IA impulsa la sostenibilidad como negocio

Empresas peruanas reducen costos y aumentan rentabilidad con IA y economía circular.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 8:32 pm

Las empresas que integran IA en procesos circulares reducen hasta un 30% el desperdicio de materiales y triplican su retorno de inversión.

El 70% de las grandes empresas peruanas incrementará su presupuesto de IA en los próximos dos años.

La sostenibilidad en América Latina está dejando de ser un compromiso reputacional para convertirse en un motor real de rentabilidad. La adopción de inteligencia artificial (IA), big data y machine learning está transformando los procesos productivos, optimizando recursos y generando valor económico, al tiempo que responde a la crisis climática.

Un reciente informe titulado “Sostenibilidad Inteligente: Cómo la IA Convierte la Economía Circular en Rentabilidad Empresarial”, elaborado por Rodrigo Ramírez-Pisco, PhD de BIU University Miami (Broward International University), revela que las empresas que integran IA en sus operaciones reducen hasta un 30% el desperdicio de materiales y disminuyen un 25% los costos operativos gracias al análisis de datos en tiempo real. Sectores como manufactura, energía y agroindustria ya aplican algoritmos predictivos para anticipar demanda, optimizar cadenas de suministro y extender la vida útil de sus productos. “Estamos ante un punto de inflexión, la IA no sólo acelera el cumplimiento de objetivos ambientales, sino que redefine la competitividad empresarial en la región”, asegura Ramírez.

El impacto económico es tangible, el 62% de las compañías latinoamericanas que han incorporado IA en procesos circulares reportan incrementos directos en su margen de utilidad. Además, tecnologías de monitoreo ambiental en tiempo real permiten cumplir con normativas internacionales y acceder a financiamiento verde. Adicionalmente, es importante resaltar que el modelo de “producir, usar y desechar” ha llegado a su límite. La economía circular, basada en prolongar la vida de los productos y reintegrar materiales al ciclo productivo, se consolida como estrategia de negocio, no como discurso ambientalista. El concepto de Rentabilidad Económica Extendida (REE) que suma beneficios financieros, impacto ambiental y valor social está marcando la pauta para inversores ESG y fondos verdes, afirma Ramírez en el estudio.

Por otro lado, un estudio realizado por Microsoft a IDC, entre 320 organizaciones de más de 1.000 empleados en Perú, Argentina, Chile y Colombia, confirma que la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor clave de competitividad en Sudamérica Hispana. El 70% de las grandes empresas peruanas incrementará su presupuesto de IA en los próximos dos años, uno de los porcentajes más altos de la región, y el mercado de la Inteligencia Artificial (IA) en Perú registra un crecimiento acelerado del 25,1%, impulsado por los sectores de salud, manufactura y finanzas. Según los datos del estudio de Microsoft señala que el 51% de las organizaciones peruanas adoptaron soluciones de IA en menos de seis meses, superando el promedio global de 48%. La aplicación más extendida es la creación de asistentes de servicio al cliente, mientras que las empresas reportan un retorno de inversión 2,5 veces superior a su costo, alcanzado en un promedio de 13,7 meses tras su implementación.

Más allá de la rapidez en adopción, los beneficios percibidos son significativos. El estudio resalta que el 48% de las empresas consultadas identifica la mejora de la productividad operativa como el mayor impacto, reflejado en nuevas fuentes de ingresos, reducción de costos y mayor fidelización de clientes. En conjunto, el 55% de las grandes compañías de la región ya emplea herramientas de IA en diversas áreas de negocio, pero Perú destaca por su capacidad de transformar la inversión tecnológica en valor tangible, consolidándose como referente regional en el uso estratégico de inteligencia artificial.

Casos de éxito: cuando la sostenibilidad se convierte en negocio

Unilever ha optimizado su cadena de suministro con IA y visión por computadora, logrando un 25% de mejora en la calidad de plásticos reciclados y hasta un 60% de contenido reciclado en envases, con un ahorro significativo en materiales vírgenes y sanciones regulatorias.

Renault, a través de su planta en Choisy-le-Roi, remanufactura motores y cajas de cambio con sensores IoT e IA, ha obtenido ahorros energéticos del 80% y una reducción anual de 18.000 toneladas de CO2.

Apple aplica IA para alargar la vida útil de sus dispositivos, mediante gestión inteligente de baterías, actualizaciones adaptativas y diagnósticos predictivos, reforzando la lealtad del cliente y reduciendo el impacto ambiental.

En este contexto, hasta el 80% del impacto ambiental de un producto se define en su fase de diseño, según el Parlamento Europeo. La inteligencia artificial permite optimizar este proceso desde el origen, reduciendo costos, residuos y riesgos. En este escenario, donde las regulaciones ambientales son más estrictas y los consumidores exigen coherencia, la “sostenibilidad inteligente” ya no es una tendencia, sino una ventaja competitiva. Como advierte Ramírez, las empresas que integren IA y economía circular no solo disminuirán su huella ecológica, sino que estarán mejor posicionadas para liderar los mercados del futuro.