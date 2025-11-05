Celulares Motorola con NFC desde S/ 499

Descubre los modelos Motorola con tecnología NFC para pagos sin contacto y disfruta de smartphones accesibles y de alto rendimiento.

Redacción T21 / 05.11.2025 / 10:15 am

Los chips NFC (Near Field Communication) permiten realizar pagos sin contacto desde el celular, igual que con una tarjeta o smartwatch. En Perú, esta tecnología se ha vuelto cada vez más común en bancos, apps y comercios, haciendo que los celulares con NFC sean una opción práctica y segura.

Así como ocurrió con otras tecnologías, los celulares con NFC se fueron popularizando, algo que se traduce en poder comprarlos a precios accesibles.

Motorola ofrece varios modelos con NFC integrado, ideales para pagar en tiendas, transporte público o servicios digitales, sin necesidad de sacar la billetera.

moto g15: el celular con NFC más económico

El moto g15 es el smartphone con NFC más accesible de Motorola.

Precio: desde S/ 499.00 (256 GB) o S/ 649.00 (512 GB)

desde (256 GB) o (512 GB) Pantalla: Full HD+ de 6,7" con brillo alto de hasta 1.000 nits

Full HD+ de 6,7" con brillo alto de hasta 1.000 nits Cámara: sistema de 50 MP con IA, modo Night Vision y lente ultra wide

sistema de 50 MP con IA, modo Night Vision y lente ultra wide Batería: 200 mAh 4 con carga TurboPower

200 mAh con carga Diseño: acabados en cuero vegano y Android 15

Ideal para quienes buscan un teléfono completo, moderno y con pagos NFC sin contacto a bajo costo.

moto g86 power: potencia y NFC en un solo equipo

El moto g86 power es el más potente de la línea g.

Procesador: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 Memoria: hasta 24 GB de RAM con RAM Boost 5 y 256 GB de almacenamiento

hasta 24 GB de RAM con y 256 GB de almacenamiento Cámara: sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y cámara selfie de 32 MP

sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y cámara selfie de 32 MP Batería: 720 mAh con carga rápida TurboPower 30W 6

720 mAh con carga rápida Precio: S/ 1,149.00

Perfecto para usuarios multitarea que buscan velocidad y autonomía con pagos NFC en cualquier lugar.

moto g56 5G: rendimiento y resistencia con NFC

El moto g56 5G combina potencia, durabilidad y fotografía avanzada.

Certificaciones: grado militar MIL-STD-810H 10 e IP68/IP69 15

grado militar MIL-STD-810H e IP68/IP69 Procesador: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 Memoria: hasta 24 GB con RAM Boost 5

hasta 24 GB con Cámara: sistema Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, ultra wide de 8 MP y selfie de 32 MP

sistema Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, ultra wide de 8 MP y selfie de 32 MP Batería: 200 mAh 4 con carga rápida de 30W 6

200 mAh con carga rápida de 30W Precio: S/ 899.00

Una excelente alternativa para quienes buscan un celular con NFC resistente y 5G.

moto g35 5G: diseño elegante y pantalla fluida

El moto g35 5G ofrece equilibrio entre rendimiento, pantalla y conectividad.

Pantalla: 6,7" Full HD+ a 120Hz 7 y brillo de 1.000 nits

6,7" Full HD+ a 120Hz y brillo de 1.000 nits Memoria: 8 GB + RAM Boost 2 , 256 GB de almacenamiento 1

8 GB + , 256 GB de almacenamiento Cámara: 50 MP 9 con lente ultra gran angular y selfie de 16 MP

50 MP con lente ultra gran angular y selfie de 16 MP Diseño: cuero vegano y resistencia al agua

cuero vegano y resistencia al agua Batería: 000 mAh con carga rápida de 18W 8

000 mAh con carga rápida de 18W Precio: S/ 649.00

Un modelo estético y funcional con NFC ideal para el día a día.

razr 60 y edge 60: los celulares con NFC más potentes de Motorola

Motorola también incorpora NFC en sus líneas razr y edge, que ya se encuentran disponibles en Perú: razr 60 ultra, razr 60, edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion.

Los razr 60 combinan diseño exquisito con potentes procesadores, cámaras, baterías y diversos agentes de Inteligencia Artificial con las pantallas más versátiles, para que puedas ejecutar prácticamente cualquier tarea, incluso sin necesidad de abrir tu dispositivo.

razr 60: S/ 3,299.00

razr 60 ultra: S/ 4,999.00

Con sus tres integrantes, la familia edge 60 cubre las necesidades de todos los usuarios: procesadores premium, baterías de gran autonomía con carga rápida, amplias pantallas y cámaras para fotos y videos en cualquier condición, todo bajo la supervisión de sistemas de IA.

edge 60 pro: S/ 1,999.00

edge 60: S/ 1,499.00

edge 60 fusion: S/ 1,199.00

Estos modelos representan la gama alta de celulares con NFC, ideales para quienes buscan estilo, velocidad y conectividad total.

Los celulares con NFC ya son una realidad accesible en Perú.

Desde los modelos más económicos como el moto g15, hasta los más sofisticados como el razr 60 ultra, Motorola ofrece una amplia gama de smartphones con NFC para pagar sin contacto, con cámaras potentes, baterías duraderas y diseños premium.