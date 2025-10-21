El mercado UCaaS evoluciona hacia plataformas inteligentes

Cirion Technologies responde a las necesidades de resiliencia e interoperabilidad en el mercado UCaaS de América Latina.

Redacción T21 / 21.10.2025 / 8:26 pm

El reporte The Forrester Wave pone en evidencia los retos que enfrentan las compañías al elegir plataformas de comunicación en la nube. Cirion Technologies comparte cómo sus soluciones UCaaS responden a las necesidades del mercado en América Latina.

El mercado global de Unified Communications as a Service (UCaaS) sigue consolidándose como el eje de la transformación digital en las organizaciones, integrando voz, video, mensajería y colaboración en una sola plataforma. En este contexto, el reporte The Forrester Wave: Unified-Communications-As-A-Service Platforms, Q3 2025 evaluó a los 12 proveedores más relevantes del sector, destacando tendencias clave como la resiliencia, la integración multivendor y la inteligencia artificial aplicada a la experiencia de comunicación.

De acuerdo con el estudio, las empresas que buscan soluciones UCaaS deben priorizar:

Fiabilidad y resiliencia: con respaldos locales y redundancias que aseguren continuidad del servicio incluso frente a interrupciones de conectividad.

con respaldos locales y redundancias que aseguren continuidad del servicio incluso frente a interrupciones de conectividad. Interoperabilidad real: con sistemas capaces de integrarse con plataformas de distintos proveedores.

con sistemas capaces de integrarse con plataformas de distintos proveedores. Inteligencia artificial útil: aplicada tanto a mejorar la calidad de la comunicación (traducción en tiempo real, reducción de ruido, subtitulado automático) como a automatizar tareas y conectar la intención con la acción.

Cirion y su aporte al mercado UCaaS en América Latina

En línea con estas tendencias, Cirion Technologies continúa fortaleciendo su portafolio de Comunicaciones Unificadas como Servicio, diseñado para responder a las necesidades de organizaciones que requieren alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad en sus interacciones internas y externas.

Las soluciones UCaaS de Cirion integran de manera flexible voz, video, chat y colaboración; y está respaldada por:

Infraestructura propia en la región, con una de las redes de fibra más extensas de América Latina y data centers distribuidos estratégicamente para garantizar continuidad operativa.

Modelos flexibles de integración, que permiten a las empresas combinar el ecosistema de Cirion con aplicaciones de terceros, respondiendo a entornos multivendor y necesidades híbridas.

Servicios de valor agregado, como soporte local, cumplimiento normativo en cada país y opciones de redundancia específicas (LTE o satelital) para asegurar comunicaciones críticas.

Innovación aplicada, con soluciones de IA orientadas a la productividad de los negocios —traducción y transcripción en tiempo real, asistentes virtuales para colaboración— y a la eficiencia de procesos empresariales gracias a su capacidad de integración con terceros como por ejemplo SalesForce

“El futuro de las comunicaciones ya está aquí. Imagina llamadas que se convierten en acciones inteligentes, resúmenes automáticos y datos listos para tu CRM. Con Zoom Phone + AI Companion, esto no es ciencia ficción, es productividad real. En Cirion, llevamos la innovación a tu negocio con soluciones que integran voz, video, chat y herramientas como Salesforce y TEAMS, todo en un entorno seguro y escalable. En América Latina, la tecnología no solo conecta sino transforma”, afirma Christian Bernal, Lead Sales Engineer de Cirion.

Con este enfoque, Cirion reafirma su compromiso de habilitar la colaboración empresarial en un entorno digital cada vez más dinámico, apoyando a las organizaciones a mejorar la productividad, reducir la complejidad tecnológica y garantizar la continuidad de sus comunicaciones críticas.

Si quiere leer el informe The Forrester Wave, ingresa a este link: goo.su/B5oEsyj