilitada por el fabricante, que luego utiliza la red de propietarios de etiquetas/teléfonos para localizarlo, con la ubicación del rastreador mostrada en una aplicación, como Find My de Apple o SmartThings Find de Samsung.

Una cosa importante que mencionan desde ESET es que hay que tener en cuenta las especificaciones de cada fabricante. La AirTag de Apple está diseñada para funcionar exclusivamente con las aplicaciones o dispositivos de su propia marca, por ejemplo, y no sería compatible con un dispositivo Android. También que estos rastreadores dependen de una red de dispositivos similares para ser localizados, ya que no tienen capacidad GPS -que sí son útiles para vigilar cosas que están siempre en movimiento y necesitan actualizaciones periódicas de su ubicación, como los vehículos-.

“Como las tecnologías implican tanto oportunidades como riesgos, es prudente ser consciente de los riesgos potenciales asociados a los dispositivos de seguimiento Bluetooth. Hay que considerar que hay otra cara de los dispositivos de tamaño reducido, ya que las mismas capacidades que hacen que los rastreadores físicos sean tan valiosos para localizar objetos extraviados los hacen también vulnerables al uso indebido. ¿Qué pasa si alguien introduce un dispositivo de seguimiento en un bolso o coche sin su consentimiento? Existen numerosos casos de personas que afirman haber sido rastreadas por acosadores que utilizan dispositivos como AirTags. Esta preocupación ha llevado a pedir que se mejore la seguridad de los rastreadores con Bluetooth, sobre todo para impedir su uso indebido con fines de acoso.”, advierte Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

En este sentido, Apple y Google se han asociado para frenar este tipo de rastreo no deseado, entre otras cosas mediante el despliegue de nuevas funciones antiacoso para sus productos y sistemas operativos móviles. Por ejemplo, debería recibir una notificación si un AirTag que no es suyo se mueve con usted, independientemente de si posee un teléfono inteligente con iOS o Android. Además, están trabajando en una propuesta conjunta de especificación industrial para combatir los riesgos de seguridad asociados al rastreo no deseado mediante dispositivos de seguimiento Bluetooth. Hay esperanzas de que la especificación, que también obtuvo el apoyo de fabricantes de otros dispositivos de seguimiento Bluetooth, pueda finalizarse y las actualizaciones estén disponibles tanto para iOS como para Android en 2024.

Rastreadores de software: Otro conjunto de herramientas útiles para localizar dispositivos perdidos son las soluciones basadas en software. Estas pueden estar preinstaladas por el fabricante del dispositivo y vinculadas a su cuenta, o pueden ser aplicaciones de terceros, a menudo proporcionadas por empresas de seguridad. Entre las más populares están las que ya vienen instaladas en tu smartphone, como Samsung SmartThings Find o Apple’s Find My. Estas aplicaciones no solo sirven para encontrar tu teléfono; también pueden ayudarte a localizar otros dispositivos, como tu smartwatch, portátil o tableta.

La configuración de estas aplicaciones de búsqueda de dispositivos suele comenzar con la creación de una cuenta que se vincula a tu dispositivo y confirma que eres el propietario. La característica más destacada de estas aplicaciones es su capacidad para mostrar la ubicación del dispositivo en un mapa. Curiosamente, este mapa suele ser accesible a través de navegadores de Internet, una función que también ofrecen algunos rastreadores físicos. Incluso si el dispositivo está desconectado, estas aplicaciones pueden localizarlo, gracias a una tecnología similar a la utilizada en los rastreadores de Apple/Samsung.

Utilizan una combinación de fuentes de datos de localización, como GPS, puntos de acceso Wi-Fi de origen colectivo y torres de telefonía móvil, para proporcionar un posicionamiento preciso. Los propietarios también pueden optar por utilizar aplicaciones y rastreadores de terceros. ESET, por ejemplo, con su solución antimalware ofrece el rastreo de dispositivos como parte de su oferta premium al usuario, como el uso de funciones antirrobo para localizar su dispositivo a través de un portal en línea o dentro de una aplicación.

¿Existen otras alternativas?

En el pasado, la triangulación de torres de telefonía móvil era el método más utilizado para rastrear un dispositivo, usando varias torres de telefonía móvil para medir el tiempo que tarda una señal en volver a las torres desde un teléfono. Este retardo se calcula en distancia y proporciona una localización bastante precisa del teléfono. Sin embargo, no es tan preciso como los rastreadores GPS, y también es menos preciso que las formas modernas de triangulación que utilizan una combinación de torres de telefonía móvil, Wi-Fi y otros datos, especialmente en zonas rurales, donde no hay tantas torres de telefonía móvil.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción en caso de que se pierda el teléfono?

En primer lugar, desde ESET aconsejan instalar un software de rastreo en tu teléfono en cuanto empieces a usarlo, así, si el teléfono se pierde, podrás localizarlo con un alto grado de precisión. También es una medida inteligente proteger el teléfono con un bloqueo de pantalla por reconocimiento facial, escaneado de huella dactilar o código de acceso. Esta capa adicional de seguridad puede ayudarte a evitar el acceso no autorizado a tus aplicaciones y cuentas personales. En segundo lugar, en cuanto tu dispositivo desaparezca, llámate a ti mismo si hay alguna posibilidad de que oigas sonar tu teléfono o si tal vez alguien responda a tu llamada. Del mismo modo, intenta bloquearlo a distancia utilizando la aplicación de rastreo como medida de seguridad adicional.

Si te preocupa que tu teléfono u gadgets se pierdan para siempre, desde ESET aconsejan que tomes algunas medidas inmediatas:

Ponerte en contacto con tu proveedor de servicios para que bloquee tu tarjeta SIM . Esto impedirá que nadie utilice tu plan de llamadas y datos. A

. Esto impedirá que nadie utilice tu plan de llamadas y datos. A Utiliza la aplicación de rastreo que hayas configurado en tu teléfono para borrar de forma remota todos tus datos . De esta forma, podrás proteger tu información personal de accesos no autorizados.

. De esta forma, podrás proteger tu información personal de accesos no autorizados. En cuanto a otros dispositivos o equipos, utiliza rastreadores físicos. Lo mejor es utilizarlos para maletas, bolsos, coches. Para los excursionistas , los rastreadores GPS también tienen más sentido que confiar en la ubicación de su teléfono.

“El mundo de los rastreadores es muy variado. Procure siempre mantener sus pertenencias a salvo, pero recuerde que si usted o sus dispositivos se pierden alguna vez, ahora dispone de los conocimientos necesarios para localizarlos con mayor precisión.”, concluye Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.