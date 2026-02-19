Navegación segura en casa para niños y adolescentes

Siete hábitos familiares para prevenir fraudes, acoso y exposición a contenidos inapropiados en el Día de Internet Seguro.

Redacción T21 / 19.02.2026 / 2:55 pm

Hoy internet forma parte del día a día de niños y adolescentes: lo usan para estudiar, entretenerse y comunicarse. Sin embargo, este acceso temprano también los expone a riesgos que muchas veces no son evidentes ni para ellos ni para sus familias.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y UNICEF advierten que algunos de los principales riesgos en internet son: el acceso a contenidos inapropiados, el contacto con personas desconocidas, el ciberacoso y los intentos de fraude o suplantación de identidad. Por eso, la educación digital y el acompañamiento desde el hogar son fundamentales para una experiencia en línea más segura.

“Promover un uso seguro de internet no significa prohibir, sino educar y acompañar. El diálogo y la información ayudan a que niños y adolescentes reconozcan riesgos y tomen mejores decisiones en el mundo digital”, señala Manuel Santa Cruz, Subgerente corporativo de Seguridad de la Información en Entel.

En el marco del Día Internacional de Internet Seguro, el especialista comparte siete recomendaciones simples y prácticas para aplicar en casa:

Cuidar la información personal: enséñales a no compartir datos sensibles como su nombre completo, dirección, ubicación en tiempo real, número de teléfono, contraseñas o información del colegio en redes sociales, juegos o aplicaciones. Estos datos pueden ser usados de forma indebida. Reconocer mensajes sospechosos: mensajes que prometen premios, regalos o que piden actuar con urgencia suelen ser una señal de alerta. Ante enlaces o solicitudes extrañas, lo mejor es no responder y consultar con un adulto de confianza. Usar contraseñas seguras: ayúdalos a crear contraseñas diferentes para cada cuenta, que no incluyan datos personales y sean difíciles de adivinar. Siempre que sea posible, activa la verificación en dos pasos para mayor seguridad. Acompañar su experiencia digital: interésate por las plataformas, juegos y redes sociales que usan. Revisa junto a ellos las configuraciones de privacidad y acuerden tiempos y normas de uso según su edad. Esto fomenta hábitos digitales responsables. Hablar abiertamente sobre el ciberacoso: explícales qué es el acoso digital y que no debe normalizarse. Enséñales qué hacer si ocurre: bloquear, denunciar y pedir ayuda. Saber cómo actuar les da mayor seguridad y confianza. Mantener los dispositivos actualizados: las actualizaciones de celulares, tablets y computadores corrigen fallas de seguridad. Mantener sistemas y aplicaciones al día reduce el riesgo de ataques o accesos no autorizados. Usar las herramientas de seguridad disponibles: activa controles parentales y opciones de seguridad en dispositivos, aplicaciones y plataformas. Estas herramientas ayudan a limitar contenidos, gestionar accesos y prevenir riesgos. Para usarlas correctamente, revisa los centros de ayuda oficiales de cada servicio.

La seguridad en internet comienza en casa. Acompañar, conversar y educar es la mejor forma de que niños y adolescentes disfruten del mundo digital de manera segura y responsable.