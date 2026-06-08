AWS lleva la IA agéntica al fútbol

La Liga MX automatiza el fuera de lugar con inteligencia artificial, mientras la Bundesliga lanza un asistente conversacional capaz de personalizar la experiencia de millones de aficionados.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 8:00 pm

La Liga MX es la primera liga de América Latina en implementar el fuera de lugar semiautomatizado (SAOT) con IA en sus 18 clubes con infraestructura de AWS.

La Bundesliga presenta a "Captain", un compañero conversacional de IA agéntica para transformar la experiencia de los fanáticos de cara al verano.

Amazon Web Services (AWS) anunció dos hitos que transforman la precisión deportiva en el terreno de juego y la experiencia de los aficionados en las tribunas. A través de alianzas estratégicas con la Liga MX de México y la Bundesliga de Alemania, la Inteligencia Artificial (IA) agéntica y el procesamiento de datos en la nube están redefiniendo el presente y el futuro del deporte.

Liga MX: Pionera en Latinoamérica con arbitraje asistido por IA de AWS y Genius Sports

Recientemente la Liga MX se consolidó como la primera liga de fútbol fuera de Europa en operar a escala completa el Sistema Semiautomático para el Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés). Desarrollado por Genius Sports sobre la infraestructura de nube de AWS, este sistema opera activamente en los 18 clubes del fútbol mexicano, eliminando el trazado manual de líneas y reduciendo significativamente los tiempos de revisión arbitral. Hoy, AWS y la FMF anuncian que continuarán expandiendo el despliegue de tecnología para seguir impulsando la innovación en la competencia.

Cómo funciona la tecnología en la cancha:

Captura masiva de datos: El sistema se apoya en 30 cámaras instaladas en cada estadio, capaces de capturar hasta 10,000 puntos de datos por jugador por segundo.

El sistema se apoya en 30 cámaras instaladas en cada estadio, capaces de capturar hasta 10,000 puntos de datos por jugador por segundo. Procesamiento en tiempo real: Toda la información es procesada por GeniusIQ, la plataforma de IA de Genius Sports construida sobre AWS.

Toda la información es procesada por GeniusIQ, la plataforma de IA de Genius Sports construida sobre AWS. Precisión sin intervención manual:Ante un posible fuera de lugar, el sistema detecta automáticamente el momento exacto del pase, identifica a los jugadores y genera una línea precisa y una visualización en 3D en cuestión de segundos para apoyar la decisión final del árbitro, quien mantiene el control de la decisión final, pero ahora cuenta con un soporte más rápido y basado en datos.

La alianza también otorga a los clubes de la Liga MX acceso a Performance Studio y la herramienta ProView3D, permitiendo a los cuerpos técnicos analizar fases de juego desde la perspectiva visual del jugador para mejorar la preparación táctica y el entrenamiento.

Bundesliga presenta a "Captain": El primer compañero de IA agéntica para los aficionados

Mientras la tecnología optimiza el juego en México, la Bundesliga de Alemania da un salto en la interacción con sus seguidores al presentar a Captain. Se trata de un compañero conversacional de IA agéntica integrado en la aplicación oficial de la liga, construido sobre los servicios de datos e IA de AWS.

La nueva era de la experiencia del fan:

Interacción personalizada: Captain funciona como una interfaz conversacional única que ofrece desde estadísticas en vivo y trivia histórica, hasta análisis tácticos en video adaptados a los gustos de cada usuario.

Captain funciona como una interfaz conversacional única que ofrece desde estadísticas en vivo y trivia histórica, hasta análisis tácticos en video adaptados a los gustos de cada usuario. Conexión en tiempo real: Con más de 90 jugadores de la Bundesliga compitiendo a nivel global este verano, Captain permitirá a los aficionados seguir en tiempo real el rendimiento de sus estrellas favoritas con sus respectivas selecciones.

Con más de 90 jugadores de la Bundesliga compitiendo a nivel global este verano, Captain permitirá a los aficionados seguir en tiempo real el rendimiento de sus estrellas favoritas con sus respectivas selecciones. Modo Entrenador (Coach Mode): Una experiencia gamificada de aprendizaje que utiliza la IA de AWS para llevar a los nuevos aficionados desde conceptos básicos hasta análisis tácticos avanzados.

Una experiencia gamificada de aprendizaje que utiliza la IA de AWS para llevar a los nuevos aficionados desde conceptos básicos hasta análisis tácticos avanzados. Poder de cómputo esquelético:Esta herramienta se alimenta del nuevo sistema de rastreo 3D de la Bundesliga, que captura 21 puntos del cuerpo de cada jugador 50 veces por segundo, procesando 200 millones de puntos de datos por partido.

Con estas implementaciones, AWS, La Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y la Bundesliga, confirman que la Inteligencia Artificial agéntica es el motor que optimiza las decisiones arbitrales, mejora el rendimiento de los atletas y genera nuevas experiencias para los aficionados de todo el mundo.