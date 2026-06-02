ROG celebra 20 años con una consola portátil OLED y realidad aumentada

La edición especial ROG XBOX Ally X20 combina pantalla OLED, procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme y gafas AR para llevar el gaming portátil a otro nivel.

Redacción T21 / 02.06.2026 / 1:19 pm

Disponible por primera vez con una pantalla OLED, esta potente consola portátil encarna el espíritu de ROG: Innovar. Rendir. Dominar.

Celebración de los 20 años de ROG: Diseño de edición especial con chasis negro translúcido y estructura interna dorada que llaman la atención desde cualquier ángulo.

Diseño de edición especial con chasis negro translúcido y estructura interna dorada que llaman la atención desde cualquier ángulo. Mejoras de hardware premium: Nueva pantalla ROG Nebula HDR con un panel OLED de 7.4 pulgadas y joysticks TMR para subir de nivel en el juego.

Nueva pantalla ROG Nebula HDR con un panel OLED de 7.4 pulgadas y joysticks TMR para subir de nivel en el juego. El equipamiento Gamer definitivo para jugar donde sea: Incluye las gafas de realidad aumentada Gamer ROG XREAL R1 Edition 20

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado hoy el nuevo bundle de la ROG XBOX Ally X20, presentado justo a tiempo para celebrar el 20º aniversario de ROG.

Con un chasis negro translúcido y una vibrante estructura interna dorada, esta máquina es tanto un homenaje a los videojuegos de hace dos décadas como una visión del futuro. La ROG XBOX Ally X20 incorpora por primera vez la nueva pantalla Nebula HDR a la línea ROG Ally, con un espectacular panel OLED de 7.4 pulgadas. También cuenta con el procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, dotado de una gran potencia para juegos y de las herramientas más recientes como el escalado Auto SR, así como el modo XBOX para una navegación y una experiencia de juego fluidas. Incluido junto con las gafas de realidad aumentada para Gaming ROG XREAL R1 Edition 20, el paquete ROG XBOX Ally X20 está listo para jugar a cualquier título en cualquier lugar.

Celebración de los 20 años de ROG

La ROG XBOX Ally X20 no es solo una consola portátil de alta potencia, es una auténtica pieza de coleccionista. Su chasis de plástico negro translúcido evoca una época dorada de los videojuegos que los jugadores veteranos recordarán con nostalgia. Esta translucidez también permite echar un vistazo bajo el capó a su sistema de refrigeración de alto rendimiento y al increíble chip AMD, dejando entrever su estructura interna con detalles dorados. Diseñada exclusivamente para conmemorar el 20º aniversario de la fundación de ROG en 2006, esta edición especial de la ROG XBOX Ally X lucirá increíble en cualquier colección.

Mejoras de hardware premium

Por primera vez en la historia, la ROG XBOX Ally X20 viene equipada con una pantalla OLED. Ahora ligeramente más grande, con 7.4 pulgadas para una mayor inmersión y visibilidad, esta pantalla Nebula HDR cuenta con una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con FreeSync Premium Pro y 1,400 nits de brillo máximo para un rendimiento HDR increíble. Con la certificación VESA® DisplayHDR™ 1000, soporte completo para Dolby Vision® y un tiempo de respuesta de 0.2 ms, todos los contenidos se muestran de forma rápida, brillante y vívida. Además, gracias al cristal Corning® DXC y a un revestimiento antirreflectante que reduce los destellos en un 65%, los usuarios no tendrán problemas para concentrarse en sus partidas.

Dado que los paneles OLED son más sensibles al calor que las pantallas LCD tradicionales, la solución térmica de la ROG XBOX Ally X20 ha sido rediseñada para canalizar un mayor flujo de aire directamente a la APU y ayudar a mantener las temperaturas de la superficie de la pantalla lo más bajas posible.

Inspirado en los diseños icónicos de los mandos de XBOX, la ROG XBOX Ally X20 incorpora un D-Pad (cruceta) transformable. En su configuración original, está diseñado para el movimiento estándar en cuatro direcciones, pero puede convertirse fácilmente en un control de ocho direcciones, ideal para juegos de lucha. Los botones de acción mejorados también se han ajustado, quedando ahora a ras del chasis para permitir que el pulgar se deslice de manera suave e ininterrumpida. En la parte posterior de los agarres, un revestimiento de goma proporciona mayor comodidad y control durante las sesiones de juego prolongadas.

La consola de próxima generación ROG XBOX Ally X20 también sube de nivel el control con la nueva tecnología de joysticks TMR, que ofrece una precisión milimétrica, un seguimiento más suave y un rendimiento más duradero para jugar en serio en cualquier parte. Diseñados para eliminar el drift (desviación) y mejorar la capacidad de respuesta, estos avanzados sticks traducen cada micromovimiento exactamente como se pretende. Con más precisión que los sensores de efecto Hall, la ROG XBOX Ally X20 pone el control competitivo directamente al alcance de los dedos del jugador.

Combinada con el increíble rendimiento y eficiencia del procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme —además de 24 GB de memoria RAM LPDDR5X de alta velocidad y 1 TB de almacenamiento PCIe® 4.0 NVMe— la ROG XBOX Ally X20 está preparada para albergar una amplia biblioteca de juegos modernos. Con la ROG XBOX Ally X20, los jugadores pueden incluso acceder a la vista previa de Auto SR, diseñada para que los juegos se vean más nítidos y se ejecuten con mayor fluidez. Anteriormente reservada para PCs con Windows 11 Copilot+, Auto SR puede escalar eficientemente fotogramas renderizados a resoluciones más bajas para ofrecer un juego fluido en pantallas más grandes sin perder nitidez, permitiendo a los usuarios conectar su juego a la pantalla grande sin tener que comprometer los FPS.

Incluye las gafas de realidad aumentada Gamer ROG XREAL R1 Edition 20

La ROG XBOX Ally X20 tira la casa por la ventana con un paquete premium que incluye las gafas de realidad aumentada Gamer ROG XREAL R1 Edition 20. Ya sea en casa o de viaje, las ROG R1 aumentan la inmersión en el juego gracias a una pantalla virtual de 171 pulgadas a 4 metros de distancia, una frecuencia de actualización de 240 Hz que cubre el 95% del campo de visión enfocado y un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0.01 ms gracias a la tecnología micro-OLED.

El seguimiento nativo de 3 grados de libertad (3DoF) permite que la pantalla siga los movimientos de la cabeza, mientras que el Modo Ancla (Anchor Mode) la mantiene fija en un lugar mientras juegas. Las gafas se conectan directamente a la Ally con un único cable USB Type-C® para una configuración ultrasencilla. Con una integración fluida en el Command Center y una combinación de colores en negro y dorado a juego, esta pareja crea la estación de batalla móvil definitiva.