Los principales retos de seguridad en la nube e IA

La rápida evolución de la tecnología supera las defensas de seguridad, creando nuevos riesgos en la nube e IA.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 11:00 am

El 34 % de las organizaciones con cargas de trabajo de IA ya sufrieron violaciones relacionadas con la tecnología; el rápido crecimiento de sistemas híbridos, multinube y de IA crea puntos ciegos y complejidades que resultan en riesgos

La evolución tecnológica avanza más rápido que las defensas. En este contexto, se vuelve fundamental pasar de un abordaje reactivo a uno proactivo en términos de gestión de exposiciones.

Tenable (NASDAQ: TENB), la empresa de Exposure Management, dio a conocer su informe El estado de la seguridad en la nube y en la IA 2025, que revela que la rápida evolución de los sistemas híbridos, multinube y de IA supera las estrategias de seguridad en la nube, creando nuevas capas de complejidad y riesgo. El resultado es visibilidad fragmentada, gobernanza inconsistente de identidades y lagunas en el monitoreo de riesgos que los atacantes pueden explotar. Los datos muestran que el 34 % de las organizaciones con cargas de trabajo de IA ya sufrieron violaciones relacionadas con la tecnología y, además, el 14 % dijo no estar seguro.

Ambientes complejos dominan, pero la seguridad no acompaña el ritmo

Según el estudio, el 82 % de las organizaciones ahora opera entornos híbridos que abarcan ambientes locales y en la nube, y el 63 % utiliza más de un proveedor cloud. Paralelamente, el 55 % de las empresas ya utiliza IA en producción.

Las prácticas de protección no acompañan el ritmo de adopción: solo el 26 % realiza pruebas específicas de seguridad en IA, el 22 % clasifica y encripta datos de IA, y solamente el 15 % implementó prácticas de MLOps (operaciones de Machine Learning) con enfoque en seguridad. Los problemas resultantes son visibilidad fragmentada, gobernanza inconsistente de identidades y lagunas en el monitoreo de riesgos que los invasores pueden explotar.

La identidad es el eslabón más débil de la seguridad en la nube

La identidad emergió como la principal vulnerabilidad: el 59 % de las organizaciones detectaron identidades desprotegidas y permisos peligrosos como el principal riesgo de seguridad para la infraestructura de la nube. Entre las empresas que sufrieron violaciones, tres de las cuatro principales causas estaban relacionadas con la identidad: exceso de permisos (31 %), controles de acceso inconsistentes (27 %) y mala higiene de identidad (27 %).

Aunque reconocen el problema, las empresas enfrentan brechas estructurales para abordarlo. Según indica la investigación, el 28 % reporta desalineación entre equipos de nube e IAM, y el 21 % tiene dificultad para aplicar el principio de menor privilegio. La prioridad más citada para los próximos 12 meses es justamente implementar este control (44 %) dentro de una estrategia Zero Trust.

Los incidentes tienen causas conocidas, pero el foco aún está en riesgos "nuevos"

Los incidentes de IA, en la práctica, están siendo causados por amenazas tradicionales, como vulnerabilidades de software (21 %), fallas de modelos (19 %), amenazas internas (18 %) y configuraciones incorrectas en la nube (16 %). Sin embargo, los equipos de seguridad concentran sus preocupaciones en riesgos considerados "nuevos", como manipulación de modelos (18 %) y uso de modelos no autorizados (15 %), demostrando una desalineación entre percepción de riesgo y realidad. Esta desalineación sugiere que muchos programas de seguridad aún tratan la IA como algo fundamentalmente nuevo, en vez de aplicar principios comprobados de seguridad de la nube e identidad a estos nuevos sistemas.

La brecha de conocimiento impide el alineamiento estratégico

El estudio identifica que el 34 % de los encuestados señala la falta de conocimiento especializado como el principal desafío. Además, el 31 % afirma que su liderazgo ejecutivo no tiene conocimientos suficientes de los riesgos de seguridad de la nube, mientras que el 20 % observa que los líderes creen que las herramientas integradas del proveedor de nube son "suficientemente buenas".

"En América Latina vemos una oportunidad enorme para dar un salto en madurez de ciberseguridad en la nube", afirma Hermes Romero, Director para Centro, Suramérica y Caribe de Tenable. "Las organizaciones están acelerando su transformación digital e implementando IA, pero muchas carecen de visibilidad unificada y control de identidades, que son la base para un entorno seguro. Nuestro enfoque es ayudarlas a cerrar estas brechas y pasar de un abordaje reactivo a uno proactivo de gestión de exposición. El futuro pertenece a quienes sean capaces de alinear velocidad con seguridad."

Camino hacia la madurez

Para fortalecer los programas de seguridad en nube e IA, el estudio recomienda que las organizaciones:

Prioricen la visibilidad unificada y la aplicación consistente de políticas en entornos híbridos y multinube

la visibilidad unificada y la aplicación consistente de políticas en entornos híbridos y multinube Inviertan en gobernanza de identidad, incluyendo controles para identidades con privilegios mínimos y no humanas (IA)

en gobernanza de identidad, incluyendo controles para identidades con privilegios mínimos y no humanas (IA) Amplíen los KPIs para reflejar la prevención y la resiliencia, no solo la respuesta a incidentes

los KPIs para reflejar la prevención y la resiliencia, no solo la respuesta a incidentes Alineen el entendimiento del liderazgo con las realidades operacionales para apoyar una planificación y asignación de recursos más inteligentes

el entendimiento del liderazgo con las realidades operacionales para apoyar una planificación y asignación de recursos más inteligentes Vayan más allá del cumplimiento como el límite máximo de la seguridad de IA, usándola como punto de partida para salvaguardas técnicas más profundas

"Estamos en medio de la evolución más rápida en la historia de la computación en la nube. Desafortunadamente, como dejó claro nuestra investigación, muchas estrategias de seguridad ya están totalmente rezagadas", dijo Jim Reavis, cofundador y CEO de la Alianza para la Seguridad en la Nube. "El riesgo de permanecer estáticos crece más cada día. Las organizaciones necesitan replantear su abordaje y generar defensas adaptativas y preparadas para el futuro que sean capaces de evolucionar tan rápido como la tecnología que protegen".

La madurez de la seguridad no vendrá solo de las herramientas. Requiere un esfuerzo coordinado entre equipos, liderazgo y estrategia. Las organizaciones exitosas serán aquellas que construyan estructuras para entender, priorizar y reducir riesgos antes de que ocurran los incidentes.

Para viabilizar esta redefinición estratégica, Tenable Cloud Security ayuda a unificar la visibilidad y la gestión de riesgo en los entornos de TI, híbridos y multinube. Aborda las identidades, los errores de configuración y el gobierno de acceso y permite integrar exposiciones específicas de la IA en sus estrategias de eliminación de riesgos.

La investigación El estado de la seguridad en la nube y en la IA 2025, encargada por Tenable y desarrollada en colaboración con la Alianza para la Seguridad en la Nube (Cloud Security Alliance, CSA), encuestó más de 1000 profesionales de TI y de seguridad IT de todo el mundo para comprender cómo las organizaciones adaptan sus estrategias para gestionar el riesgo en una nube cada vez más compleja y en infraestructuras impulsadas por IA.