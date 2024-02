MWC 2024: Qué esperar de este evento tecnológico y HONOR

El Mobile World Congress (MWC) es el evento más grande e influyente para el ecosistema de conectividad y la tecnología alrededor del mundo. Empresas como HONOR, que participará por tercera vez como marca independiente, estará presente junto a otras marcas líderes de la industria, además de operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, […].

Redacción T21 / 05.02.2024 / 9:39 pm

El Mobile World Congress (MWC) es el evento más grande e influyente para el ecosistema de conectividad y la tecnología alrededor del mundo. Empresas como HONOR, que participará por tercera vez como marca independiente, estará presente junto a otras marcas líderes de la industria, además de operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, generadores de contenido e interesados en el futuro de la tecnología, que estarán en este congreso mundial a fines de febrero.

Si eres un amante de la tecnología, te gusta conocer los últimos detalles de los más recientes lanzamientos o si solo quieres saber qué posibles gadgets y dispositivos pueden llegar al Perú en las próximas semanas, revisa este ABC del Mobile World Congress 2024.

¿Cuándo?: La cita iniciará el 26 de febrero y se desarrolla a lo largo de 4 días. Es así que, para la presente edición, las puertas se abren desde las 9:00 a.m. y cierran atención a las 6:15 p.m.

¿Qué esperar del MWC y HONOR? Es el lugar para averiguar hacia dónde se dirige la industria, su negocio y su carrera. Es de las pocas oportunidades del año en la que las empresas más importantes del rubro se reúnen bajo un mismo techo y donde decenas de miles de altos ejecutivos de las principales empresas globales, gobiernos internacionales y empresas tecnológicas pioneras convergen para anunciar novedades, tomar decisiones, debatir y exponer sus ideas. Por su lado, HONOR, ya confirmó su presencia y tendrá un evento exclusivo el domingo 25 de ese mes a las 8:00 a.m. (hora Perú) en el que presentará su nueva HONOR Magic6 Series y otros dispositivos que seguro sorprenderán al mundo.

¿Solo se anuncian smartphones? No. Operadores móviles globales, fabricantes de dispositivos, proveedores de tecnología, vendedores y propietarios de contenido revelarán todo tipo de información. Además, el MWC 2024 integrará conferencias, exposiciones y ponencias, centrándose entre otros en FinTech, Manufactura y Smart Mobility. La innovación digital en cada uno de estos sectores se presentará en toda la experiencia del evento.

Y si no estoy en Barcelona ¿cómo sigo los detalles?: Si no estás en España, igual puedes ser parte de muchas de las novedades que ahí se comparten ya que muchas marcas realizan sesiones, ponencias, demostraciones o incluso lanzamientos de nuevos productos de forma presencial y además a través de un streaming para que precisamente las personas que no estén ahí puedan disfrutar de ello. Una de esas marcas es HONOR, que ya confirmó su participación para el domingo 25 de febrero a las 08:00 a.m. (hora Perú), momento en el que anunciará novedades para el mercado global. Para más información, sobre el HONOR Magic V2 RSR y HONOR Magic6 Series, que la marca presentará, pueden entrar a este enlace.