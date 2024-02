MG ONE eleva estándares en tecnología, seguridad y diseño

El MG ONE está disponible en dos versiones: CVT DEL y CVT TROPHY, y en una variedad de colores distintivos.

Redacción T21 / 05.02.2024 / 9:56 pm

En un hito que marca su evolución hacia el futuro, MG presenta el nuevo MG ONE, un SUV que redefine la experiencia de conducción, fusionando deportividad inteligente con tecnología de vanguardia y diseño innovador.

Diseño Deportivo que Marca la Diferencia

El MG ONE es la expresión máxima de innovación en la gama SUV de la marca. Su ADN deportivo se refleja en su diseño dinámico, destacando la imponente parrilla frontal ALPHA con un entramado audaz en forma de pequeños triángulos. Las líneas deportivas, el techo y retrovisores bitono, el spoiler Twin-Aero y las líneas horizontales dan vida a una sensación de manejo deportivo incomparable. Jim Alvarado, gerente de MG en Perú, afirma que el MG ONE redefine la estética vanguardista que ha caracterizado a MG en los últimos años.

Tecnología Excepcional para una Experiencia Conectada

El MG ONE posee tecnología inteligente que lo coloca a la vanguardia de la conectividad automotriz. Destaca su pantalla 3-en-1 que integra un panel de control digital de 5.4", un panel de instrumentos virtual de 7" y una pantalla táctil de 12.3". Esta configuración es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, permitiendo a los conductores disfrutar de sus aplicaciones y música favoritas durante sus viajes. Características novedosas como el encendido de motor a distancia y la carga inalámbrica de teléfonos móviles.

Seguridad Infalible, Prioridad Número Uno

El MG ONE se destaca por su estándar excepcional en seguridad. Con hasta 6 airbags y sistemas de seguridad activa como el Control de Crucero Adaptativo, Asistente de Tráfico Lento, Advertencia de Salida de Carril, Control Inteligente de Luces Altas, Detector de Punto Ciego, Asistente de Tráfico Cruzado Posterior y Advertencia de Apertura de Puerta, el MG ONE garantiza una protección integral para los ocupantes. Todas estas tecnologías están agrupadas bajo el paraguas del Sistema de Seguridad MG Pilot, proporcionando tranquilidad adicional en cada viaje.

Performance de Primera para una Conducción Emocionante

El MG ONE redefine el concepto de rendimiento. Equipado con una transmisión automática CVT y un motor turbo de 1.5 litros que produce una potencia impresionante de 168 Hp en todas sus versiones, este SUV ofrece una experiencia de conducción dinámica y emocionante. Cumpliendo con la norma de emisión Euro 6B, el MG ONE no solo destaca por su rendimiento sino también por su compromiso con las normativas ambientales.

Disponibilidad y Ofertas Especiales

El MG ONE está disponible en dos versiones: CVT DEL y CVT TROPHY, y en una variedad de colores distintivos. Puedes encontrarlo en los concesionarios de la marca, presentes a nivel nacional, desde USD 25,990. Gracias al bono adicional Santander de $2,000 y al Bono de lanzamiento de campaña MG de $1,500, los interesados pueden adquirirlo por lanzamiento desde USD 22,490, brindando una oportunidad única para experimentar la innovación, tecnología y seguridad del MG ONE.