Conoce cómo pagar con Yape en comercios electrónicos

La superapp lanzó su reciente campaña “Aprobado” con Susy Díaz para dar a conocer su funcionalidad de “Código de Aprobación”.

Redacción T21 / 25.06.2024 / 4:21 pm

Con la finalidad de facilitar el acceso de millones de peruanos a las compras online, Yape cuenta con la funcionalidad “Código de Aprobación” que permite a los yaperos comprar sus productos o servicios favoritos en comercios electrónicos.

La funcionalidad es compatible con la mayoría de pasarelas de pago como Niubiz, Izipay, Culqi, PayU, DLocal, entre otras. En ese sentido, más de 2 mil comercios electrónicos ofrecen la opción de “Pagar con Yape” a través del Código de aprobación.

Cabe resaltar que el “Código de Aprobación” se encuentra dentro de la pantalla de inicio de Yape y pueden utilizarlo los yaperos que se afiliaron a Yape con DNI o con tarjeta BCP.

“Muchos peruanos aún no compran a través de comercio electrónico por no contar con tarjeta o no sentirse del todo cómodo con el proceso. Por eso, quisimos crear una experiencia fácil, rápida y segura de pagar online para nuestros yaperos. Nosotros como Yape queremos simplificarle la vida a los peruanos y una parte importante es el mundo digital”, señaló Jorge Bravo, Product Owner de Yape.

Conoce cómo pagar con “Código de Aprobación” de Yape:

Elige Yape como medio de pago en tu comercio electrónico favorito. Coloca el número de celular afiliado a tu cuenta de Yape y el “Código de Aprobación” que te genera la superapp y ¡listo! Así de fácil se realiza el pago.

Para seguir dando a conocer la funcionalidad, Yape lanzó su reciente campaña “Aprobado”, protagonizada por la icónica Susy Díaz, la cual destaca la funcionalidad para realizar pagos online y cómo simplifica las transacciones digitales de los usuarios. Mira el video de la campaña aquí: https://youtu.be/vp7xbZyPRyE.

"Código de Aprobación” es parte de las más de 12 funcionalidades que ofrece Yape, la superapp del Perú, a sus más de 16 millones de yaperos como las recargas, los créditos, el pago de servicios, Yape Tienda, Yape Entradas, Yape Promos, Yape Empresa, entre otros.