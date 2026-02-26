NTT DATA + Ericsson: 5G privado e IA física a escala
Private 5G gestionado y Edge AI integrado para llevar pilotos a producción global, con seguridad consistente.
Redacción T21 / 26.02.2026 / 11:00 am
- 5G privado ofrecido como un servicio global totalmente gestionado, con seguridad y operaciones consistentes en todo el mundo
- IA en el edge e IA física integradas directamente en la conectividad empresarial para la toma de decisiones autónoma en tiempo real
- Juntas, las compañías ayudan a las empresas a pasar de pilotos a soluciones listas para producción y escalables globalmente
NTT DATA, líder global en IA, negocio digital y servicios tecnológicos, y Ericsson (NASDAQ: ERIC) anunciaron hoy una alianza estratégica plurianual para acelerar la adopción empresarial del 5G privado y habilitar casos de uso avanzados de IA en el edge e IA física. A medida que las organizaciones buscan incorporar inteligencia en el edge a lo largo de sus operaciones globales, esta alianza permitirá una transformación impulsada por IA y orientada a resultados.
Al combinar las plataformas Private 5G y Edge de Ericsson con los servicios integrales de redes empresariales de NTT DATA, su experiencia en redes inalámbricas, seguridad IT/OT y servicios gestionados, ambas compañías ofrecerán soluciones listas para la industria que ayudarán a las empresas a desplegar redes privadas 5G y obtener resultados de negocio a escala global con confianza.
La alianza se centra en cuatro áreas prioritarias:
- Servicios gestionados globales de Private 5G a escala: NTT DATA actuará como integrador global de sistemas y proveedor de servicios gestionados de Ericsson, ofreciendo Private 5G como un servicio totalmente gestionado con arquitectura, operaciones y seguridad consistentes en todo el mundo.
- IA integrada directamente en la conectividad empresarial: Los agentes de Edge AI de NTT DATA se ejecutarán en las plataformas empresariales Edge de Ericsson, habilitando inteligencia en tiempo real y toma de decisiones autónoma allí donde se generan los datos.
- Soluciones sectoriales replicables: Las compañías ofrecerán casos de uso probados de 5G privado, edge AI e IA física en manufactura, minería, puertos, aeropuertos, energía, transporte y ciudades inteligentes, ayudando a las empresas a acelerar la implementación y obtener un ROI medible.
- Estrategia global unificada de go-to-market: Ventas, marketing y entrega conjunta brindarán a las empresas un camino único y consistente hacia el despliegue, reduciendo la complejidad de proveedores y acelerando el tiempo hasta generar valor.
“Private 5G es la columna vertebral para escalar la IA en producción, donde los sistemas autónomos deben operar de manera confiable y a gran escala, pero la complejidad de integración suele ser el último obstáculo”, afirmó Alejandro Cadenas, Associate Vice-President de Worldwide Telco Research en IDC. “La experiencia combinada de NTT DATA y Ericsson integra de forma fluida edge AI e IA física con conectividad avanzada, superando desafíos operativos, de escalabilidad y de responsabilidad, y acelerando el despliegue de IA con confianza”.
“A medida que las empresas adoptan IA en el edge, necesitan socios que integren conectividad, inteligencia y seguridad de una forma que realmente funcione en producción”, señaló Shahid Ahmed, Global Head of Edge Services, NTT DATA, Inc. “Junto con Ericsson, podemos desplegar estas soluciones más rápido, operarlas a escala y generar resultados. Private 5G ofrece a las empresas la base que necesitan para lograr un impacto real y medible con implementaciones de edge AI e IA física”.
“Ericsson ha impulsado la conectividad empresarial durante más de una década. Esta alianza extiende esa capacidad para soportar edge AI e IA física a escala en múltiples industrias”, afirmó Asa Tamsons, Senior Vice President y Head of Business Area Enterprise Wireless Solutions de Ericsson. “Al combinar nuestras plataformas globales con la ingeniería y los servicios gestionados de NTT DATA, su experiencia sectorial y sus operaciones impulsadas por IA, las empresas pueden pasar de la experimentación a operaciones siempre activas y listas para producción”.
La alianza se centrará en casos de uso de alto impacto en distintas industrias, entre ellas:
- Manufactura: inspección automatizada de calidad, mantenimiento predictivo y monitoreo de seguridad en tiempo real mediante datos de sensores y visión.
- Transporte, puertos y logística: operaciones autónomas impulsadas por datos en tiempo real de vehículos y activos para enrutamiento dinámico, seguimiento y seguridad.
- Energía y minería: operaciones remotas y autónomas, inspección inteligente y monitoreo impulsado por IA en entornos complejos y peligrosos.
- Ciudades inteligentes: gestión inteligente del tráfico, monitoreo de seguridad pública y optimización en tiempo real de la energía y los servicios municipales.
