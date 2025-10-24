Oracle redefine la gestión de datos con IA integrada

La nueva Oracle AI Database 26ai fusiona datos, seguridad y automatización inteligente en una sola plataforma.

Redacción T21 / 24.10.2025 / 8:35 am

La nueva versión de la base de datos insignia de Oracle integra IA en su núcleo, incorporándola de forma transparente en todos los principales tipos de datos y cargas de trabajo.

Permite a los clientes lograr conocimiento, innovación y productividad revolucionarios en entornos multinube y locales.

El nuevo Oracle Autonomous AI Lakehouse es compatible con el formato de tabla abierto Apache Iceberg, permitiendo a los clientes utilizar la potencia de Oracle AI Database para los datos de sus data lakes.

Oracle AI Database 26ai incorpora IA en el núcleo de la gestión de datos, reforzando el compromiso de Oracle de ayudar a sus clientes a llevar la IA, de manera segura, a todos sus datos y en cualquier lugar. Este hito impulsa la visión “AI for Data” de Oracle de una base de datos próxima generación nativa de IA, donde la inteligencia artificial se utiliza en todo el stack de datos y desarrollo, incluyendo AI Vector Search, IA para la gestión de bases de datos, IA para el desarrollo de datos, IA para el desarrollo de aplicaciones e IA para analítica. Ahora los clientes pueden ejecutar flujos de trabajo de IA agéntica dinámicos que proporcionan respuestas y acciones sofisticadas, combinando datos privados de bases de datos con información pública.

"Al diseñar IA y datos conjuntamente, Oracle AI Database hace que 'AI for Data' sea fácil de aprender y fácil de usar", dijo Juan Loaiza, vicepresidente ejecutivo de Oracle Database Technologies, Oracle. "Permitimos que nuestros clientes entreguen fácilmente conocimientos de IA confiables, innovaciones y productividad para todos sus datos, en cualquier lugar, incluyendo tanto sistemas operativos como lagos de datos analíticos."

La estrategia “AI for Data” de Oracle es abierta y ubicua. Las capacidades de IA integradas en Oracle AI Database ofrecen a los clientes amplia libertad de elección al construir y desplegar aplicaciones de IA, incluyendo soporte para: el formato de tabla abierto Apache Iceberg; Model Context Protocol (MCP); LLMs líderes en la industria; marcos de IA agéntica populares y modelos de incrustación Open Neural Network Exchange (ONNX). La funcionalidad crítica de Oracle AI Database lleva la IA a los datos de manera segura, eficiente y confiable donde sea que residan: Oracle Cloud, las principales nubes de hiperescala, nube privada o instalaciones locales.

Oracle AI Database implementa algoritmos resistentes a la computación cuántica aprobados por NIST (ML-KEM) para cifrar datos en tránsito. Combinado con el soporte existente para cifrado poscuántico para datos en reposo, el enfoque de protección de datos de Oracle AI Database está diseñado para impedir que los hackers puedan recolectar datos organizacionales ahora y descifrarlos después utilizando computadoras cuánticas. Otros proveedores han implementado algoritmos resistentes a la computación cuántica en su arquitectura de red y almacenamiento, o en sus servicios de bases de datos, pero no en ambos.

"Una gran IA necesita grandes datos. Con Oracle AI Database 26ai, los clientes obtienen ambos. Es el único lugar donde viven sus datos empresariales: actuales, consistentes y seguros. Y es el mejor lugar para usar IA en esos datos sin necesidad de moverlos", dijo Holger Mueller, vicepresidente y analista principal de Constellation Research. "Para simplificar y acelerar la adopción de IA, AI Database 26ai incluye nuevas funciones de IA que van más allá de AI Vector Search. Destacamos la integración de Agentic AI en la base de datos de Oracle, permitiendo a los clientes construir, desplegar y gestionar sus propios agentes de IA internos usando una plataforma visual sin código que incluye agentes preconstruidos. Mientras el liderazgo de Oracle en bases de datos convergentes para procesamiento transaccional permanece inigualable, también crece su liderazgo en datos e IA."

Oracle AI Database 26ai es una versión con soporte a largo plazo que reemplaza a Oracle Database 23ai. Los clientes pueden aplicar simplemente la actualización de octubre de 2025 para pasar de 23ai a las funciones disponibles de 26ai. Los clientes recibirán las funciones disponibles de inmediato y estarán listos para futuras funciones a medida que se lancen. No se requiere actualización de la base de datos ni recertificación de aplicaciones. Funcionalidades avanzadas como AI Vector Search están incluidas sin costo adicional.

Las características planificadas de Oracle AI Database 26ai incluyen:

IA y Analítica a Nivel Empresarial

Oracle Autonomous AI Lakehouse: Compatible con el formato de tabla abierto Apache Iceberg, permite verdadera inteligencia artificial y análisis a escala empresarial. Ahora disponible en los cuatro principales proveedores de nube: Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, e interoperable con Databricks y Snowflake en estas mismas nubes. Autonomous AI Lakehouse permite a los clientes aprovechar sus inversiones existentes y beneficiarse del potencial de la IA de Autonomous AI Lakehouse para sus necesidades empresariales. Ofrece rendimiento potenciado por Exadata y escalado sin servidor bajo demanda.

Tecnologías Fundamentales de IA

Búsqueda Vectorial Híbrida Unificada: Combina AI Vector Search con búsquedas relacionales, de texto, JSON, grafos de conocimiento y espaciales, permitiendo recuperar documentos, imágenes, videos, audio y datos estructurados relacionados. Los clientes pueden combinar fácilmente AI Vector Search con LLMs para buscar datos privados que un LLM pueda combinar con datos públicos para responder a preguntas de negocio.

Combina AI Vector Search con búsquedas relacionales, de texto, JSON, grafos de conocimiento y espaciales, permitiendo recuperar documentos, imágenes, videos, audio y datos estructurados relacionados. Los clientes pueden combinar fácilmente AI Vector Search con LLMs para buscar datos privados que un LLM pueda combinar con datos públicos para responder a preguntas de negocio. Soporte para MCP Server: Permite a los agentes de IA impulsados por LLM acceder a la base de datos de una organización para responder preguntas con razonamiento iterativo. Los agentes de IA pueden explorar múltiples caminos de solución y solicitar datos adicionales durante su análisis para obtener mejores y más precisos resultados.

Permite a los agentes de IA impulsados por LLM acceder a la base de datos de una organización para responder preguntas con razonamiento iterativo. Los agentes de IA pueden explorar múltiples caminos de solución y solicitar datos adicionales durante su análisis para obtener mejores y más precisos resultados. Protección de Privacidad de Datos Integrada: Hace cumplir reglas sofisticadas de seguridad, privacidad y cumplimiento en la base de datos. Esto incluye la visibilidad de datos por fila, columna y celda según el usuario, así como el enmascaramiento dinámico de datos no autorizados. Además, ayuda a que la IA acceda a la base de datos directamente usando SQL u otras APIs, sin exponer datos privados.

Hace cumplir reglas sofisticadas de seguridad, privacidad y cumplimiento en la base de datos. Esto incluye la visibilidad de datos por fila, columna y celda según el usuario, así como el enmascaramiento dinámico de datos no autorizados. Además, ayuda a que la IA acceda a la base de datos directamente usando SQL u otras APIs, sin exponer datos privados. Oracle Exadata para IA : Acelera la IA a escala mediante una integración hardware-software diseñada para el máximo rendimiento y disponibilidad. Exadata puede acelerar significativamente las consultas vectoriales de IA descargándolas en el almacenamiento inteligente de Exadata. Esta capacidad también funciona con la nueva arquitectura de software Exadata Exascale, que aporta elasticidad extrema y menor costo, extendiendo los beneficios de Exadata a cargas y organizaciones más pequeñas. Algoritmos exclusivos de acceso remoto directo a memoria (RDMA) aceleran aún más la IA al permitir acceso ultra-bajo en latencia y alto rendimiento a datos en almacenamiento y entre nodos en un clúster. El tiering automático de datos ofrece la baja latencia de la memoria, el alto IOPS de flash y la capacidad de disco, reduciendo además el espacio ocupado gracias a la compresión híbrida en columnas (HCC). Finalmente, Exadata Database Service en Exascale Infrastructure soporta Oracle Database 19c en OCI, Azure y Google Cloud, permitiendo a una gama mucho mayor de cargas de trabajo aprovechar el rendimiento y escalabilidad avanzados de Exadata.

Acelera la IA a escala mediante una integración hardware-software diseñada para el máximo rendimiento y disponibilidad. Exadata puede acelerar significativamente las consultas vectoriales de IA descargándolas en el almacenamiento inteligente de Exadata. Esta capacidad también funciona con la nueva arquitectura de software Exadata Exascale, que aporta elasticidad extrema y menor costo, extendiendo los beneficios de Exadata a cargas y organizaciones más pequeñas. Algoritmos exclusivos de acceso remoto directo a memoria (RDMA) aceleran aún más la IA al permitir acceso ultra-bajo en latencia y alto rendimiento a datos en almacenamiento y entre nodos en un clúster. El tiering automático de datos ofrece la baja latencia de la memoria, el alto IOPS de flash y la capacidad de disco, reduciendo además el espacio ocupado gracias a la compresión híbrida en columnas (HCC). Finalmente, Exadata Database Service en Exascale Infrastructure soporta Oracle Database 19c en OCI, Azure y Google Cloud, permitiendo a una gama mucho mayor de cargas de trabajo aprovechar el rendimiento y escalabilidad avanzados de Exadata. Private AI Services Container: Proporciona un entorno preconstruido y probado para ejecutar instancias privadas de modelos de IA como modelos de incrustación, LLMs de código abierto y reconocedores de entidades. El uso de este contenedor mejora la seguridad de las cargas de trabajo de IA, ya que los clientes pueden evitar compartir datos con proveedores de IA de terceros. El contenedor puede desplegarse donde el cliente decida, en su tenencia en la nube pública, nubes privadas o localmente.

Proporciona un entorno preconstruido y probado para ejecutar instancias privadas de modelos de IA como modelos de incrustación, LLMs de código abierto y reconocedores de entidades. El uso de este contenedor mejora la seguridad de las cargas de trabajo de IA, ya que los clientes pueden evitar compartir datos con proveedores de IA de terceros. El contenedor puede desplegarse donde el cliente decida, en su tenencia en la nube pública, nubes privadas o localmente. Aceleración de Oracle AI Database con NVIDIA: Las APIs de Oracle AI Database 26ai que permiten integración con proveedores de LLM también soportan integración con microservicios NVIDIA NeMo Retriever. Con esta funcionalidad, Oracle AI Database 26ai puede ejecutar modelos de incrustación de vectores o implementar pipelines RAG usando microservicios NVIDIA NIM previamente aprovisionados. Además, Oracle Private AI Services Container, que actualmente soporta ejecución en CPUs, también ha sido diseñado para soportar en el futuro el uso de aceleración NVIDIA para incrustación de vectores y generación de índices usando CAGRA (CUDA ANN GRAph-based algorithm) en la biblioteca NVIDIA cuVS (GPU-Accelerated Vector Search) .

IA para desarrollo de aplicaciones

Data Annotations: Ayudan a explicar el propósito, las características y la semántica de los datos a la IA. Esta información adicional ayuda a la IA a generar mejores aplicaciones y responder con mayor precisión a preguntas en lenguaje natural.

Ayudan a explicar el propósito, las características y la semántica de los datos a la IA. Esta información adicional ayuda a la IA a generar mejores aplicaciones y responder con mayor precisión a preguntas en lenguaje natural. Modelo de Datos Unificado: Los modelos de datos relacional, JSON y de grafos se han unificado, proporcionando una gran simplificación. Esto acelera la productividad de los desarrolladores al permitir que las aplicaciones accedan a los mismos datos en formato relacional (SQL), como documento JSON o como gráfico.

Los modelos de datos relacional, JSON y de grafos se han unificado, proporcionando una gran simplificación. Esto acelera la productividad de los desarrolladores al permitir que las aplicaciones accedan a los mismos datos en formato relacional (SQL), como documento JSON o como gráfico. Select AI Agent: Permite construir, desplegar y gestionar agentes de IA dentro de Oracle Autonomous AI Database con un framework sencillo, seguro y escalable. Es compatible con herramientas personalizadas y preconstruidas, herramientas externas vía REST y servidores MCP, permitiendo la automatización de flujos de trabajo agenticos multinivel, acelerando la innovación y ayudando a las organizaciones a mantener sus datos seguros.

Permite construir, desplegar y gestionar agentes de IA dentro de Oracle Autonomous AI Database con un framework sencillo, seguro y escalable. Es compatible con herramientas personalizadas y preconstruidas, herramientas externas vía REST y servidores MCP, permitiendo la automatización de flujos de trabajo agenticos multinivel, acelerando la innovación y ayudando a las organizaciones a mantener sus datos seguros. AI Private Agent Factory: Proporciona un generador y framework de despliegue de agentes de IA sin código. Estos agentes se benefician de toda la potencia, rendimiento, escalabilidad y seguridad de la arquitectura de datos convergente de Oracle AI Database. Se ejecutan como contenedor en cualquier entorno que el cliente elija, mejorando la seguridad de los datos sin tener que compartir datos con marcos agenticos en nubes de terceros.

Proporciona un generador y framework de despliegue de agentes de IA sin código. Estos agentes se benefician de toda la potencia, rendimiento, escalabilidad y seguridad de la arquitectura de datos convergente de Oracle AI Database. Se ejecutan como contenedor en cualquier entorno que el cliente elija, mejorando la seguridad de los datos sin tener que compartir datos con marcos agenticos en nubes de terceros. APEX AI Application Generator: Para impulsar la productividad de los desarrolladores, Oracle planea entregar herramientas de desarrollo APEX de nueva generación que utilicen interfaces de lenguaje natural para brindar respuestas confiables a preguntas de los usuarios y generar aplicaciones empresariales de alto nivel.

Innovaciones críticas para la mission

Oracle Database Zero Data Loss Cloud Protect: Protege bases de datos Oracle locales contra la pérdida de datos y ransomware usando Oracle Zero Data Loss Recovery Service ejecutándose en OCI. Esto incluye protección en tiempo real contra cambios en la base de datos y permite una recuperación rápida a cualquier punto en el tiempo.

Protege bases de datos Oracle locales contra la pérdida de datos y ransomware usando Oracle Zero Data Loss Recovery Service ejecutándose en OCI. Esto incluye protección en tiempo real contra cambios en la base de datos y permite una recuperación rápida a cualquier punto en el tiempo. Base de Datos Distribuida Globalmente: Soporta ultra-escalabilidad y soberanía de los datos permitiendo que una única base de datos lógica se divida en múltiples partes y se almacene en servidores diferentes. La replicación integrada basada en RAFT permite bases de datos distribuidas multi-master, activas-activa, que pueden cambiar de nodo sin pérdida de datos en menos de tres segundos

Soporta ultra-escalabilidad y soberanía de los datos permitiendo que una única base de datos lógica se divida en múltiples partes y se almacene en servidores diferentes. La replicación integrada basada en RAFT permite bases de datos distribuidas multi-master, activas-activa, que pueden cambiar de nodo sin pérdida de datos en menos de tres segundos True Cache: Ofrece una caché de capa intermedia única, transparente para las aplicaciones, que garantiza automáticamente la consistencia transaccional. Los desarrolladores no necesitan escribir código para poblar y gestionar los datos en la caché. True Cache lleva toda la funcionalidad de Oracle AI Database a las cachés de nivel intermedio. Todas las capacidades de consulta Oracle SQL, Vector, JSON, Spatial y Graph también están disponibles a través de True Cache.

SQL Firewall: Ofrece protección escalable dentro de la base de datos contra actividades SQL no autorizadas y ataques de inyección, fortaleciendo la seguridad de todos los datos en la base de datos.

