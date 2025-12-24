Indra adquiere tecnología VTOL de Wake Engineering
Indra refuerza sus capacidades en sistemas aéreos no tripulados con tecnología de despegue vertical.
Redacción T21 / 24.12.2025 / 11:42 am
- La compañía acelera así la respuesta al Programa de Modernización Especial (PEM) que contempla el suministro de 49 UAS, algunos de ellos con tecnología de despegue y aterrizaje vertical (Vertical Take-off and Landing-VTOL)
- Indra Group refuerza con esta adquisición su división Indra Weapons & Ammunition, también de cara a oportunidades internacionales a corto plazo donde exista preferencia por soluciones VTOL, como en el ámbito naval, así como al ámbito civil, con un importante potencial de crecimiento
Indra Group ha alcanzado un acuerdo con el Grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas no tripulados (UAS) de Wake Engineering, con el objetivo de seguir reforzando su posición en este mercado y acelerando el desarrollo de capacidades de cara a dar respuesta a los Programas Especiales de Modernización y al enorme potencial de crecimiento internacional en este ámbito.
La compañía acelera así la respuesta al Programa de Modernización Especial (PEM), cuya prefinanciación ha sido aprobada para Indra, que contempla el suministro de 49 UAS clase I de medio alcance, algunos de ellos con tecnología de despegue y aterrizaje vertical (Vertical Take-off and Landing-VTOL).
Wake es una empresa del Grupo CPS que tiene como actividad principal el diseño, desarrollo y producción de UAS y ya cuenta con prototipos dotados con tecnología VTOL probados en vuelo. Su diseño podría integrarse con los sistemas de aviónica y misión de la familia de sistemas aéreos no tripulados TARSIS de Indra Group. De esta forma, se facilita que todos los sistemas compartan una base común tecnológica de cara a ofrecer medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de altas capacidades para proporcionar apoyo a las Fuerzas Armadas.
Con la adquisición de la tecnología de UAS de Wake, Indra Group refuerza su división Indra Weapons & Ammunitions centrada en el desarrollo de vehículos no tripulados, sistemas antidrón, de guiado de precisión y sistemas de energía dirigida. La operación no solo contribuye a asegurar la soberanía tecnológica nacional en el ámbito de los drones, sino también a posicionar a la industria española de cara a oportunidades internacionales a corto plazo donde exista preferencia por soluciones de despegue y aterrizaje vertical VTOL, como en el ámbito naval, así como al ámbito civil, con un gran potencial de crecimiento en el futuro.
La compañía sigue posicionándose así para competir por contratos del plan ReArm Europe, dotado con 800.000 millones de euros y que identifica los UAS como solución estratégica. Indra Group ya adquirió este mismo año la compañía Aertec Defence & Aerial Systems, incorporando su familia de sistemas tácticos TARSIS a la oferta de Indra.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
