MagicOS 9.0 llega a Latinoamérica con el HONOR X8c

Redacción T21 / 03.02.2025 / 6:38 pm

Actualmente, los smartphones son mucho más que simples herramientas de comunicación. Se han convertido en los corazones pulsantes de nuestras vidas digitales, desde la organización de tareas diarias hasta la creación de recuerdos inolvidables.

Todo esto es posible gracias a los avances en sistemas operativos, que, como el motor de un coche, hacen funcionar cada aspecto del dispositivo. Hoy, HONOR da un paso más allá con la llegada de MagicOS 9.0, su plataforma más innovadora, disponible por primera vez en América Latina con el HONOR X8c.

Y es que ha sido un enero cargado de novedades y anuncios importantes de la marca en Perú, y a puertas de la llegada del HONOR Magic7 Lite, es necesario destacar que MagicOS 9.0 ya se encuentra en nuestro país.

MagicOS 9.0 es un sistema operativo basado en Android 15 que ofrece una experiencia más fluida, eficiente y personalizada. Con él, los usuarios podrán disfrutar de una serie de características avanzadas que optimizan la forma en que interactúan con su equipo.

Un portal a la productividad

Con Magic Portal, lleva tu experiencia multitarea a otro nivel. Imagina estar en medio de una videollamada importante y necesitar rápidamente acceder a un archivo guardado en tu computadora. Con solo un gesto, Magic Portal te permite ver tu escritorio y abrir esos documentos desde tu dispositivo HONOR, sin interrumpir la videollamada.

Además, si estás trabajando en una presentación, puedes arrastrar y soltar archivos entre tu teléfono y laptop en tiempo real. Esta fluidez entre dispositivos mejora significativamente tu productividad, sobre todo en jornadas largas.

Personalización total

Si alguna vez has sentido que tu pantalla de inicio está demasiado desordenada o que acceder a tus apps más usadas toma demasiado tiempo, Magic Capsule es la solución. Imagina que cada mañana, cuando tomas tu dispositivo, tienes acceso inmediato a las apps que necesitas. Con solo deslizar un dedo, podrás tener un acceso directo a tus aplicaciones favoritas o crear atajos para tareas recurrentes, como tomar notas durante reuniones o consultar el clima antes de salir. Esta personalización inteligente te ahorra tiempo y mejora tu eficiencia.

Seguridad y estilo

La pantalla de bloqueo ya no es solo una barrera de seguridad. Con Magic Lock Screen, el HONOR X8c se convierte en una herramienta útil aun cuando está bloqueado. Estás en una junta y necesitas revisar rápidamente las notificaciones de tu correo sin interrumpir tu actividad, o tal vez estás en el transporte público y no quieres desbloquear tu dispositivo cada vez que recibes una alerta. Magic Lock Screen te permite acceder a las funciones clave sin tener que desbloquear el teléfono, todo mientras mantiene tus datos protegidos. No solo es una forma rápida de interactuar con tu dispositivo, sino también una capa adicional de comodidad.

La experiencia de usuario que buscas

El HONOR X8c no es solo un dispositivo inteligente; es una extensión de tu estilo de vida. Con la potente combinación de MagicOS 9.0 y un diseño elegante, este equipo se adapta a tu ritmo. La pantalla ultra-nítida es perfecta para todo, desde videollamadas claras hasta visualizar tus fotos y videos favoritos con detalle. Y gracias a su cámara avanzada, capturar esos momentos especiales es ahora más sencillo que nunca.

Con una batería que te acompaña durante todo el día y un procesador potente, el HONOR X8c es la elección ideal para aquellos que buscan lo mejor en tecnología sin sacrificar funcionalidad.

Tu compañero ideal para el futuro

Al ser el primer dispositivo en América Latina con MagicOS 9.0, el HONOR X8c marca el comienzo de una nueva era para los usuarios de la región y especialmente en Perú. Con características que mejoran tanto la productividad, como la seguridad y el diseño, este dispositivo se ajusta perfectamente a las exigencias del ritmo diario. Ya sea en el trabajo, durante el tiempo libre o en momentos personales, el HONOR X8c es la herramienta inteligente que elevará tu experiencia móvil a nuevas alturas y lo puedes encontrar en www.honor.com/pe.