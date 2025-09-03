Prevención laboral: Congreso Internacional en Perú

Más de 3,000 expertos debatieron sobre seguridad y salud en el trabajo.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 8:28 pm

La novena edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales reunió con éxito a miles de profesionales del ámbito nacional e internacional.

Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva y reducir la siniestralidad laboral en el país, La Positiva Seguros llevó a cabo la novena edición del Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, en alianza con la Fundación Internacional ORP y el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAN.

El encuentro, realizado de manera híbrida, congregó a más de 3,000 profesionales, quienes participaron en conferencias y talleres sobre los principales desafíos de la seguridad y salud en el trabajo.

Durante la inauguración, Víctor Lavalle, gerente adjunto de Riesgos Laborales y Prevención de La Positiva Seguros, advirtió que en 2024 se registraron más de 37,000 accidentes laborales en el país, lo que refleja la urgencia de fortalecer las capacidades de prevención.

“Los más de 37 mil accidentes registrados el último año evidencian que aún tenemos un gran reto pendiente. La prevención ya no puede verse solo como un requisito normativo, sino como una decisión estratégica que impacta directamente en la sostenibilidad de las organizaciones”, afirmó.

A lo largo de la jornada, se abordaron temas clave como el impacto de la inteligencia artificial en la prevención, el uso de herramientas digitales, los avances en ergonomía y las estrategias para optimizar la gestión de riesgos.

En esa línea, el profesor Pedro Mondelo, director de la Fundación Internacional ORP, invitó a los participantes a anticiparse frente a los cambios que impondrán los trabajos del futuro. Además, subrayó la necesidad de que empresas, personas y políticas públicas se adapten con agilidad y de reconocer el poder de la formación continua como motor de resiliencia.

Cabe mencionar que, con este tipo de iniciativas, compromisos y diversos programas complementarios que tiene la compañía para sus clientes, La Positiva reafirma su liderazgo y dedicación para impulsar la seguridad, la salud y el bienestar en el entorno laboral de nuestro país.