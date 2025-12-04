Protechting 8.0 llega al Perú: La Positiva impulsa startups locales

Convocatoria para que startups peruanas escalen sus soluciones innovadoras a Europa, Asia y LATAM.

Redacción T21 / 04.12.2025 / 12:53 pm

Startups peruanas que desarrollen soluciones en insurtech, healthtech, sostenibilidad y tecnologías emergentes pueden postular hasta el 14 de diciembre de 2025.

El ecosistema de startups peruanas continúa consolidándose, destacando por su capacidad de desarrollar soluciones innovadoras con impacto real. En ese contexto, y como parte del Grupo Fidelidade, La Positiva Seguros lanzó en el Perú la convocatoria para Protechting 8.0, el programa global de innovación abierta más importante de la industria, con el objetivo de acercar esta oportunidad al talento peruano.

Por primera vez, el Perú forma parte oficial de esta iniciativa, permitiendo que startups locales, en etapa temprana o en crecimiento, que desarrollen soluciones en insurtech, healthtech, sostenibilidad y tecnologías emergentes como IA generativa, wearables, ciberseguridad y blockchain, puedan postular hasta el 14 de diciembre de 2025.

Las startups seleccionadas accederán a mentorías especializadas, visibilidad internacional, desarrollo de pilotos y la oportunidad de escalar sus soluciones a mercados de Europa, Asia y América Latina. Asimismo, el programa ofrece un financiamiento de hasta €100,000 para potenciar el desarrollo y crecimiento de los proyectos más destacados, además de facilitar su vinculación con empresas líderes de la industria.

“Formar parte de Protechting 8.0 representa una oportunidad para conectar a las startups peruanas con el ecosistema global de innovación. Nuestro compromiso es impulsar soluciones que respondan a los desafíos reales del sector y que puedan escalar a mercados internacionales. Estamos convencidos de que el talento local puede competir al más alto nivel”, comentó Miguel Diestra, Gerente Corporativo de Gestión Estratégica de La Positiva.

Con esta iniciativa, La Positiva refuerza su rol como agente de innovación en el país al integrarse al equipo global de socios que impulsan Protechting: Grupo Fidelidade, Luz Saúde, Fosun Foundation y Fábrica de Startups. Esta alianza busca acercar oportunidades internacionales al talento peruano y potenciar la generación de soluciones innovadoras con proyección global.

A lo largo de sus ocho ediciones, Protechting ha recibido más de mil postulaciones y ha desarrollado más de 50 pilotos exitosos. Varias startups han participado en roadshows internacionales en China, estableciendo vínculos con empresas como Alibaba y Lenovo, además de incubadoras en Macao, Hong Kong y Shanghái.

Para más información sobre Protechting 8.0 y el proceso de postulación, visita el sitio web oficial: https://www.protechting.com/