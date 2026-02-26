Aulas híbridas: El nuevo campus inteligente en Lima

Tecnología inmersiva, mobile labs y makerspaces para aprender en tiempo real, desde el aula o remoto.

26.02.2026

El modelo de aulas híbridas continúa posicionándose como una de las principales innovaciones en la educación superior del país. Esta modalidad combina clases presenciales y virtuales en simultáneo, permitiendo que estudiantes participen desde el campus o de manera remota viviendo la experiencia universitaria en tiempo real.

Bajo este contexto, la Universidad Politécnica del Perú ha implementado este formato en su nuevo campus ubicado en Pueblo Libre, con más de 28 mil metros cuadrados, integrando tecnología avanzada en aulas, laboratorios y entornos colaborativos, transformando el modelo tradicional y potenciando al estudiante como protagonista de su aprendizaje.

La infraestructura incluye aulas híbridas con última tecnología, mobile lab equipadas con Chromebook que utiliza el sistema operativo ChromeOS de Google, laboratorios de alta especialidad, y makerspaces, espacios de ecosistemas de aprendizaje activo, pensados para promover una enseñanza dinámica. Este formato, que permite la integración simultánea de estudiantes que asisten de forma presencial con aquellos que se conectan virtualmente, facilitando la flexibilidad académica y la interacción constante, podrá conocerse este sábado 28 de febrero de 9am a 1pm en el Open Campus de la Universidad Politécnica.

La universidad, licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ofrece actualmente 14 carreras profesionales en modalidades presencial, semipresencial y a distancia, articuladas bajo un modelo de aprendizaje X-Ponencial que se basa en “aprender para entender” además, busca combinar tecnología, metodologías activas y una educación sin fronteras a través de convenios internacionales.

Desde el enfoque de orientación vocacional, este tipo de entornos cobran especial relevancia. “Los jóvenes hoy no solo buscan una carrera, sino una experiencia de aprendizaje conectada con la realidad y con sus propios intereses. Los modelos híbridos bien implementados pueden ayudar a reducir la frustración y fortalecer decisiones vocacionales más conscientes”, señala Enrique Aguilar, creador del método CLUE y especialista en orientación vocacional.

Los espacios tecnológicos y dinámicos favorecen el aprendizaje activo y permiten que los estudiantes exploren sus habilidades en contextos reales. “Cuando el estudiante participa, experimenta y aplica lo aprendido, aumenta su motivación y su claridad sobre el camino profesional que quiere seguir”, añade.

La expansión de este tipo de infraestructura refleja una tendencia creciente en el país: integrar tecnología, flexibilidad y metodologías activas para responder a las nuevas demandas académicas y laborales del siglo XXI.

