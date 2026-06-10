El mayor desafío de la IA sigue siendo humano

El éxito de la IA no estará definido por la tecnología, sino por la capacidad de las empresas para acompañar a las personas durante el cambio.

Redacción T21 / 10.06.2026 / 3:58 pm

Por: Andrés Indaverea, Marketing Communications Sr. Manager, Red Hat.

Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial en las empresas estuvo dominada por una pregunta casi obsesiva: qué tareas podrían automatizarse. Sin embargo, la nueva generación de IA agéntica está desplazando lentamente el foco hacia una discusión mucho más profunda: cómo transformar el potencial humano dentro de las organizaciones.

En Red Hat hablamos cada vez más de “superusuarios”: personas capaces de amplificar su creatividad, productividad y capacidad de decisión gracias a agentes de IA diseñados para colaborar, contextualizar y acelerar procesos. Pero detrás de ese concepto tecnológico aparece algo mucho más humano y universal: el miedo.

Porque cada gran transformación tecnológica despierta temores muy reales. El miedo a perder relevancia. A no adaptarse lo suficientemente rápido. A que la experiencia acumulada deje de ser valiosa. A que otros entiendan mejor las nuevas herramientas. O incluso a quedar fuera de conversaciones que comienzan a redefinir industrias enteras.

Y esos miedos no son irracionales. Son profundamente humanos.

La historia corporativa demuestra que las personas rara vez resisten la tecnología por la tecnología misma. Lo que realmente genera tensión es la sensación de pérdida de control, de identidad o de reconocimiento profesional. En ese sentido, la llegada de la IA agéntica representa un punto de inflexión no solamente para la infraestructura tecnológica de las compañías, sino también para su cultura organizacional.

Hoy hablamos de agentes de IA capaces de actuar, decidir y ejecutar con niveles crecientes de autonomía. Pero quizás haya una ironía poderosa en esta nueva era. Mientras diseñamos sistemas cada vez más sofisticados para asistir, automatizar y acelerar procesos, redescubrimos el valor de quienes siempre fueron los agentes más decisivos dentro de cualquier organización: las personas. Son ellas quienes interpretan el contexto, cuestionan decisiones, construyen confianza y convierten la tecnología en impacto real. La inteligencia artificial podrá amplificar capacidades; el factor humano seguirá definiendo propósito, criterio y dirección.

Por eso, el desafío de liderazgo más importante de esta década probablemente no sea implementar IA, sino acompañar emocional y culturalmente a las personas durante esa transición.

Las organizaciones que logren capturar el verdadero valor de la inteligencia artificial no serán necesariamente las que más modelos desplieguen, sino aquellas que consigan generar confianza. Confianza para experimentar. Para equivocarse. Para aprender. Para evolucionar profesionalmente sin sentir que cada cambio amenaza el propio lugar dentro de la organización.

En este nuevo escenario, el concepto de “superusuario” deja de estar asociado solamente a habilidades técnicas. Un verdadero superusuario será quien logre combinar pensamiento crítico, criterio humano, empatía y capacidad de adaptación con herramientas de IA abiertas y flexibles.

Y allí es donde el modelo open source adquiere una relevancia aún mayor.

La apertura no solo acelera la innovación. También democratiza el acceso, reduce la dependencia y permite que más personas participen activamente en la construcción del futuro tecnológico. En un contexto en el que muchas empresas sienten presión por adoptar IA rápidamente, la posibilidad de elegir —qué modelos usar, dónde ejecutarlos y cómo gobernarlos— se vuelve fundamental para generar adopción sostenible y confianza interna.

La próxima era de la IA no será definida únicamente por algoritmos más potentes. Será definida por organizaciones capaces de construir entornos donde la tecnología potencie a las personas en lugar de paralizarlas.

Quizás el verdadero punto de inflexión de la inteligencia artificial no sea cuando las máquinas comiencen a pensar más. Quizás sea cuando las empresas aprendan a ayudar a las personas a perder el miedo al cambio.