Principios necesarios para liderar la revolución de IA

Redacción T21 / 29.09.2023 / 10:25 pm

Por: Gonzalo Flores, Gerente de Software en IBM Perú, Ecuador y Bolivia.

Si se recuerda 2023 como el año en que la IA se popularizó en el mercado de consumo, es seguro apostar que 2024 será el año en que las empresas la sigan en masa. Pero para los ejecutivos que aspiran no simplemente a seguir, sino a liderar verdaderamente esta revolución venidera, hay ciertos principios que deben tener en cuenta.

En primer lugar, las empresas deben ser creadoras de valor de la IA.

Hay tres modos distintos de consumo de IA generativa: el primero es comprar software que tenga IA generativa integrada, el segundo es consultar modelos de terceros a través de llamadas API y el tercero es crear (y luego consultar) modelos fundacionales propios que aprovechan datos públicos y privados.

Hoy en día, la mayoría de las empresas se centran en los dos primeros patrones de adopción, ya que representan el camino más fácil para experimentar y descubrir casos de uso valiosos. Pero, si bien es adecuado que los consumidores se suban a la ola como usuarios de IA que no tienen que prestar atención a su funcionamiento interno, las empresas con visión a futuro simplemente no pueden darse ese lujo. Tienen información patentada, propiedad intelectual y secretos comerciales que proteger, y requisitos éticos, legales y de reputación que respetar.

Las empresas deben considerar cuidadosamente la ventaja competitiva que podrían estar concediendo al entregar sus datos para codificarlos en un modelo básico que no es el suyo, y el valor de los conocimientos contenidos en sus datos. Una empresa que es capaz de crear sus propios modelos de IA (y recuerde, no todos tienen por qué ser enormes) es una empresa que controla su propio destino. No solo pueden entrenar, ajustar y gobernar su propia IA para aprovechar al máximo estas tecnologías en evolución de manera constante; como creadores de valor, tienen propiedad real sobre la protección, el control, la innovación y la monetización de lo que se convertirá en uno de sus recursos más importantes. Activos preciados: modelos fundacionales empresariales que codifican sus datos más valiosos.

La tarea de crear un modelo fundacional dirigido a una empresa puede parecer desalentadora, pero no lo es. Por eso creamos watsonx, para ayudar a las empresas a que se conviertan en creadoras de valor, sean dueñas de la fuente de su ventaja competitiva y controlen su destino.

En segundo lugar, los líderes empresariales deberían apostar por la comunidad.

Ya es evidente que, dondequiera que vaya la IA en los próximos años, un modelo cerrado no los dominará a todos. Esta revolución será impulsada por la energía y el ingenio de toda la comunidad de IA, una comunidad decididamente abierta. Al integrar una combinación de los mejores modelos de código abierto, modelos privados y, en última instancia, sus propios modelos creados, las empresas pueden estar en condiciones de aprovechar al máximo esa comunidad.

Eso es exactamente lo que estamos haciendo en IBM al asociarnos con Hugging Face, un pilar del ecosistema de código abierto con más de 250.000 modelos de IA compartidos en sus plataformas hasta la fecha. Al unir Hugging Face con nuestra plataforma de IA empresarial, watsonx, estamos creando un futuro para la IA que se basa en la creatividad y la diversidad de una amplia comunidad para permanecer abierta e infinitamente personalizable.

En tercer lugar, las empresas deben garantizar que su IA pueda funcionar en todas partes y de manera eficiente.

Al construir con tecnologías de nube híbridas y abiertas, las empresas pueden optimizar el costo, el rendimiento y la latencia. En IBM, estamos facilitando a las empresas la gestión de sus datos más valiosos y el entrenamiento, ajuste e implementación de modelos de IA sin problemas entre nubes públicas y privadas y en sus propias instalaciones. El futuro de estas tecnologías depende de opciones ágiles, rentables y energéticamente eficientes para empresas de todos los tamaños, y las empresas que tendrán éxito serán aquellas que se preparen para manejarse en cualquier entorno.

Por último, aunque los líderes empresariales actúan con urgencia, también deben actuar con responsabilidad.

No hay duda de que hemos llegado a un punto de inflexión para la IA, y el instinto de los ejecutivos de actuar con valentía es bueno. Nadie quiere quedarse atrás ante el avance de estas tecnologías y, francamente, nadie puede permitirse el lujo de dejar pasar este momento.

Pero a los ojos de los clientes, inversores, empleados y pares de cada empresa, se necesita una licencia para operar esta nueva e interesante maquinaria: esa licencia es la confianza. A menos que cada uno de nosotros incorpore una gobernanza responsable en el centro de nuestro uso de la IA, sus nuevos riesgos con el tiempo ahogarán sus extraordinarios beneficios.

Este momento, incluso más que la mayoría, exige un liderazgo confiable por parte del sector privado, y a su vez recompensará ese liderazgo confiable. La buena IA es una IA gobernada, y para aquellos que esperan liderar la carga, inculcar este principio en todo lo que hacen contribuirá en gran medida a consolidar su posición al frente del grupo.