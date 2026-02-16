Migrantes y crédito 2026: Inclusión que se acelera

Más crédito formal, más RUC activo y datos alternativos: la inclusión migrante abre mercado, pero el no regulado exige gobernanza.

Redacción T21 / 16.02.2026 / 12:27 pm

Data de Experian Perú revela que el acceso de la población extranjera al crédito formal ha crecido de forma sostenida desde el 2023, consolidando su participación en la economía peruana.

En los últimos dos años, el acceso de migrantes al crédito formal en el Perú ha aumentado más de lo previsto. De acuerdo con cifras de Experian Perú, el número de personas extranjeras con productos financieros regulados creció de cerca de 87 mil en 2023 a más de 159 mil en diciembre de 2025, un salto del 81% en ese periodo.

El estudio confirma que la inclusión financiera de la población migrante continúa en expansión, impulsada por la digitalización de los servicios y la bancarización móvil y una mayor disposición de las entidades a atender nuevos perfiles crediticios. En esta etapa, los créditos de consumo (tarjetas, préstamos personales y microempresa) siguen siendo la principal puerta de entrada al sistema financiero formal.

Entre quienes ya accedieron al crédito formal, más de 131 mil mantienen una relación con una sola entidad regulada, principalmente bancos. Este comportamiento, característico de las primeras fases de inclusión, evidencia una participación aún concentrada, pero también un amplio potencial.

“Este crecimiento no solo beneficia a los migrantes, sino también al sistema financiero peruano. La incorporación de nuevos usuarios amplía la base de crédito formal, diversifica el mercado y fortalece la economía. En Experian vemos una tendencia positiva: una población que está construyendo historial y generando confianza, lo que a largo plazo impulsa un ecosistema que se expandiendo.”, señala Efraín Aquino, gerente de Operaciones, Gobierno de Datos y Servicios de Experian Perú.

En paralelo, la data de la compañía evidencia un avance en la formalización económica de los migrantes en el país: más de 17 mil ya tienen RUC activo y están habidos ante la SUNAT. Esto sugiere que participan activamente como emprendedores, profesionales independientes o gestores de pequeñas empresas.

Crédito no regulado: un reto y una oportunidad

Por otro lado, el estudio de Experian revela que más de 46 mil extranjeros que presentan deudas comerciales, telecomunicaciones entre otros, una práctica que representa un riesgo debido a la falta de supervisión y mecanismos de protección, pero que también plantea una oportunidad para el sistema financiero formal.

Con este grupo, la cifra total de personas extranjeras sujetas de crédito asciende a más de 195 mil, lo que equivale al 27% de la población adulta con carné de extranjería. En otras palabras, uno de cada cuatro extranjeros residentes en el país ya tiene un crédito.

“Al incluir datos de telecomunicaciones, comercio y registros públicos, ofrecemos una visión más completa de cómo las personas se relacionan con el sistema financiero y contribuyen al crecimiento económico”, explica Efraín Aquino, gerente de operaciones, gobierno de datos y servicios de Experian Perú.