Fake news: El riesgo real para el Perú

La desinformación expone a millones a fraudes, manipulación y robo de credenciales en plena coyuntura electoral.

Redacción T21 / 17.03.2026 / 11:57 am

Coyunturas como la crisis energética y las elecciones, elevan la posibilidad de ser víctimas de estafas basadas en “fake news”

De acuerdo con un estudio de Kaspersky, el 43% de los peruanos no sabe con certeza cómo identificar una noticia falsa y que el 95% ha estado expuesto a desinformación en el último año, principalmente a través de redes sociales. En un contexto donde estamos en campaña electoral, tras un cambio de gobierno y en plena crisis energética, se observa una combinación de alta exposición y baja capacidad de reconocimiento, haciendo que la población sea vuelva vulnerable ante el riesgo de manipulación informativa y fraudes en línea.

La investigación, titulada Lenguaje Digital, también muestra que el 20% de los encuestados desconoce por completo el término de fake news. Además, de acuerdo con el estudio, un 9% de los peruanos cree que las fake news son solo un juego para bromear o reírse de alguna situación, mientras la gran mayoría piensa lo contrario y asegura que las noticias falsas son nocivas o, eventualmente, podrían llegar a serlo.

Las fake news están lejos de ser un juego, no solo afectan la reputación de personas o instituciones, sino que se suma a crear mayor desconcierto entre la población creando confusión; también pueden convertirse en la puerta de entrada para distintos tipos de estafas digitales. En contextos tan complejos como los actuales en donde la necesidad de información es alta, los ciberdelincuentes suelen aprovechar la curiosidad y la urgencia de los usuarios para difundir enlaces que aparentan ofrecer datos relevantes, encuestas o contenido exclusivo, pero que en realidad buscan robar credenciales, recopilar información personal o redirigir a sitios maliciosos. De esta manera, un contenido engañoso puede escalar rápidamente hacia fraudes financieros, suplantaciones de identidad o compromisos de cuentas personales y corporativas.

“Tenemos que estar más atentos que nunca a los mensajes que recibimos. No todo lo que circula es verdad: puede tratarse de una noticia falsa, un enlace malicioso o incluso una imagen manipulada que busca influir en la opinión pública. Lo que parece inocente puede transformarse en un riesgo real”, advierte Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky para América Latina.

Según los especialistas, el contexto digital actual es especialmente desafiante, pues la frontera entre lo real y lo falso se vuelve cada vez más difusa.

“La masificación de las noticias falsas, que se esfuerzan por parecer reales, está volviéndose cada vez más convincente, especialmente con la irrupción de audios, imágenes y videos falsos generados por inteligencia artificial. Estas técnicas no solo distorsionan la percepción pública, sino que también son aprovechadas por ciberdelincuentes para ejecutar ataques en línea. Por eso, informarse desde fuentes oficiales y verificar antes de compartir es un acto de responsabilidad ciudadana”, subraya Assolini.

El estudio también mostró diferencias por género y edad: las mujeres peruanas superan a los hombres en el no reconocimiento de noticias falsas (50% vs 43%), mientras que los jóvenes de entre 25 y 34 años son quienes más han estado expuestos a contenido falso en internet (74%).

Para evitar caer en engaños o contribuir a la desinformación, los especialistas de Kaspersky recomiendan: