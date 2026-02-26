NTT DATA + Ericsson: 5G privado e IA física a escala

Private 5G gestionado y Edge AI integrado para llevar pilotos a producción global, con seguridad consistente.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 11:00 am

5G privado ofrecido como un servicio global totalmente gestionado, con seguridad y operaciones consistentes en todo el mundo

IA en el edge e IA física integradas directamente en la conectividad empresarial para la toma de decisiones autónoma en tiempo real

Juntas, las compañías ayudan a las empresas a pasar de pilotos a soluciones listas para producción y escalables globalmente

NTT DATA, líder global en IA, negocio digital y servicios tecnológicos, y Ericsson (NASDAQ: ERIC) anunciaron hoy una alianza estratégica plurianual para acelerar la adopción empresarial del 5G privado y habilitar casos de uso avanzados de IA en el edge e IA física. A medida que las organizaciones buscan incorporar inteligencia en el edge a lo largo de sus operaciones globales, esta alianza permitirá una transformación impulsada por IA y orientada a resultados.

Al combinar las plataformas Private 5G y Edge de Ericsson con los servicios integrales de redes empresariales de NTT DATA, su experiencia en redes inalámbricas, seguridad IT/OT y servicios gestionados, ambas compañías ofrecerán soluciones listas para la industria que ayudarán a las empresas a desplegar redes privadas 5G y obtener resultados de negocio a escala global con confianza.

La alianza se centra en cuatro áreas prioritarias:

Servicios gestionados globales de Private 5G a escala: NTT DATA actuará como integrador global de sistemas y proveedor de servicios gestionados de Ericsson, ofreciendo Private 5G como un servicio totalmente gestionado con arquitectura, operaciones y seguridad consistentes en todo el mundo.

NTT DATA actuará como integrador global de sistemas y proveedor de servicios gestionados de Ericsson, ofreciendo Private 5G como un servicio totalmente gestionado con arquitectura, operaciones y seguridad consistentes en todo el mundo. IA integrada directamente en la conectividad empresarial: Los agentes de Edge AI de NTT DATA se ejecutarán en las plataformas empresariales Edge de Ericsson, habilitando inteligencia en tiempo real y toma de decisiones autónoma allí donde se generan los datos.

Los agentes de Edge AI de NTT DATA se ejecutarán en las plataformas empresariales Edge de Ericsson, habilitando inteligencia en tiempo real y toma de decisiones autónoma allí donde se generan los datos. Soluciones sectoriales replicables: Las compañías ofrecerán casos de uso probados de 5G privado, edge AI e IA física en manufactura, minería, puertos, aeropuertos, energía, transporte y ciudades inteligentes, ayudando a las empresas a acelerar la implementación y obtener un ROI medible.

Las compañías ofrecerán casos de uso probados de 5G privado, edge AI e IA física en manufactura, minería, puertos, aeropuertos, energía, transporte y ciudades inteligentes, ayudando a las empresas a acelerar la implementación y obtener un ROI medible. Estrategia global unificada de go-to-market: Ventas, marketing y entrega conjunta brindarán a las empresas un camino único y consistente hacia el despliegue, reduciendo la complejidad de proveedores y acelerando el tiempo hasta generar valor.

“Private 5G es la columna vertebral para escalar la IA en producción, donde los sistemas autónomos deben operar de manera confiable y a gran escala, pero la complejidad de integración suele ser el último obstáculo”, afirmó Alejandro Cadenas, Associate Vice-President de Worldwide Telco Research en IDC. “La experiencia combinada de NTT DATA y Ericsson integra de forma fluida edge AI e IA física con conectividad avanzada, superando desafíos operativos, de escalabilidad y de responsabilidad, y acelerando el despliegue de IA con confianza”.

“A medida que las empresas adoptan IA en el edge, necesitan socios que integren conectividad, inteligencia y seguridad de una forma que realmente funcione en producción”, señaló Shahid Ahmed, Global Head of Edge Services, NTT DATA, Inc. “Junto con Ericsson, podemos desplegar estas soluciones más rápido, operarlas a escala y generar resultados. Private 5G ofrece a las empresas la base que necesitan para lograr un impacto real y medible con implementaciones de edge AI e IA física”.

“Ericsson ha impulsado la conectividad empresarial durante más de una década. Esta alianza extiende esa capacidad para soportar edge AI e IA física a escala en múltiples industrias”, afirmó Asa Tamsons, Senior Vice President y Head of Business Area Enterprise Wireless Solutions de Ericsson. “Al combinar nuestras plataformas globales con la ingeniería y los servicios gestionados de NTT DATA, su experiencia sectorial y sus operaciones impulsadas por IA, las empresas pueden pasar de la experimentación a operaciones siempre activas y listas para producción”.

La alianza se centrará en casos de uso de alto impacto en distintas industrias, entre ellas: