¿Cómo invertir tu bono de fin de año inteligentemente?

Aprovecha tu gratificación para dar el primer paso hacia la tranquilidad financiera.

Redacción T21 / 13.12.2025 / 2:30 pm

Cada julio y diciembre, los trabajadores del sector privado reciben la gratificación: un sueldo extra que puede convertirse en una gran oportunidad financiera. Si se aprovecha bien, esta puede ser el primer paso hacia la tranquilidad económica. José Ibarra, Chief Sales Officer de tyba por Credicorp Capital (www.tyba.pe), comparte cinco claves para invertirla de forma inteligente.

Separa una parte de tu gratificación exclusivamente para invertir: luego de ponerte al día en deudas y fortalecer tu fondo de emergencia, define un porcentaje, aunque sea pequeño, que dedicarás únicamente a inversión. Dar este primer paso te permitirá empezar a construir un hábito financiero. Establece un objetivo claro para tu inversión: lograr algo es más fácil cuando sabes por qué lo haces. Por ejemplo, puede ser ahorrar para la compra de tu primer inmueble o aumentar tu patrimonio. Tener una meta establecida te ayudará a elegir mejor el tipo de inversión y mantener la motivación. Conoce tu perfil de inversionista y utiliza herramientas que te guíen: no necesitas ser un experto para empezar. Plataformas digitales como tyba por Credicorp Capital (www.tyba.pe) ofrecen evaluaciones de perfil y recomendaciones personalizadas que te permiten invertir según tu tolerancia al riesgo y tus objetivos. Esto reduce la incertidumbre y te orienta hacia las opciones más adecuadas para ti. Elige productos que te permitan comenzar con montos accesibles: uno de los mitos más comunes es pensar que solo se puede invertir con grandes sumas. Hoy existen alternativas que permiten empezar desde montos bajos, ideales para utilizar parte de tu gratificación y dar el primer paso sin presiones. Diversifica y haz que tu dinero trabaje por ti: distribuir tu inversión en distintos instrumentos reduce el riesgo y aumenta tus posibilidades de obtener mejores resultados. Al diversificar, no dependes de un solo producto y puedes construir un portafolio más estable, incluso si inviertes montos pequeños.

Empezar a invertir hoy, aunque sea con un monto pequeño, puede marcar una gran diferencia en tu camino hacia la tranquilidad financiera.