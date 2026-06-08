NTT DATA acelera el crecimiento de Salesforce en Perú

El reconocimiento como Partner of the Year consolida su liderazgo en transformación digital y expansión del ecosistema Salesforce en el mercado peruano.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 9:32 am

El reconocimiento fue otorgado durante el Partner Summit FY26 de Salesforce, realizado por primera vez en Perú.

NTT DATA Perú fue reconocido por Salesforce como Partner of the Year en la categoría ACV Acceleration, durante el Partner Summit FY26, evento realizado por primera vez en el país y que reunió a los principales socios estratégicos del ecosistema Salesforce en Perú.

Este reconocimiento destaca a NTT DATA como el partner con mayor contribución al crecimiento del negocio de Salesforce en el mercado peruano durante el último año fiscal, reafirmando un liderazgo que la compañía viene consolidando de forma consecutiva en los últimos años.

El premio refleja el impacto que NTT DATA viene generando en la transformación digital de las organizaciones, gracias a una propuesta de valor basada en innovación, expertise tecnológico y una ejecución orientada a resultados. Asimismo, evidencia el posicionamiento alcanzado por la compañía dentro del ecosistema Salesforce y la confianza construida junto a sus clientes.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque representa el resultado del esfuerzo y compromiso sostenido de nuestros equipos. Más allá del crecimiento alcanzado, refleja la consistencia de un liderazgo que venimos construyendo con disciplina, especialización y una visión compartida de generar valor para nuestros clientes y para el mercado”, señaló Diana Castillo, Directora de CRM Solutions de NTT DATA Perú.

Castillo destacó además el rol clave de los equipos de NTT DATA en este importante hito:

“Este logro pertenece a cada persona que forma parte de NTT DATA: a cada equipo, cada proyecto y cada esfuerzo por ir siempre un paso más allá. Seguiremos aprovechando este impulso para continuar innovando, elevando el estándar y construyendo el futuro que queremos para nuestros clientes y nuestra organización”, agregó.

El reconocimiento cobra un significado especial al haberse anunciado durante la primera edición del Partner Summit de Salesforce realizada en Perú, marcando un hito para el ecosistema tecnológico local y reafirmando la relevancia de NTT DATA como socio estratégico para impulsar la transformación digital en el país.

Con este reconocimiento, NTT DATA reafirma su compromiso de continuar impulsando la innovación, la transformación digital y la generación de valor para las organizaciones, consolidando así su liderazgo dentro del ecosistema Salesforce en Perú.