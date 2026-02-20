POCO F8: El salto premium llega al Perú

F8 Ultra y Pro debutan en Perú con audio premium, potencia gaming, cámara pro y carga ultrarrápida.

Redacción T21 / 20.02.2026 / 7:28 am

POCO, marca reconocida por su conexión con jóvenes entusiastas de la tecnología, lanza en el Perú la nueva Serie POCO F8, integrada por los modelos POCO F8 Ultra y POCO F8 Pro, reafirmando su evolución hacia el segmento flagship premium.

Como parte de esta nueva etapa, POCO anunció una alianza estratégica con Bose, líder global en audio premium, para integrar la tecnología Sound by Bose en la Serie F8. Esta colaboración busca elevar la experiencia sonora en smartphones, ofreciendo audio claro, potente e inmersivo, alineado con los hábitos de consumo de una generación que utiliza el teléfono como centro de entretenimiento, gaming y creación de contenido.

“A través de siete años de esfuerzo dedicado, POCO se ha convertido en un jugador clave en el mercado de smartphones, desafiando continuamente convenciones con innovaciones”, dijo Kang Lou, Senior Product Marketing Manager y Vocero en POCO Global. “La Serie POCO F8 está diseñada para cumplir las expectativas de una audiencia más exigente y diversa, con POCO F8 Ultra estableciendo un nuevo referente para verdaderos flagships, mientras POCO F8 Pro se mantiene fiel a nuestra filosofía de hacer experiencias potentes y completas, accesibles para más usuarios. A medida que POCO entra en el segmento premium, la marca seguirá comprometida con ofrecer productos de alta calidad y alto valor que estén al alcance de todos.”

POCO F8 Ultra: La Declaración Flagship Definitiva

Liderando la nueva Serie POCO F8, POCO F8 Ultra define lo que un flagship de próxima generación debe ser. Su arquitectura de doble chipset, combinando el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 con el chipset mejorado VisionBoost D8, desbloquea todo el potencial de rendimiento del dispositivo. Complementado por una experiencia acústica premium aprovechando tecnología Sound by Bose, POCO F8 Ultra combina sonido premium, visuales inmersivos, fotografía de nivel profesional y estilo moderno que encarna el nuevo estándar para una experiencia de smartphone de alta gama.

Ultra Performance a Través de Sinergia Hardware-Software

Entre los primeros smartphones impulsados por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5, POCO F8 Ultra alcanza una puntuación AnTuTu superior a 3,944,934. Para mejorar aún más el rendimiento en juegos, POCO F8 Ultra también está equipado con el chipset VisionBoost D8 mejorado, permitiendo que cada juego se beneficie de tres funciones clave de rendimiento: Smart Frame Rate hasta 120 FPS, Super Resolution hasta 1.5K, y Game HDR. También introduce AI Super Resolution mediante su nuevo módulo GEX, específicamente optimizado para cinco títulos populares, incluyendo Call of Duty: Mobile y Honkai: Star Rail. En pruebas de rendimiento, un juego RPG mantuvo 4.5 horas de juego a 120 FPS con AI Super Resolution y Game HDR activados, sin mostrar caída en rendimiento o calidad visual.

A nivel de software, WildBoost Optimization ajusta la distribución de carga del CPU y el renderizado del GPU, resultando en menor consumo de energía y menos calor. Para ofrecer una experiencia de juego verdaderamente fluida, POCO F8 Ultra también optimiza específicamente el frame rate bajo del 1%. En juegos, el frame rate promedio refleja la velocidad general, pero caídas breves en el rendimiento pueden interrumpir la experiencia de juego. Aquí es donde el frame rate bajo del 1% se vuelve importante: representa el 1% inferior de cuadros en una sesión, esencialmente rastreando los peores momentos de lag. En una prueba de juego FPS de 2 horas ejecutándose a 120 FPS, POCO F8 Ultra demostró estabilidad superior con un frame rate promedio de 119.65 FPS y un frame rate bajo del 1% consistente de 89.71 FPS, mientras consumía solo 3897.27 mW de energía, superando a sus competidores.

LiquidCool Technology mantiene estable el juego prolongado con su sistema IceLoop de doble canal y doble capa en 3D. La primera capa presenta una superficie convexa más grande alineada con la placa principal, mientras que la segunda capa tiene una superficie convexa más pequeña dedicada al SoC, y el diseño de doble bucle también toma en cuenta el calor del módulo de cámara. Combinado con un sistema IceLoop de 6700 mm², este sistema dispersa el calor de manera eficiente, asegurando rendimiento consistente durante sesiones largas.

Redefine la Experiencia de Audio Móvil

El sonido toma el papel central en POCO F8 Ultra con un sistema de audio móvil que aprovecha tecnología Sound by Bose. Reconocida globalmente por su liderazgo en audio y por ofrecer experiencias de sonido excepcionales desde dispositivos compactos, Bose desempeñó un papel integral en el proceso de creación. En colaboración con el equipo de ingeniería avanzada de POCO, Bose ayudó a desarrollar un sistema acústico premium de triple altavoz para POCO F8 Ultra. Al implementar una arquitectura de 2.1 canales, este sistema supera las limitaciones inherentes del diseño compacto de un smartphone. Por primera vez, en un dispositivo de audio móvil, los usuarios pueden experimentar bajos ricos, sonido detallado, voces claras y un escenario sonoro inmersivo, ofreciendo una experiencia de audio móvil verdaderamente revolucionaria.

La asociación introduce dos perfiles de sonido distintos para la Serie POCO F8: “Dynamic” para un carácter de bajos auténtico y completo, y “Balanced” para voces puras y equilibradas en general. Los usuarios pueden elegir el perfil que se adapte a sus preferencias, mejorando el audio en juegos, streaming y música.

“En Bose, estamos emocionados de asociarnos con POCO para llevar sonido premium a una nueva generación de usuarios móviles”, dijo Nick Smith, Presidente del Audio Technology Business y Chief Strategy Officer en Bose. “Al combinar la experiencia de Bose en ingeniería acústica con la innovación de POCO en diseño y tecnología, la Serie POCO F8 alcanza un nivel de claridad y profundidad que redefine lo que es posible en sonido móvil.”

“Estamos orgullosos de asociarnos con Bose”, dijo Kang Lou, Senior Product Marketing Manager y Vocero en POCO Global. “Para muchos jóvenes hoy, el smartphone es tanto su consola de videojuegos como su bocina principal, haciendo que el audio de alta calidad sea esencial. Después de meses de ingeniería conjunta, desde diseño de hardware hasta ajuste fino de la experiencia auditiva, esta asociación abre un nuevo capítulo para POCO, mientras seguimos explorando cómo el sonido premium puede profundizar la manera en que las personas experimentan la tecnología.”

Display Ultra

Estableciendo un nuevo estándar para tecnología de pantalla, POCO F8 Ultra presenta la pantalla POCO HyperRGB. A diferencia de la pantalla OLED 2K tradicional, esta pantalla innovadora adopta una estructura completa de subpíxeles RGB donde los subpíxeles RGB se utilizan completamente. Con 19.5% menos consumo de energía que la pantalla anterior POCO F7 Ultra, ofrece densidad de subpíxeles y claridad excepcionales, produciendo visuales nítidos y brillantes comparables a 2K.

La pantalla también presenta el debut global del material luminiscente M10, mejorando significativamente la eficiencia luminosa en un 11.4% y reduciendo aún más el consumo de energía. Con soporte para atenuación DC durante todo el día y un brillo ultra bajo de 1 nit, la pantalla ofrece visualización cómoda incluso durante uso prolongado, mientras que la pantalla extragrande de 6.9 pulgadas y los biseles delgados crean una experiencia inmersiva en lectura, video y videojuegos.

Fotografía de Nivel Ultra

Trayendo fotografía de nivel profesional para igualar su rendimiento premium, POCO F8 Ultra presenta un sensor Light Fusion 950 de 50MP con OIS, ofreciendo alto rango dinámico y bajo consumo de energía para sesiones de captura más largas y condiciones de iluminación desafiantes. Presenta un gran sensor de 1/1.31" con píxeles más grandes, resultando en un incremento del 43% en sensibilidad a la luz. Combinado con una excepcional configuración de lente 1G+6P y un preciso proceso de multicapa de recubrimiento, el sistema reduce manchas y reflejos, mejorando la pureza de imagen y mejorando el renderizado de detalles finos tanto en sombras como en luces. El resultado son imágenes nítidas y detalladas que son perfectas tanto para retratos al atardecer como para retratos nocturnos.

El sistema está acompañado por el primer lente telefoto periscópico 5x de 50MP de POCO, ofreciendo zoom óptico 5x, zoom in-sensor 10x y hasta 20X Ultra Zoom, ideal para capturar escenas distantes hasta retratos refinados, mientras también soporta close-ups desde solo 30 cm. Motion Capture mejora aún más la captura telefoto al adaptarse a sujetos de movimiento rápido a distancia, manteniéndolos nítidos y claros. Al fotografiar la luna a 20X, Super Moon Mode se activa automáticamente para capturar la luna con detalle vívido y claridad impresionante. La cámara ultra gran angular de 50MP complementa el conjunto, produciendo resultados claros en paisajes amplios y escenas grupales. Para selfies, la cámara frontal de 32MP cambia automáticamente a un modo inteligente gran angular 0.8X, ajustándose para incluir más personas o paisajes en cada toma.

Haciendo la fotografía más interesante y creativa, las mejoras de software incluyen tomas dinámicas ultra claras 1440P con estabilización EIS y mejora HDR, que ofrecen visuales más fluidos, vibrantes y con claridad sobresaliente. También permite a los usuarios crear collages de fotos dinámicas o convertir videos en tomas dinámicas, expandiendo la diversión de capturar. Para imágenes más estilizadas y expresivas, POCO F8 Ultra introduce además el nuevo filtro de película positiva para tonos delicados y naturales, y un filtro de película negativa para efectos vintage y cinematográficos.

Batería Ultra

POCO F8 Ultra está equipado con una batería de 6500mAh (typ), la más grande jamás incluida en la Serie F de POCO, proporcionando uso extendido para rendimiento durante todo el día. Esta capacidad se complementa con 100W HyperCharge, tardando solo 38 minutos en cargar al 100% bajo velocidad máxima, y 50W wireless HyperCharge para mayor flexibilidad. Smart charging lleva la gestión de batería al siguiente nivel. Smart charging está diseñado para controlar la temperatura del teléfono en estado de carga, asegurando una experiencia fluida y estable, ajustando inteligentemente la velocidad de carga (considerando nivel de batería, temperatura y uso de apps) y la distribución de energía entre el sistema y la batería.

Estilo y Durabilidad Ultra Refinados

Combinando rendimiento premium con estilo de vanguardia, POCO F8 Ultra presenta una pantalla de 6.9 pulgadas alojada en un chasis de esquinas redondeadas con un marco central, decoración de cámara y barril de lente elaborados en aleación de aluminio, entregando calidad completa de flagship mientras se mantiene cómodo en la mano. El dispositivo presume biseles ultradelgados — 1.5 mm en tres lados y 1.68 mm en la parte inferior — los más delgados jamás en un teléfono POCO.

En la parte trasera, la variante Denim Blue muestra una estética tech-chic, juvenil, elaborada con el material nanotecnológico de tercera generación de Xiaomi para durabilidad, resistencia a suciedad y desgaste, y un toque eco-friendly. Mientras tanto, la variante Black presenta una construcción de fibra de vidrio con un acabado mate-brillante, ofreciendo tanto elegancia como agarre seguro. Con POCO Shield Glass y resistencia a polvo y agua IP68, POCO F8 Ultra combina diseño innovador con practicidad diaria.

Conectividad Ultra, Experiencia Ultra

Mejorando la experiencia general, POCO F8 Ultra corre sobre Xiaomi HyperOS 3, llevando inteligencia y conectividad al frente. Xiaomi HyperIsland reside en la barra de estado, ocupando espacio mínimo mientras proporciona interacciones intuitivas para multitarea y notificaciones en vivo. Xiaomi HyperConnect unifica tus dispositivos y asegura una experiencia de interconectividad entre ecosistemas, permitiendo flujos de trabajo fluidos y transferencia de archivos sin esfuerzo. Mientras tanto, Xiaomi HyperAI optimiza herramientas avanzadas como AI Writing, ofreciendo generación de texto, resumen, expansión y corrección. Llevando la experiencia de IA más lejos, AI Agent - Gemini, impulsado por Google Gemini, habilita tareas sin esfuerzo en búsqueda profunda, generación de imagen y video, Gemini Live, y más.

POCO F8 Pro: Potencia Flagship Integral, El Compañero Definitivo Del Día A Día

POCO F8 Pro ofrece una experiencia integral y accesible de alto rendimiento, trayendo funciones inteligentes y desempeño fluido a cada aspecto de la vida diaria. Basado en el mismo ADN de rendimiento que POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro comparte la misma pantalla POCO HyperRGB líder en la industria, que entrega claridad similar a 2K con un consumo reducido de energía del 22.3% comparado con la generación anterior, mientras presenta tecnología Sound by Bose para una experiencia acústica móvil premium.

Artesanía Refinada, Elegancia Contemporánea

Combinando tecnología avanzada con estética contemporánea, POCO F8 Pro encarna una nueva expresión de precisión y balance en diseño. Presentando el primer diseño de vidrio fresado en una sola pieza de POCO, la tapa trasera es esculpida de un solo bloque de vidrio de 2mm mediante tallado en frío CNC, pasando por 3 etapas de tallado y 41 procesos. Esto forma una deco de 1.3 mm alrededor de la cámara, añadiendo profundidad y textura mientras permite que la deco de cámara transicione sin esfuerzo al panel trasero. El diseño también logra el primer efecto glossy–matte en vidrio fresado de POCO, combinando un panel trasero esmerilado con una deco rectangular de vidrio brillante para una sensación más premium.

Encerrado en un marco metálico de nivel flagship con un diseño micro-curvado sutil, los bordes transicionan suavemente al panel trasero para un contorno más orgánico. Complementando esto, la primera pantalla golden-ratio de 6.59 pulgadas de POCO presenta esquinas grandes redondeadas y un cuerpo ligero de 199g, logrando un balance entre visualización inmersiva y comodidad de uso con una sola mano. POCO F8 Pro también está certificado con resistencia a polvo y agua IP68.

Potencia Flagship, Enfriamiento Inteligente

En su núcleo, POCO F8 Pro está impulsado por Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, ofreciendo rendimiento de nivel flagship tanto para tareas diarias como para juegos exigentes. Basado en la misma base flagship compartida con POCO F8 Ultra, la integración de WildBoost Optimization permite coordinación refinada entre CPU y GPU. Las mejoras de este año entregan una experiencia de juego aún más estable y precisa al predecir inteligentemente escenas de alta demanda para prevenir caídas de frame rate. Impulsando este rendimiento sostenido está una batería enorme de 6210mAh (typ) que entrega más de 16 horas de uso continuo, acompañada por 100W HyperCharge¹² que lleva el dispositivo de 0 a 100% en solo 37 minutos.

Para mantener potencia consistente, LiquidCool Technology introduce el primer sistema IceLoop triple capa 3D de POCO. Este diseño de triple capa incrementa la distancia entre la pantalla y la tubería de calor líquida (LHP) para minimizar calor superficial, mientras acerca la LHP al SoC, permitiendo que el calor del núcleo sea absorbido y transferido más eficientemente. Juntas, estas mejoras logran un incremento del 40% en capacidad térmica máxima dentro de un cuerpo más compacto comparado con POCO F7 Pro, asegurando rendimiento estable incluso bajo carga prolongada.

Imágenes De Nivel Profesional, Creatividad Elevada

El sistema de imagen también representa un avance importante, con POCO F8 Pro convirtiéndose en el primero en la línea POCO Pro en presentar una cámara telefoto dedicada, trayendo fotografía versátil a la vida diaria. La cámara telefoto de 50MP introduce zoom óptico 2.5x, ideal para retratos de medio cuerpo, y zoom sin pérdida 5x para close-ups detallados. Telephoto motion capture asegura capturas nítidas de sujetos en movimiento, haciendo la fotografía telefoto intuitiva y precisa. La cámara principal de 50MP con el sensor Light Fusion 800 y OIS maneja efectivamente condiciones de iluminación desafiantes como escenas diurnas contraluz y paisajes nocturnos urbanos.

Las mejoras de software, similares a POCO F8 Ultra, elevan aún más las posibilidades creativas, incluyendo captura de tomas dinámicas 1440P ultra claras y momentos expresivos con filtros de película positiva y negativa.

Liderando El Camino Hacia Adelante Para La Próxima Generación

POCO ha establecido firmemente su presencia en el panorama global de smartphones desde 2018. A la fecha, POCO se ha expandido a 98 mercados alrededor del mundo, con envíos que superan los 93 millones de unidades. Su creciente influencia fue reconocida adicionalmente con una posición #35 en la lista 2025 Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders. Mirando hacia adelante, como una marca joven y audaz arraigada en tecnología central, POCO sigue comprometida a hacer que experiencias tecnológicas de alta calidad y vanguardia sean más accesibles para usuarios alrededor del mundo.

Disponibilidad del Producto