Nuevos reproductores Roku para streaming en Perú

Los nuevos Roku Streaming Stick y Roku Streaming Stick Plus ofrecen entretenimiento 4K y HD de forma asequible y accesible.

Redacción T21 / 24.10.2025 / 8:39 am

Desde que Roku lanzó el primer reproductor de streaming en Perú en 2017, Roku ha seguido redefiniendo el streaming. Sobre la base de estos años de experiencia y la comprensión de las necesidades de los clientes, Roku ha creado dos nuevos y potentes reproductores: el Roku Streaming Stick y el Roku Streaming Stick Plus, que incluyen las funciones ya conocidas, una apariencia actualizada y un rendimiento mejorado para estos nuevos dispositivos. Han sido diseñados meticulosamente en cada detalle para que sean más elegantes, más intuitivos e incluso más agradables de usar.

Si bien los televisores inteligentes son avanzados, incluso ellos pueden tener dificultades para mantenerse al día con la evolución de la tecnología. Ahí es donde interviene Roku; los nuevos reproductores ofrecen hardware innovador, acceso a la programación más reciente y una interfaz fluida y ultrarrápida. Es una forma sencilla y asequible de mantener un televisor tan inteligente como siempre, darle una segunda vida, o simplemente volver a amar el televisor de casa.

Con un diseño compacto, procesadores más rápidos y rendimiento mejorado, ofrecen una experiencia de entretenimiento fácil, cómoda y accesible y acceso instantáneo a decenas de aplicaciones de streaming tanto de suscripción como gratuitas.

Roku Streaming Stick: La forma más fácil de actualizar cualquier televisor inteligente

Con un precio asequible, el Roku Streaming Stick de nivel básico ofrece reproducción de streaming intuitiva en calidad HD. El Roku Streaming Stick cuenta con control remoto por voz, todo a un valor increíble.

Roku Streaming Stick Plus: Streaming en 4K simplificado

Para los dueños de un televisor 4K, con el Roku Streaming Stick Plus pueden disfrutar de una imagen 4K brillante y colores HDR vívidos y control remoto de búsqueda por voz.

La mayoría de los streamers quieren una configuración limpia con dispositivos de streaming o cables ocultos detrás del televisor. Roku Streaming Stick y Roku Streaming Stick Plus fueron diseñados para satisfacer esta necesidad al encajar a la perfección detrás del televisor, para olvidarse de que están ahí.

Y ahora ambos dispositivos pueden extraer energía del televisor, eliminando la necesidad de un bloque de alimentación y ofreciendo una experiencia ordenada. Además, el elegante diseño no bloqueará los puertos HDMI vecinos, por lo que es posible cambiar de streaming a juegos con facilidad.

Con el diseño portátil, es posible llevar el entretenimiento a cualquier lugar. Ya sea a un viaje por trabajo, de vacaciones o visitando amigos, seguir viendo series, películas y más es posible con Roku. Solo hay que llevar el dispositivo y el control remoto en la maleta (nota: algunos contenidos de aplicaciones pueden variar de un país a otro).

Estos dispositivos están disponibles en las principales tiendas en línea, de autoservicio y departamentales de Perú, con un precio sugerido de S/ 179.00 para el Roku Streaming Stick y de S/ 239.00 para el Roku Streaming Stick Plus.