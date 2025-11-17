Priority Pass lanza promociones exclusivas por Black Friday

Adquiere tu membresía Priority Pass con descuentos especiales y disfruta de experiencias premium en aeropuertos.

Redacción T21 / 17.11.2025 / 12:11 pm

Del 3 al 30 de noviembre, los viajeros pueden adquirir su membresía Priority Pass el mejor descuento del año.

Lima, noviembre de 2025.- Se acerca la fecha comercial más importante del año, el famoso Black Friday o viernes negro que se originó en Estados Unidos en la década de los 50’s y se celebra cada viernes después del Día de Acción de Gracias. Con el tiempo, este día no sólo fue acogido en diferentes países, sino que se ha convertido en una fecha importante que dinamiza la economía, gracias a las atractivas ofertas y descuentos que marcan el inicio de la temporada navideña.

En Perú, con la llegada de esta jornada comercial, el sector turismo se prepara para un repunte significativo, impulsado por una creciente preferencia por invertir en bienestar, descanso y aventura. Es así como arranca una importante oferta en vuelos aéreos, alojamientos, membresías para viajeros, alquiler de vehículos y paquetes turísticos en general.

Según datos de Aladinia, empresa especializada en la venta de experiencias, a nivel global los viajes y experiencias representan 27% de las compras en Black Friday, superando categorías como moda y tecnología, lo que demuestra la creciente preferencia por invertir en experiencias que generen bienestar y comodidad. Para este 2025, se espera que esta categoría continúe ganando terreno, consolidándose como una de las favoritas entre los consumidores que desean cerrar el año con memorias inolvidables o adelantar la planeación de las vacaciones del próximo año.

Con esto en mente; Priority Pass, el programa líder en experiencias aeroportuarias a nivel mundial, lanza promociones especiales para que los viajeros disfruten de beneficios premium en sus trayectos. Es así como los viajeros podrán adquirir sus membresías para el próximo año aprovechando descuentos exclusivos en el marco de Black Friday, del 3 al 30 de noviembre de 2025:

30% de descuento en Membresía Standard : Precio especial de $69 USD (regularmente $99 USD). Incluye $35 USD por visita del socio y $35 USD por invitado/visita.

: Precio especial de $69 USD (regularmente $99 USD). Incluye $35 USD por visita del socio y $35 USD por invitado/visita. 20% de descuento en Membresía Standard Plus: Precio especial de $263 USD (regularmente $329 USD). Incluye 10 visitas gratuitas para el socio y posteriormente $35 USD por visita; tarifa por invitado $35 USD por persona/visita.

Además, los miembros podrán disfrutar de beneficios adicionales como acceso gratuito a WithU, una app premium de fitness con entrenamiento personalizado, y Trvlwell, un acompañante digital de bienestar que cuida la salud física y mental durante y después del viaje.

Priority Pass responde a estas tendencias ofreciendo acceso a más de 1.800 salas VIP y experiencias en aeropuertos en más de 725 destinos alrededor del mundo; incluyendo áreas de descanso, espacios privados para trabajar, oferta gastronómica, tratamientos de spa y mucho más. Con Priority Pass, cada viaje comienza con una experiencia excepcional que transforma la espera en el aeropuerto en un momento placentero.

Los interesados pueden tener más detalles y comprar un plan de membresía en https://join.prioritypass.com/es-LA/Blackfriday2025/M6mtx1/USD

Es así como, Priority Pass es el aliado perfecto para transformar cada viaje en una experiencia única, ofreciendo comodidad, bienestar y beneficios exclusivos que acompañan a los viajeros en cada etapa de su trayecto.