Perú 2026: Agroexportación y moda sostenible al mando

Logística 48–72h, e-commerce cross-border y trazabilidad baja en carbono impulsarán al Perú como hub del Pacífico Sur.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 12:23 pm

De acuerdo a la información de DHL Express Perú, el crecimiento de estos rubros marcará una nueva etapa del comercio exterior peruano, donde la eficiencia logística y el cross-border e-commerce serán claves para competir a nivel global

La dinámica del comercio internacional enfrenta un panorama de crecimiento moderado y desafíos estructurales de cara a 2026, marcado por tensiones comerciales, ajustes en políticas arancelarias y una reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

De acuerdo a DHL Express, los sectores peruanos que liderarán el comercio exterior en 2026 serán agroexportación y la moda sostenible basada en fibras naturales. “Para las pymes, la oportunidad de oro está en el cross-border e-commerce. En el 2026, una Pyme en Gamarra o en Ica puede vender directamente al consumidor final, en Nueva York o Berlín gracias a la digitalización de las aduanas y a soluciones logísticas que permiten entregas en 48-72 horas, eliminando intermediarios y maximizando márgenes”, resalta Hernán Cedeño, director comercial de DHL Express.

Según el último informe DHL Trade Atlas Global 2025, Perú se posiciona como el segundo país de Sudamérica con el crecimiento comercial más acelerado en los próximos cinco años. Estas proyecciones obligan a las empresas de todo el mundo a replantear sus estrategias de comercialización y logística internacional.

¿Qué cambios marcarán el comercio internacional?

En un entorno global donde las tendencias comerciales están evolucionando rápidamente, la resiliencia logística y el uso de soluciones integradas será clave en el 2026 para que las empresas peruanas consoliden su presencia en mercados globales.

El comercio ya no solo se mueve por costo, sino por huella de carbono e inteligencia de datos. Perú está en una posición privilegiada porque ha dejado de ser solo un exportador de materias primas para convertirse en el Hub Logístico del Pacífico Sur. La operatividad plena del megapuerto de Chancay y la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez ofrecen una ventaja geográfica inigualable, que conecta al país directamente con Asia y al resto de Sudamérica con el mundo, en tiempos récord.

“Para este año, seguimos ejecutando nuestra estrategia de expansión que incluye el fortalecimiento de nuestra fuerza de ventas y la apertura de nuevos puntos de venta (POS), consolidando nuestra presencia en el mercado y optimizando la experiencia del cliente. Esto permite continuar con nuestro compromiso frente al desarrollo de las pymes”, destaca Cedeño.

En un mercado logístico cada vez más competitivo, donde los clientes exigen altos estándares de transparencia, la trazabilidad en tiempo real de los envíos y la garantía de entregas limpias, es decir, neutras en carbono, se han convertido en factores clave para la adjudicación de contratos en el Perú. Hoy, la logística trasciende lo operativo y se consolida como una herramienta estratégica de posicionamiento: “las empresas que no cumplen su promesa de entrega de manera eficiente y sostenible pierden relevancia y competitividad en el mercado”, finaliza el ejecutivo.