NTT DATA y Google Cloud impulsan la IA empresarial a escala

La alianza busca acelerar el paso de pilotos a producción con 5.000 expertos certificados y hasta 500 agentes de IA para empresas.

Redacción T21 / 08.06.2026 / 9:37 am

La colaboración combina Gemini Enterprise y los servicios de NTT DATA en estrategia, implementación, adopción y servicios gestionados.

estrategia, implementación, adopción y servicios gestionados. NTT DATA establecerá una práctica especializada en Gemini Enterprise con el objetivo de contar con 5.000 expertos certificados.

NTT DATA y Google Cloud coinnovarán y desplegarán hasta 500 agentes de IA para distintos casos de uso industriales.

NTT DATA, líder global en servicios de inteligencia artificial, negocio digital y tecnología, anunció hoy la ampliación de su colaboración con Google Cloud para ayudar a las empresas a pasar de la experimentación con IA a la implementación a gran escala de soluciones de IA agéntica desarrolladas con Gemini Enterprise. La colaboración está enfocada en impulsar la reinvención impulsada por IA, ayudando a las organizaciones a rediseñar procesos, modelos operativos y experiencias de cliente mediante el uso de agentes inteligentes.

La iniciativa combina las capacidades de inteligencia artificial, datos y plataforma cloud de Google Cloud con la escala global de entrega y la profunda experiencia sectorial de NTT DATA en estrategia, implementación, adopción, servicios gestionados y generación de valor. Juntas, ambas compañías ayudarán a sus clientes a integrar la IA en los flujos de trabajo principales, mejorar la productividad, acelerar el retorno de la inversión y garantizar la gobernanza, la seguridad, el cumplimiento normativo y el uso responsable de la IA.

Como parte de esta colaboración, NTT DATA establecerá una práctica global dedicada a Gemini Enterprise, respaldada por planificación conjunta de negocio, capacitación técnica, formación, certificaciones, soporte de ingeniería e inversiones coordinadas de salida al mercado. La compañía tiene como objetivo certificar a 5.000 expertos en Gemini Enterprise en todo el mundo.

La práctica Gemini Enterprise de NTT DATA permitirá a los clientes acelerar la implementación, profundizar la adopción y generar caminos más repetibles hacia el valor empresarial mediante Gemini Enterprise. Esto incluye una hoja de ruta conjunta para coinnovar hasta 500 agentes de IA destinados tanto a casos de uso horizontales como específicos por industria, creando componentes reutilizables que faciliten una adopción rápida y escalable de la inteligencia artificial.

NTT DATA diseñará, desarrollará e implementará rápidamente soluciones de IA en distintos procesos empresariales. Esta ampliación de la colaboración con Google Cloud representa un nuevo modelo de despliegue de IA empresarial, que combina innovación tecnológica, profundidad de ingeniería y experiencia sectorial en un enfoque único e integrado.

Ambas compañías impulsarán el trabajo conjunto de miles de ingenieros especializados en IA, ingenieros desplegados directamente junto a los clientes (“forward-deployed engineers”) y expertos de diferentes industrias, formando equipos integrados de coinnovación para desarrollar soluciones de IA a escala empresarial. Estos equipos trabajarán directamente con los clientes para acelerar el desarrollo de soluciones, apoyar los despliegues y resolver desafíos técnicos complejos en tiempo real, reduciendo el tiempo de generación de valor y acelerando la adopción en producción.

La iniciativa respaldará el desarrollo de agentes de IA para una amplia gama de servicios industriales, tecnológicos y de negocio, incluyendo la reinvención de procesos en sectores como banca, seguros, manufactura y retail; la aceleración de la migración a la nube y del desarrollo de software; así como la optimización del rendimiento de marketing, compras y operaciones financieras.

Componentes clave del programa

Desarrollo e implementación industrializada de agentes: Un modelo global de fábrica que combina activos reutilizables, talento de ingeniería y procesos de coinnovación para diseñar, desarrollar y escalar agentes de IA en distintos procesos empresariales.

Un modelo global de fábrica que combina activos reutilizables, talento de ingeniería y procesos de coinnovación para diseñar, desarrollar y escalar agentes de IA en distintos procesos empresariales. Equipos conjuntos de ingeniería e innovación : Equipos integrados de expertos de NTT DATA e ingenieros de Google Cloud trabajando de forma conjunta para prototipar, producir y escalar casos de uso de alto valor.

Equipos integrados de expertos de NTT DATA e ingenieros de Google Cloud trabajando de forma conjunta para prototipar, producir y escalar casos de uso de alto valor. IA soberana, segura y conforme desde el diseño: Soporte para implementaciones de IA soberana que cumplan con requisitos de residencia de datos, regulación y cumplimiento normativo, aprovechando las capacidades de Google Cloud junto con el liderazgo global de NTT DATA en centros de datos y servicios gestionados.

Soporte para implementaciones de IA soberana que cumplan con requisitos de residencia de datos, regulación y cumplimiento normativo, aprovechando las capacidades de Google Cloud junto con el liderazgo global de NTT DATA en centros de datos y servicios gestionados. Soluciones de agentes preconfigurados y específicos por industria: Un catálogo en crecimiento de agentes de IA y aceleradores reutilizables diseñados para sectores específicos, con el objetivo de acelerar los despliegues, reducir riesgos y acortar el tiempo de generación de valor.

“Las empresas necesitan una forma práctica de escalar la adopción de la IA, fortalecer la gobernanza, capacitar a sus colaboradores y generar valor de negocio medible”, afirmó Abhijit Dubey, CEO y Chief AI Officer de NTT DATA, Inc. “Esta ampliación de la alianza entre Google Cloud y NTT DATA ayuda a los clientes a ir más allá de los proyectos piloto e integrar la IA en la forma en que operan sus organizaciones, creando un camino más rápido y con menor riesgo hacia una transformación empresarial integral”.

“Estamos viendo una demanda masiva de agentes de IA capaces de transformar fundamentalmente los procesos de negocio centrales”, señaló Matt Renner, presidente y Chief Revenue Officer de Google Cloud. “Esta alianza ampliada combina la plataforma líder de IA de Google Cloud con la capacidad de ejecución de NTT DATA. Al desarrollar cientos de agentes y capacitar a miles de expertos, NTT DATA garantiza que nuestros clientes conjuntos cuenten con los recursos especializados necesarios para desplegar soluciones avanzadas de IA a escala global”.

Aunque muchas organizaciones han avanzado en la adopción de la inteligencia artificial, son pocas las que han logrado escalarla a nivel empresarial de manera que transforme realmente la forma en que se realiza el trabajo. El desafío va más allá del acceso a la tecnología e incluye aspectos como gobernanza, capacitación de la fuerza laboral, priorización de casos de uso, planificación de despliegues y capacidad de vincular la adopción con resultados de negocio.

“El desafío de las organizaciones ya no es experimentar con IA, sino industrializarla. Después de años de pruebas de concepto exitosas, el objetivo es integrarla a escala como una capacidad estratégica, respaldada por procesos, talento, gobierno y métricas que aseguren resultados sostenibles”, afirmó José Manuel Peláez, Head de Alianzas de NTT DATA Iberia, IO, Latam y Consulting en Benelux & France.

“La confianza es un factor decisivo para acelerar la adopción. Por eso, las empresas necesitan desplegar soluciones que garanticen seguridad, cumplimiento y soberanía de los datos, apoyándose en ecosistemas tecnológicos robustos como el que conforman Google Cloud y NTT DATA”, concluyó.

Según un estudio reciente realizado por NTT DATA entre sus clientes, el 99% de las empresas afirma que la IA está impulsando una mayor demanda de inversión en la nube. Al mismo tiempo, el 88% indica que los niveles actuales de inversión en cloud ponen en riesgo las iniciativas de IA, modernización y tecnologías cloud-native. El trabajo ampliado de NTT DATA con Google Cloud está diseñado para cerrar esa brecha, alineando la ambición en inteligencia artificial con la infraestructura cloud escalable y segura necesaria para generar resultados.