Pokémon 30: El legado que redefinió la cultura gamer

De Game Boy al ecosistema híbrido: comunidad, nostalgia y futuro en Nintendo Switch.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 7:52 pm

En el marco del Pokémon Day, Coolbox destaca el impacto cultural de la franquicia y cómo hoy su experiencia se vive con Nintendo Switch y los títulos más recientes de la saga.

El 27 de febrero de 1996 se lanzaron en Japón los primeros videojuegos de Pokémon para Game Boy. Treinta años después, la saga no solo continúa vigente, sino que se mantiene como uno de los fenómenos culturales más influyentes de la historia de los videojuegos y el anime.

Pokémon fue social mucho antes de que lo “social” significara redes. En la época de la Game Boy, los jugadores usaban un accesorio llamado Cable Link para conectar dos consolas: era la forma de completar la Pokédex y, en algunos casos, la única manera de que ciertos Pokémon evolucionaran. En otras palabras, para avanzar había que encontrarse con otros jugadores y colaborar juntos. Esa idea evolucionó junto a Nintendo: del intercambio local entre dos consolas al juego online.

Esa evolución tecnológica explica por qué la franquicia sigue vigente. Desde los gráficos de 8 bits y la exploración lineal, pasando por el boom móvil de Pokémon GO en 2016, la saga evolucionó hacia propuestas de mundo abierto con Pokémon Scarlet y Pokémon Violet —que permiten recorrer regiones con mayor libertad—, y Pokémon Legends: Z-A, centrada en entornos urbanos virtuales. Además, con motivo del 30 aniversario, se incorporan Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen a la Nintendo eShop, preparando el terreno para el gran lanzamiento de Pokémon Pokopia a inicios de marzo.

Estos títulos pueden disfrutarse en la familia de consolas Nintendo Switch — Nintendo Switch 2, Nintendo Switch OLED, y Nintendo Switch Lite—, que permite jugar tanto en modo portátil como en el televisor, además de integrar funciones cooperativas en línea y contenidos descargables que amplían la aventura.

Ecosistema híbrido

A lo largo de estos 30 años, cada generación de consolas Nintendo marcó una etapa en la experiencia Pokémon. Game Boy introdujo el fenómeno portátil; Nintendo DS y Nintendo 3DS consolidaron el juego dual y las funciones inalámbricas; y la llegada de Nintendo Switch redefinió el concepto híbrido, integrando potencia, movilidad y conectividad online. Esta evolución tecnológica no solo elevó el apartado visual y jugable, sino que amplió la escala de la comunidad, permitiendo la conexión simultánea de jugadores de todo el mundo.

Con tres décadas de presencia en videojuegos, anime, manga, cine y cartas coleccionables, la franquicia japonesa se consolidó como un puente intergeneracional. Jugadores que crecieron con Pikachu en los años noventa hoy exploran nuevas regiones y retos junto a una nueva generación de entrenadores. “Pokémon no es solo un videojuego; es una marca que ayudó a construir la cultura gamer moderna. Su capacidad de reinventarse en cada generación de consolas explica por qué, 30 años después, sigue siendo uno de los títulos más buscados por distintas generaciones”, señala Daniel Mitsumasu Toyofuko, jefe de línea de Coolbox.

Como retail líder en tecnología y cultura gamer, Coolbox se suma a esta celebración destacando la vigencia de la franquicia en el ecosistema Nintendo actual. "Pokémon no es solo un videojuego; es una marca que ayudó a construir la cultura gamer moderna. Su capacidad de reinventarse en cada generación de consolas explica por qué, 30 años después, sigue siendo uno de los títulos más buscados por distintas generaciones", señala Daniel Mitsumasu Toyofuko, jefe de línea de Coolbox.