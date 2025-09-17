Made On YouTube 2025: Nuevas herramientas para creadores

YouTube presenta innovaciones con IA, colaboración y nuevas monetizaciones para potenciar a los creadores en su camino al futuro.

Redacción T21 / 17.09.2025 / 3:56 pm

YouTube pagó más de 100 mil millones (USD) a creadores, artistas y empresas de medios en los últimos cuatro años.

En los últimos 12 meses, el número de canales de YouTube que obtuvieron ingresos de seis cifras (USD) procedentes de pantallas de televisión ha aumentado más de un 45% interanual.

Durante dos décadas, YouTube ha sido la plataforma donde se ha moldeado el futuro del entretenimiento, se han creado empresas y se han formado comunidades extraordinarias. Ahora, con la mirada puesta en los próximos 20 años, la plataforma presenta en Made On YouTube 2025 una nueva generación de herramientas y funciones diseñadas para potenciar la creatividad, fortalecer la conexión con los fans y ofrecer más oportunidades de crecimiento e ingresos a los creadores.

Impulsando la Creación para el Futuro: YouTube innova con herramientas de inteligencia artificial que facilitan y hacen más accesible la creación de contenidos. Esto incluye nuevas funciones de IA para cortometrajes, como Editar con IA , Diálogo a canción y Veo 3 en Shorts , que permiten transformar el contenido audiovisual de manera atractiva, convertir diálogos en bandas sonoras y generar videos de alta calidad a partir de texto. Estas funciones, junto con las nuevas capacidades de Veo para animar personajes y estilizar contenidos, se estarán expandiendo globalmente en los próximos meses.

: A agosto de 2025, se registró que más de 30 millones de creadores utilizan YouTube Studio cada mes. La plataforma incorpora , una nueva función que permite a los creadores añadir hasta cinco colaboradores en un mismo video, aumentando la visibilidad y el alcance de todos los participantes. Además, se añaden herramientas como el , , , y para descubrir ideas y multiplicar formatos. Estas actualizaciones se irán implementando de forma gradual a nivel mundial durante el año. Conectar con los Fans: YouTube también fortalece las transmisiones en vivo, ya que en promedio, más del 30% de los espectadores diarios conectados a la plataforma vieron contenido en vivo tan solo en el segundo trimestre de 2025.

Llegan funciones que permiten transmitir en horizontal y vertical al mismo tiempo con un chat combinado,generar clips destacados con IA y practicar antes de salir al aire. También se incorporan nuevas formas de interacción como reacciones en vivo y juegos en transmisiones en directo, junto con opciones de monetización mejoradas como anuncios en paralelo y transmisiones exclusivas para miembros. En YouTube Music se añaden funciones como cuentas regresivas de lanzamientos, videos exclusivos para fans y merchandising limitado.

Herramientas innovadoras para podcasters que transformarán la manera de crear contenido, diseñadas para expandir el alcance de los creadores, permitiéndoles conectar de manera más profunda con sus seguidores. Entre las novedades destacan la creación de videoclips impulsados por IA , así como la capacidad de convertir audio en video para generar fácilmente un formato visual personalizado. A julio de 2025, se registró que los usuarios consumen más de 100 millones de horas de podcasts todos los días, y más del 30% de esas horas comienzan como transmisión en vivo o estreno.

Con estas actualizaciones, YouTube refuerza su compromiso de empoderar a los creadores, fomentar la comunidad y seguir redefiniendo la manera en que el mundo observa, escucha y conecta. ¡Estamos deseando ver lo que crearemos juntos en los próximos 20 años! Mantente atento al blog para saber a detalle de las funciones y futuras innovaciones.