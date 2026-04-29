Padres impulsan hijos influencers pese a los riesgos

Kaspersky alerta que el deseo de exposición en redes entre menores crece mientras avanzan amenazas como grooming, estafas y sobreexposición.

Redacción T21 / 29.04.2026 / 9:56 am

En América Latina, ser influencer ya se posiciona como una de las profesiones soñadas por niños y niñas, y el 34% de los padres estaría dispuesto a apoyarlo, impulsado por el auge de plataformas como YouTube y TikTok.

Ser influencer ya no es solo una tendencia: es una aspiración profesional para las nuevas generaciones. De acuerdo a un estudio de Kaspersky, 34% de los papás de América Latina estaría dispuesto a apoyar que sus hijos se conviertan en bloggers o creadores de contenido si así lo desean. Sin embargo, detrás de esta oportunidad también emergen nuevos desafíos, donde el acompañamiento adulto se vuelve clave para convertir ese interés en una experiencia segura y formativa, frente a riesgos como estafas, sobreexposición y el contacto con desconocidos en línea.

Para miles de niñas y niños, los creadores digitales son los nuevos modelos a seguir y su deseo de brillar en internet surge incluso antes de la adolescencia. Actualmente, cerca de una tercera parte de los menores de la Generación Alfa señala esta actividad como el trabajo de sus sueños, un fenómeno que puede verse reflejado en sus hábitos de consumo. Un análisis de la compañía ha detectado que YouTube y TikTok son algunas de sus plataformas favoritas, y sus principales búsquedas se concentran en canales de bloggers e influencers de entretenimiento y estilo de vida.

Si tus hijos quieren empezar a crear contenido en redes sociales, los expertos de Kaspersky comparten una guía con seis recomendaciones clave para acompañarlos en el proceso de forma segura:

Fomenta el diálogo abierto y no la crítica. Interesarse en por qué desea crear contenido y qué tipo de publicaciones le interesan demuestra validación y construye confianza. Esto, a su vez, permite introducir de forma natural temas de ciberseguridad, como la importancia de las configuraciones de privacidad, los límites de contenido y el manejo de la atención pública en línea. Haz tiempo para configurar con ellos sus cuentas. Al crear un perfil en YouTube, TikTok u otra red social, ayúdalos a establecer las configuraciones de privacidad adecuadas. Revisen juntos quién puede ver sus publicaciones, comentar o enviarles mensajes. Asegúrate de desactivar el etiquetado de ubicación, crear contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, y habilitar la autenticación de dos factores (2FA). Con estas medidas se reducen los riesgos de hackeo y los niños aprenden buenas prácticas digitales desde el principio. Enséñales que crear videos divertidos no requiere compartir su vida privada. Ayúdalos a entender que una cosa es publicar contenido y otra muy distinta es exponer datos que los pongan en riesgo. Eso significa que no deben compartir datos sensibles como la dirección de su casa, el nombre o uniforme de su escuela, sus rutinas diarias o planes de vacaciones, ya que estos detalles facilitan su rastreo en el mundo físico. Mantente pendiente de su huella digital. Una vez que tus hijos comiencen a publicar bajo un nombre de usuario, es importante estar al tanto de qué tan visible y localizable es en línea. Haz una búsqueda de su alias regularmente en el navegador para detectar si existen fotografías personales, etiquetas de ubicación o comentarios que revelan más de lo que deberían e incluso si alguien intenta hacerse pasar por ellos. Alértalos de las colaboraciones falsas. A medida que los pequeños influencers ganan visibilidad, pueden recibir mensajes de supuestas marcas que ofrezcan patrocinios o productos gratuitos y tratarse de una estafa para robar datos personales o bancarios. Enséñales a detectar señales de alerta: mala gramática, tono urgente, solicitudes de contraseñas, enlaces sospechosos. Lo más seguro es que tú gestiones todas sus interacciones y propuestas de colaboración. Adviérteles sobre el contacto con extraños: A medida que su audiencia crece, también lo hace el riesgo de atraer a personas con intenciones inapropiadas. El acoso en línea (grooming) es una amenaza real; por ello, es vital explicarles que la amabilidad digital no siempre es genuina. Los acosadores suelen fingir ser "amigos comprensivos" para ganar confianza antes de pedir información personal, fotos privadas o intentar llevar la conversación a chats privados o videollamadas.

“El interés de los niños por convertirse en influencers refleja un cambio en cómo entienden el éxito y la exposición desde edades cada vez más tempranas. Hoy no solo consumen contenido, también quieren crearlo, lo que acelera su presencia en entornos digitales sin necesariamente dimensionar sus implicaciones. Esto obliga a las familias a asumir un rol más estratégico, donde acompañar implica ayudar a gestionar su identidad digital desde el inicio. En este contexto, herramientas como Kaspersky Safe Kids permiten a madres y padres mantenerse involucrados, entender su actividad en línea y detectar posibles riesgos, sin limitar su desarrollo digital”, señaló Carolina Mojica, gerente de productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.

El uso de recursos lúdicos facilita estas conversaciones. Materiales gratuitos como el Abecedario de Ciberseguridadpermiten enseñar conceptos básicos de seguridad digital mediante ilustraciones sencillas.