Más backups no significan más seguridad

Multiplicar tus copias de seguridad puede ampliar la superficie de ataque: cada backup mal protegido se convierte en un nuevo punto de vulnerabilidad dentro del sistema.

Redacción T21 / 31.03.2026 / 10:02 am

En el Día Mundial del Backup, la empresa revela que los latinoamericanos utilizan hoy múltiples herramientas digitales para resguardar su vida digital sin conocer los riesgos de esta estrategia híbrida

En el mundo digital, depender de una sola “caja fuerte” es un riesgo innecesario y los internautas de América Latina ya lo entendieron al momento de respaldar su información más valiosa: un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de los latinoamericanos (56%) guarda sus datos en computadoras o discos duros, mientras que (55%) emplea servicios de almacenamiento en la nube, lo que refleja que hoy los usuarios combinan distintas alternativas digitales para almacenar sus datos.

A pesar de esta tendencia, un 14% de los usuarios en la región aún confía exclusivamente en copias físicas para guardar su información, lo que refleja que, aunque la digitalización avanza, persisten hábitos tradicionales de almacenamiento, especialmente en ciertos segmentos de la población.

Sin embargo, la digitalización no es sinónimo de invulnerabilidad pues cada método de almacenamiento tiene su “Talón de Aquiles”: los dispositivos físicos pueden dañarse o perderse, los discos externos no siempre son prácticos y los servicios en la nube, aunque accesibles, pueden ser vulnerables a accesos no autorizados si no se protegen adecuadamente.

Esta “estrategia híbrida” de los usuarios latinoamericanos es especialmente importante para explicar que, al diversificar el almacenamiento también multiplicamos los puntos críticos: aunque combinar discos y nubes aporta flexibilidad, esta fragmentación abre nuevas grietas de seguridad. Con la información distribuida en distintos entornos, el riesgo ya no se concentra en un solo lugar; ahora, una sola credencial comprometida o una mala configuración en cualquier plataforma puede dejar expuesta toda nuestra vida digital.

Hoy, la seguridad ya no depende de un solo entorno, sino de la gestión adecuada de múltiples puntos de acceso. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo las malas prácticas digitales delos usuarios: aproximadamente el 40% de los latinoamericanos aún confía su vida digital a contraseñas fáciles de recordar, dejando la puerta abierta a intrusos. Esta vulnerabilidad se agrava al notar que solo la mitad de los usuarios activa la autenticación en dos factores, revelando una brecha crítica entre quienes usan herramientas digitales y quienes realmente saben cómo blindarlas.

“Hoy vemos una paradoja clara: mientras los usuarios adoptan más herramientas digitales para almacenar su información, las prácticas de seguridad no avanzan al mismo ritmo. La combinación de plataformas amplía la exposición, especialmente cuando persisten hábitos como contraseñas débiles o la baja adopción de medidas más robustas. En este contexto, el respaldo se convierte en una práctica clave: guardar una copia de lo más importante, activar una capa extra de seguridad y no concentrar todo en un solo lugar son pequeños cambios que hacen una gran diferencia para proteger la información”, asegura Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.

En el Día Mundial del Backup que se conmemora el 31 de marzo, los expertos de Kaspersky recomiendan cómo evitar que la información digital caiga en las manos equivocadas: