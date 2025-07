Casi la mitad de peruanos no detecta noticias falsas

El 43% de las personas en Perú aún no sabe identificar noticias falsas, aumentando el riesgo digital.

Redacción T21 / 29.07.2025 / 9:12 am

Confiar ciegamente en la información que circula en Internet hace de los internautas, blanco fácil para ser víctimas de estas que afecten su vida personal, sus finanzas, e incluso, su vida laboral.

Un nuevo estudio de Kaspersky evidenció que un 43% de las personas en Perú no sabe cómo reconocer una noticia falsa o fake news, evidenciando así los riesgos que corren los usuarios cuando se conectan, navegan y se informan en la red sin cuestionamientos sobre la información que estén recibiendo. Este resultado muestra una evolución con respecto a 2020, cuando un 79% de los peruanos aseguraba que no podría distinguir una noticia falsa de una verdadera.

Así lo refleja la investigación Lenguaje Digital realizada en América Latina por Kaspersky, en conjunto con la consultora de estudios de mercado CORPA, que también revela que más de un 95% consultados ha tenido acceso en el último año a una fake news. La investigación mostró también que el 33% de los peruanos desconoce por completo este término.

Para los especialistas de Kaspersky, el contexto en el que vivimos hoy es desafiante, pues es muy difícil diferenciar entre noticias reales, falsas y manipuladas. "La masificación de las noticias falsas -que se esfuerzan por parecer reales- está volviéndose cada vez más convincente, especialmente a medida que el uso de audios y videos falsos generados por IA crea una confusión digital. Y no solo se ve afectada la percepción de la realidad, ya que los ataques en línea utilizan las mismas técnicas que las noticias falsas. Por lo tanto, las personas están cada vez más vulnerables en este entorno lleno de incertidumbre", explica Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina.

De acuerdo al estudio, apenas un 9% de los peruanos cree que las fake news son solo un juego para bromear o reírse de alguna situación, mientras la gran mayoría piensa lo contrario y asegura que las noticias falsas son nocivas o, eventualmente, podrían llegar a serlo. Un 16% afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o perjudicar a alguna persona u organización. Sobre las consecuencias de éstas en la población, un 14% coincide en que este tipo de contenido podría causar un caos en la sociedad.

Respecto al no reconocimiento de noticias falsas que circulan en Internet, las mujeres peruanas superan a los hombres, con 50% versus 43%. En cuanto a las edades de los consultados, el sondeo mostró que son los jóvenes de entre 25 y 34 años, quienes han tenido mayor acceso a contenido falso (74%).

Este nuevo estudio evidencia que muchos latinoamericanos siguen confiando sin cuestionar lo que ven en Internet y eso puede tener consecuencias graves tanto en lo personal como en lo profesional. Si bien hay un avance en comparación a 2020, cuando el 70% de los usuarios no reconocía una noticia falsa, esto no es suficiente frente para enfrentar los riesgos digitales de la actualidad. Las fake news no solo afectan la reputación de personas o instituciones; también pueden ser usadas como anzuelo por ciberdelincuentes para engañar a usuarios desprevenidos y hacerlos caer en estafas financieras o incluso, en usarlos para realizar fraudes que afecten a las empresas para las que trabajan”, agrega Fabio Assolini.

Si bien el panorama sigue siendo complejo, es posible reducir el impacto de las fake news. Hoy existen más recursos, herramientas y conocimientos al alcance de los usuarios para identificar contenidos falsos y navegar de forma más segura. Fomentar el pensamiento crítico, contrastar la información y adoptar buenos hábitos digitales puede marcar una gran diferencia.

Para evitar propagar noticias falsas y en especial, no caer en estafas o engaños que se aprovechan de las fake news, los especialistas de Kaspersky recomiendan: