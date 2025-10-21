Vive la final de la Copa con HONOR

Compra dispositivos HONOR y gana experiencias VIP para la final de la Copa Libertadores 2025.

Redacción T21 / 21.10.2025 / 8:20 pm

HONOR, marca global en IA para dispositivos y ecosistemas, lanza una promoción sin precedentes que une lo mejor del deporte con la innovación tecnológica. Hasta el 29 de noviembre, los usuarios que adquieran dispositivos seleccionados podrán acceder a experiencias exclusivas para vivir la final de la Copa Libertadores 2025 como nunca: traslado, zona preferencial y regalos oficiales incluidos.

La promoción contempla dos modalidades: mediante la compra de packs seleccionados, el cliente se convierte automáticamente en ganador de una experiencia HONOR. Los packs que entran en este sorteo son: HONOR M7 Pro + HONOR Pad 10; HONOR MagicBook 14 Pro + HONOR Pad 10; HONOR MagicBook X14 + HONOR 400 Pro.

En la segunda modalidad, la compra individual de modelos como el HONOR Magic7 Pro, HONOR 400 Pro, HONOR 400, HONOR Pad 10, HONOR MagicBook 14 Pro y HONOR Magic X14, permite participar en un sorteo por 10 experiencias adicionales, ideal para quienes buscan que su próxima compra se transforme en un momento inolvidable.

¿Qué dispositivos que puedes encontrar en HONOR?

HONOR 400 Pro: La serie 400 de HONOR plantea un nuevo paradigma que incluye la combinación de rendimiento premium, conectividad fluida y diseño elegante. En su edición Pro, el HONOR 400 Pro destaca no sólo por sus especificaciones técnicas, que reflejan liderazgo en su segmento, sino también por su capacidad de co‑crear momentos memorables.

HONOR Pad 10: El HONOR Pad 10 llega como la estación creativa personal, perfecta para editar tus mejores capturas, disfrutar del streaming del partido y compartir en tiempo real tus sensaciones. Desde el montaje de un clip hasta la lectura pausada tras el juego, este tablet potencia tu vida digital.

HONOR MagicBook 14 Pro: El portátil HONOR MagicBook 14 Pro es la herramienta ideal para quienes combinan productividad, creatividad y rendimiento. Con este equipo, puedes no sólo trabajar o crear, sino también revivir y compartir la emoción del juego desde cualquier lugar.

HONOR MagicBook X14: La versión ultraligera, el HONOR MagicBook X14, materializa la filosofía de libertad y movilidad de HONOR: gran potencia en un formato compacto que se adapta a tu estilo de vida dinámico.

Con este beneficio para sus usuarios, HONOR refuerza su compromiso de brindar no solo dispositivos inteligentes, sino experiencias memorables que combinan innovación, emoción y estilo de vida.