Navidad Infinita: Diversión y solidaridad gamer

Un evento que une videojuegos y responsabilidad social en beneficio de niños en situación vulnerable.

Redacción T21 / 13.12.2025 / 2:20 pm

El evento combinará zonas de juego, competencias, cosplayers y una campaña solidaria en beneficio de la asociación Kantaya.

Mastercard e Infinity Gaming Center anunciaron “Navidad Infinita”, un evento gamer que se realizará este 13 y 14 de diciembre en el Infinity Gaming Center de Real Plaza Puruchuco, donde los videojuegos, la cultura gamer y la solidaridad se unen para generar un impacto real en niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de experiencias: juegos de PC, consolas, realidad virtual, arcades y simuladores en un mismo espacio, además de zonas especialmente diseñadas para equipos o para quienes prefieren jugar en modo single player. El evento también incluirá torneos competitivos, presencia de cosplayers, dinámicas temáticas y activaciones especiales que prometen un cierre de año lleno de energía gamer.

Como parte del compromiso social que comparten Mastercard e Infinity, “Navidad Infinita” impulsará una campaña de donación de víveres y juguetes en buen estado, que serán entregados a Kantaya, asociación con más de 20 años, dedicada a brindar educación de calidad y empoderar a niñas y niños en situación vulnerable. En esa línea, los participantes inscritos en los torneos realizaron una donación como parte de su inscripción; además, todos los visitantes tendrán la opción de donar un vívere o juguete adicional al ingresar, ampliando el alcance de esta iniciativa.

“En Mastercard creemos en el poder del entretenimiento para conectar, incluir y transformar. ‘Navidad Infinita’ es una oportunidad para que la comunidad gamer disfrute de experiencias únicas mientras contribuye a que más niñas y niños vivan una Navidad con esperanza. Nos llena de orgullo impulsar iniciativas que unen creatividad, innovación y propósito”, señaló Romina Isasi, directora de Marketing de Mastercard Perú, Chile y Bolivia.

“En Kantaya la solidaridad es uno de nuestros valores, y sabemos que los niños aprenden del ejemplo. ‘Navidad Infinita’ demuestra que cuando la diversión se une al corazón, nacen oportunidades reales. Gracias a Mastercard e Infinity por brindar esperanza a nuestras niñas y niños esta Navidad”, Fabiola Portocarrero, Cofundadora de Kantaya.

El ingreso general al evento tiene un costo de S/ 35; sin embargo, quienes realicen el pago con Mastercard podrán acceder a un precio especial de S/ 25, además de beneficios exclusivos como FastPass, snacks y acceso a la zona VIP para ver en primera fila las competiciones.

Con “Navidad Infinita”, Mastercard e Infinity reafirmaron su compromiso de impulsar iniciativas que integran entretenimiento, inclusión y responsabilidad social, conectando lo mejor del mundo gamer con causas que generan impacto real.

Conoce más información de Kantaya en https://kantayaperu.com o si deseas sumarte de otras formas a Kantaya, puedes conocer las opciones de donación aquí: https://kantayaperu.com/dona/