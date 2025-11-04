Palo Alto Networks presenta IA autónoma para seguridad en la nube

Cortex Cloud 2.0 introduce agentes IA autónomos, un centro de comando unificado y mejoras en protección de cargas de trabajo.

Redacción T21 / 04.11.2025 / 7:03 pm

La nueva versión amplía las capacidades CNAPP líderes en la industria con una fuerza laboral de agentes de IA, un centro de comando en la nube unificado y un agente CDR con rendimiento optimizado.

El potencial ilimitado de la nube se ve socavado por enfoques de seguridad aislados. Mientras la IA impulsa un aumento de 4.6 veces la inversión en la nube para 2030, la creciente complejidad deja riesgos críticos sin resolver durante un promedio de 120 días. Palo Alto, líder mundial en ciberseguridad, presenta hoy la respuesta a este desafío generalizado: Cortex Cloud 2.0 . La próxima versión de su plataforma unificada, que fusiona la mejor CDR con la CNAPP líder en la industria, incluye un equipo de agentes de IA autónomos, un Centro de Comando en la Nube rediseñado y un agente de CDR con rendimiento optimizado.

Gonen Fink, vicepresidente ejecutivo de productos de Cortex, Palo Alto Networks: «Los clientes siguen teniendo dificultades con herramientas fragmentadas en la nube y la CDR, lo que genera peligrosas brechas de seguridad y operaciones complejas. Cortex Cloud 2.0 representa un avance importante de la plataforma que lanzamos hace ocho meses, que rápidamente se convirtió en la CNAPP preferida para operaciones convergentes, desde el código hasta la nube y el SOC. Ahora, las empresas pueden acelerar aún más su transformación de seguridad en la nube con nuevas y potentes capacidades diseñadas para alcanzar nuevos niveles de automatización, eficiencia y protección».

Cortex Cloud 2.0 ofrece a las empresas la capacidad de:

Automatice cada flujo de trabajo con agentes de IA autónomos : El recientemente presentado Cortex AgentiX automatiza los flujos de trabajo y libera al personal de seguridad para realizar tareas de mayor valor. Entrenados con una cantidad sin precedentes de 1200 millones de respuestas reales, estos agentes investigan y resuelven de forma autónoma problemas de seguridad complejos en minutos, lo que reduce drásticamente el riesgo en la nube. Sus medidas de seguridad de nivel empresarial garantizan que las acciones automatizadas siempre se ajusten a las políticas y prácticas del programa empresarial.

Unifique y priorice los riesgos en todo el patrimonio de la nube: El Centro de comando rediseñado brinda información instantánea y procesable sobre los activos de la nube, los riesgos críticos y las amenazas activas, y dirige a los equipos de seguridad a los flujos de trabajo de remediación más impactantes con una visualización simplificada y elegante de todo el entorno multicloud.

Cargas de trabajo seguras sin comprometer el rendimiento: El nuevo modo optimizado para el rendimiento del agente CDR de Cortex Cloud, líder en su clase, se activa con un solo clic para ofrecer protección en tiempo real con hasta un 50 % menos de consumo de recursos. Las organizaciones ahora pueden implementar defensas robustas que se adaptan a las necesidades exactas de rendimiento y seguridad de sus aplicaciones.

Prevenga riesgos antes de que lleguen a producción: El módulo de Gestión de la Postura de Seguridad de Aplicaciones (ASPM), lanzado recientemente, permite a los desarrolladores encontrar y corregir vulnerabilidades en el código. Es más rentable y diez veces más rápido que remediar problemas en producción. ASPM ahora se ha mejorado con un nuevo Centro de Comando, que ofrece a los equipos de DevSecOps una única fuente de información para proteger toda la cadena de suministro de software antes de la implementación.

Actualmente, Cortex Cloud está disponible para clientes de todo el mundo. Todos los clientes recibirán actualizaciones automáticas a la versión 2.0 en el primer semestre de 2026.