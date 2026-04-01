¿Cómo proteger los datos digitales de los menores?

El auge del robo de identidad infantil exige educación, control parental y medidas técnicas desde el hogar.

Redacción T21 / 01.04.2026 / 7:19 am

ESET Latinoamérica advierte que los datos personales de los niños tienen un valor real y cada vez más son objeto de robo de identidad y fraude. Incluso sin redes sociales, la información de los niños se recopila en escuelas, juegos y aplicaciones, y puede quedar expuesta a violaciones de datos.

Hoy, los niños y adolescentes crecen compartiendo sus datos personales, lo que los ha convertido en un objetivo creciente para los ciberdelincuentes. Ante este panorama, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte sobre los principales riesgos digitales que enfrentan los menores y comparte recomendaciones prácticas para proteger su información en línea.

Según un estudio de la Universidad de Southampton uno de cada seis menores ya ha sido víctima de algún daño digital, como ciberacoso o vulneración de su privacidad. Al interactuar desde temprana edad con aplicaciones, videojuegos, plataformas educativas y redes sociales, generan información que puede ser utilizada para fraudes o robo de identidad.

“Los niños suelen asumir que sus datos no son valiosos simplemente porque son pequeños. Como padre, es útil explicarles con delicadeza que la información personal tiene valor en el mundo digital, sin importar la edad de quien la posee”, comenta Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Los padres no solo deben advertir a sus hijos, sino proteger su datos. De acuerdo a la investigación de Southampton, el 45 % de los padres comparte regularmente información de sus hijos en internet lo que los expone a delitos como el robo de identidad sintética.

A través de esta modalidad de cibercrimen, los delincuentes combinan el identificador personal real de un niño, como su documento nacional de identidad o un número similar, con otros datos inventados para crear una persona completamente nueva y falsa. Esta identidad sintética puede utilizarse para cometer fraudes, solicitar productos financieros o realizar compras importantes que nunca se devuelven.

“Antes de hablar con tus hijos sobre cómo proteger sus datos, empieza por explicarles por qué deberían hacerlo. Puedes usar una situación real que ya entiendan. Por ejemplo, antes de irse a la escuela, cierran la puerta principal con llave. Así, mantienen seguros sus juguetes, dispositivos y otras cosas importantes. Si alguien les roba la ropa y sus pertenencias, esa persona podría incluso hacerse pasar por ellos. Eso es esencialmente lo que significa el robo de identidad en el mundo online”, explica López.

Recomendaciones para proteger a los menores en internet

Proteger los datos de los niños y adolescentes no se trata de limitar su acceso al mundo digital, sino de brindarle las herramientas y la confianza para navegar por él de forma segura. En ese sentido, ESET recomienda a padres y cuidadores adoptar medidas preventivas:

Explicar a los menores el valor de sus datos personales

Evitar compartir información sensible como ubicación, colegio o rutinas

Configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales y aplicaciones

Utilizar contraseñas largas, únicas y seguras para cada cuenta

Activar la autenticación multifactor en plataformas digitales

Mantener dispositivos y aplicaciones actualizadas

Supervisar regularmente la actividad de las cuentas

Fomentar una comunicación abierta ante situaciones sospechosas

“Los delincuentes pueden usar indebidamente la identidad de un niño por diversas razones. Algunos buscan datos personales para crear identidades falsas o sintéticas que permiten a los delincuentes abrir cuentas o solicitar servicios bajo el nombre de otra persona. Otros pueden apropiarse de las cuentas de redes sociales o juegos de un menor para hacerse pasar por él, contactar a sus amigos o difundir contenido dañino”, señala Lopez de ESET.

Señales de alerta

Asimismo, ESET advierte sobre indicios que podrían revelar que una cuenta ha sido comprometida:

Contraseñas que dejan de funcionar sin explicación

Inicios de sesión desde ubicaciones desconocidas

Mensajes o publicaciones que el menor no reconoce

Compras o suscripciones no autorizadas

Cambios inesperados en aplicaciones o dispositivos

Para conocer más sobre el cuidado de los niños en Internet, puede visitar Digipadres, una iniciativa impulsada por SaferKidsOnline de ESET, que busca acompañar a madres, padres y docentes con el fin de generar conciencia acerca de riesgos y amenazas en el mundo digital. Se brindan materiales para el proceso de aprendizaje, diálogo y supervisión con el objetivo de facilitar los conocimientos necesarios para ayudar a lo más pequeños en el uso de las nuevas tecnologías.