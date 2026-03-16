NTT DATA activa fábricas de IA con NVIDIA

Infraestructura, gobernanza y Agentic AI segura para escalar ROI empresarial medible desde producción.

Redacción T21 / 16.03.2026 / 9:07 pm

NTT DATA impulsa resultados en sectores como salud y manufactura, entre otros, mediante tecnologías basadas en NVIDIA

Las soluciones de IA de NTT DATA ahora integran el software NVIDIA AI Enterprise, incluidos NVIDIA NeMo y los microservicios NIM, para crear una plataforma completa de Agentic AI acelerada por GPU y lista para producción

NTT DATA, líder global en inteligencia artificial, negocio digital y servicios tecnológicos, anunció una iniciativa para ofrecer fábricas de IA empresarial impulsadas por NVIDIA que fomentan la innovación y la excelencia operativa para organizaciones de todo el mundo. Las nuevas fábricas de IA empresarial de NTT DATA ofrecen soluciones integrales y específicas por dominio que integran datos, infraestructura, flujos de trabajo y gobernanza, proporcionando a las organizaciones un modelo operativo repetible y listo para producción para la adopción de IA empresarial.

Las fábricas de IA empresarial de NTT DATA, impulsadas por NVIDIA, son ecosistemas adaptativos, inteligentes y automatizados diseñados para ayudar a los clientes a acelerar el retorno de inversión mediante el escalado eficiente de la IA empresarial y la gestión integral de todo el ciclo de vida de la IA. Estas nuevas fábricas integran infraestructura de IA de NVIDIA — que combina computación acelerada por GPU y redes de alto rendimiento — con el software NVIDIA AI Enterprise, incluidos los microservicios NVIDIA NIM, para ofrecer capacidades de IA de baja latencia y alto desempeño que pueden desplegarse de forma consistente en entornos de cloud, centros de datos y edge. A través de las soluciones y servicios avanzados de NTT DATA, esto permite escalar el entrenamiento de modelos, la inferencia y el desarrollo de aplicaciones de IA empresarial.

A partir de las capacidades integrales de NTT DATA y su profunda experiencia sectorial, las fábricas de IA empresarial impulsadas por NVIDIA han sido diseñadas para responder a requisitos específicos de cada industria a gran escala. Esto permite a las organizaciones acelerar la innovación, optimizar operaciones, mejorar la gestión del conocimiento y respaldar la toma de decisiones basada en datos, mientras reducen el riesgo y aceleran la generación de valor.

“Las organizaciones líderes están rediseñando de extremo a extremo sus procesos clave con inteligencia artificial y necesitan socios de confianza que trabajen de forma coordinada para lograr resultados transformadores y medibles”, afirmó Abhijit Dubey, CEO de NTT DATA, Inc. “Al integrar tecnologías de NVIDIA en nuestras fábricas de IA empresarial, ofrecemos a nuestros clientes un entorno potente, estandarizado y seguro para adoptar Agentic AI y generar valor medible desde el inicio”.

Implementaciones reales de NTT DATA demuestran impacto medible

Las primeras organizaciones que ya están adoptando estas soluciones demuestran cómo NTT DATA utiliza infraestructura de IA de NVIDIA para traducir capacidades avanzadas de inteligencia artificial en impacto real y específico por dominio. Algunos ejemplos incluyen:

Salud: Un hospital líder en investigación oncológica trabaja con NTT DATA y Dell para utilizar plataformas NVIDIA HGX en análisis radiológico avanzado y evaluación rápida de modelos, para apoyar la investigación clínica y los flujos de diagnóstico.

Un hospital líder en investigación oncológica trabaja con NTT DATA y Dell para utilizar plataformas NVIDIA HGX en análisis radiológico avanzado y evaluación rápida de modelos, para apoyar la investigación clínica y los flujos de diagnóstico. Manufactura automotriz: Un proveedor global del sector automotriz colaboró con NTT DATA para acelerar la modernización de fábricas inteligentes mediante GPU as a Service impulsado por infraestructura de IA de NVIDIA. Este fabricante logró reducir el tiempo de configuración de producción de meses a días al validar cargas de trabajo en bare metal y luego escalarlas mediante una arquitectura de fábrica de IA.

Un proveedor global del sector automotriz colaboró con NTT DATA para acelerar la modernización de fábricas inteligentes mediante GPU as a Service impulsado por infraestructura de IA de NVIDIA. Este fabricante logró reducir el tiempo de configuración de producción de meses a días al validar cargas de trabajo en bare metal y luego escalarlas mediante una arquitectura de fábrica de IA. Manufactura tecnológica: Una empresa estadounidense de manufactura avanzada trabaja con NTT DATA para validar virtualmente una línea de producción de baterías de próxima generación mediante simulación acelerada por NVIDIA y visualización 3D. El modelado del flujo de materiales, la lógica de automatización y los escenarios de producción antes de su despliegue físico ayuda a reducir riesgos en la puesta en operación, mejorar el rendimiento y establecer una base escalable para la futura expansión de la fábrica digital.

NTT DATA integra NVIDIA NeMo y los microservicios NIM

NTT DATA también amplió sus soluciones de inteligencia artificial mediante la integración de NVIDIA NeMo,https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nemo/ una suite modular de software orientada a la construcción, personalización y gestión de sistemas de Agentic AI a escala empresarial sobre infraestructura acelerada por GPU, y NVIDIA NIM, microservicios que proporcionan contenedores preconfigurados optimizados para GPU con APIs estándar de la industria para desplegar aplicaciones de IA de forma rápida y fiable a gran escala.

NTT DATA ofrece prototipos y soluciones de GenAI integrados y preconfigurados que estandarizan resultados, reducen la complejidad, minimizan riesgos y aceleran la adopción. Con la integración de NeMo y NIM, las soluciones de IA de NTT DATA proporcionan una plataforma completa de agentes de IA acelerada por GPU, lista para producción.

“Las organizaciones de todo el mundo están pasando de adoptar modelos de forma aislada a construir plataformas y soluciones inteligentes de IA que combinan GenAI con agentes capaces de razonar, actuar y adaptarse dentro de los sistemas empresariales”, afirmó Yutaka Sasaki, presidente y CEO de NTT DATA Group. “La integración de tecnologías de NVIDIA en nuestras plataformas acelera la innovación y proporciona a nuestros clientes el rendimiento, el control y el cumplimiento normativo necesarios”.

“Las empresas buscan ahora plataformas robustas y escalables que les permitan llevar sus iniciativas de IA desde proyectos piloto hasta entornos de producción a gran escala”, señaló John Fanelli, Vice President, Enterprise Software, NVIDIA. “Las fábricas de IA de NTT DATA, basadas en la plataforma full-stack de NVIDIA, ofrecen a los clientes soluciones específicas por dominio que les permiten desplegar IA empresarial a escala con confianza”.

NTT DATA fortalece su colaboración con NVIDIA sobre una base consolidada de innovación

NTT DATA es el único proveedor global de servicios de TI presente en las iniciativas Solution Provider, Cloud Partner y Global System Integrator dentro del ecosistema de partners de NVIDIA. Esta combinación de capacidades permite a NTT DATA ofrecer servicios full-stack únicos, desde asesoría estratégica hasta despliegue y operación.

Más información sobre los servicios y soluciones full-stack de NTT DATA en nttdata.com.