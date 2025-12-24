Navidad en línea: El 62% de los ataques busca engañar al consumidor

Los fraudes digitales se disparan en Navidad, con técnicas de phishing que engañan a los usuarios mediante ofertas falsas.

Redacción T21 / 24.12.2025 / 11:47 am

Promociones, descuentos y mensajes inesperados pueden ser utilizados por estafadores para dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos.

La campaña navideña es uno de los periodos de mayor actividad comercial en el país y, al mismo tiempo, una de las épocas en las que los fraudes digitales aumentan con mayor rapidez. De acuerdo con un análisis de ESET, el 62% de los ciberataques registrados en el Perú durante los primeros meses del 2025 tuvo como origen campañas de phishing, una modalidad que se intensifica en diciembre debido al incremento de compras online, promociones y notificaciones ligadas a la temporada.

El aumento de estas amenazas refleja un entorno donde los usuarios acceden con más frecuencia a ofertas desde redes sociales, realizan pagos a través de diversas plataformas y reciben un mayor número de anuncios relacionado con compras. Esta combinación abre espacio para que ciberdelincuentes empleen técnicas de suplantación, enlaces fraudulentos y páginas clonadas que replican a comercios legítimos.

Carlos Mendoza, director de Seguridad de Mapfre Perú, explica que reforzar las medidas de prevención durante esta temporada es fundamental. “Durante diciembre, el volumen de transacciones y comunicaciones se eleva considerablemente, lo que genera más oportunidades para que los ciber delincuentes actúen. Validar el origen de cada mensaje, revisar minuciosamente los enlaces y proteger las credenciales de acceso son pasos esenciales para evitar incidentes. La prevención sigue siendo determinante para garantizar compras seguras”, afirma.

En este contexto, el especialista sugiere algunas recomendaciones clave para reducir los riesgos de fraude y estafas durante las fiestas.

Realizar compras únicamente en sitios : Antes de ingresar datos personales o financieros, es indispensable comprobar la legitimidad del comercio. La presencia de https://, el candado de seguridad y una URL sin errores son señales básicas de autenticidad. Las páginas clonadas replican la apariencia de tiendas conocidas, por lo que identificar pequeños cambios en la dirección web o inconsistencias en el diseño ayuda a evitar fraudes.

: Antes de ingresar datos personales o financieros, es indispensable comprobar la legitimidad del comercio. La presencia de https://, el candado de seguridad y una URL sin errores son señales básicas de autenticidad. Las páginas clonadas replican la apariencia de tiendas conocidas, por lo que identificar pequeños cambios en la dirección web o inconsistencias en el diseño ayuda a evitar fraudes. Acceder a promociones solo desde los canales oficiales : El phishing es la estrategia de engaño más utilizada en el país. Los ciber delincuentes envían mensajes con supuestos descuentos, premios o notificaciones de entrega que redirigen a páginas web falsas. Ante cualquier comunicación inesperada, lo recomendable es ingresar directamente a la página web o aplicación oficial del comercio, evitando interactuar con enlaces enviados por SMS, WhatsApp o correos electrónicos.

: El phishing es la estrategia de engaño más utilizada en el país. Los ciber delincuentes envían mensajes con supuestos descuentos, premios o notificaciones de entrega que redirigen a páginas web falsas. Ante cualquier comunicación inesperada, lo recomendable es ingresar directamente a la página web o aplicación oficial del comercio, evitando interactuar con enlaces enviados por SMS, WhatsApp o correos electrónicos. Evaluar que las ofertas tengan sentido : Ofertas demasiado atractivas, precios que no coinciden con el promedio del mercado o mensajes que buscan acelerar la decisión de compra pueden indicar un posible fraude. Revisar la trayectoria del comercio, su presencia digital, las opiniones de otros usuarios y las políticas de devolución permite tomar decisiones de compra más seguras.

: Ofertas demasiado atractivas, precios que no coinciden con el promedio del mercado o mensajes que buscan acelerar la decisión de compra pueden indicar un posible fraude. Revisar la trayectoria del comercio, su presencia digital, las opiniones de otros usuarios y las políticas de devolución permite tomar decisiones de compra más seguras. Fortalece la seguridad de tus cuentas y dispositivos Garantizar la seguridad de las compras comienza los propios dispositivos. Mantener dispositivos actualizados, utilizar contraseñas difíciles de deducir, activar mecanismos de verificación adicional y evitar redes wifi-públicas durante los pagos reduce de manera significativa la posibilidad de accesos indebidos o interceptación de datos. “Contar con un seguro de tarjeta de crédito permite enfrentar robos, hurtos o usos indebidos con mayor tranquilidad, brindando protección ante operaciones fraudulentas y garantizando una respuesta rápida para resguardar tus activos financieros" afirmó Mendoza.

Garantizar la seguridad de las compras comienza los propios dispositivos. Mantener dispositivos actualizados, utilizar contraseñas difíciles de deducir, activar mecanismos de verificación adicional y evitar redes wifi-públicas durante los pagos reduce de manera significativa la posibilidad de accesos indebidos o interceptación de datos. “Contar con un seguro de tarjeta de crédito permite enfrentar robos, hurtos o usos indebidos con mayor tranquilidad, brindando protección ante operaciones fraudulentas y garantizando una respuesta rápida para resguardar tus activos financieros" afirmó Mendoza. Monitoreo financiero: Activar alertas de consumo y revisar con regularidad los estados de cuenta facilita la detección temprana de operaciones desconocidas. Informar de inmediato a la entidad financiera permite bloquear la tarjeta y mitigar el impacto del fraude.

El incremento de transacciones en línea durante la campaña navideña demanda mayor atención y mejores prácticas digitales. En esa línea, MAPFRE promueve la educación y la prevención como herramientas esenciales para que los usuarios tomen decisiones informadas, protejan su información y realicen sus compras navideñas con confianza y tranquilidad.