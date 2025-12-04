Zoho One Essentials impulsa a las pymes de América Latina

Esta solución accesible impulsa la transformación digital de micro y pequeñas empresas en América Latina.

Redacción T21 / 04.12.2025 / 12:51 pm

Con el precio más bajo del mercado frente a soluciones similares, Zoho One Essentials brinda las herramientas digitales indispensables para que las pymes de la región gestionen, impulsen y consoliden sus negocios.

Zoho, empresa líder en tecnología global, anunció hoy el lanzamiento de Zoho One Essentials en toda América Latina. Esta plataforma integral de aplicaciones en la nube ha sido diseñada para ayudar a las micro y pequeñas empresas a optimizar sus procesos y acelerar su crecimiento de forma efectiva y accesible. Con el precio más bajo del mercado frente a productos similares y con una interfaz sencilla e intuitiva, esta solución facilita la adopción de tecnología en organizaciones de todos los sectores.

“En América Latina, las pequeñas y medianas empresas necesitan tecnología poderosa que además sea accesible. Nuestro objetivo es apoyar a estas organizaciones para que alcancen su crecimiento digital con un conjunto sólido de aplicaciones empresariales a un costo competitivo”, dice Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho. “Cada aplicación incluida en Zoho One Essentials ofrece capacidades completas, sin restricciones en sus funciones, para que las pymes de América Latina escalen y crezcan con confianza. Además, incorporamos herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos y elevar la productividad en todas las áreas del negocio”.

Al funcionar en la nube, Zoho One Essentials permite que los datos de los usuarios sean completamente privados y que las aplicaciones se utilicen desde cualquier parte del mundo, en equipos de cómputo y teléfonos inteligentes. Esto permite a las pymes movilizar equipos de ventas, así como implementar fácilmente esquemas de trabajo remoto o híbrido para adaptarse a las necesidades actuales del mercado.

Con un costo que comienza en 9 dólares mensuales por usuario en planes anuales y con disponibilidad inmediata, Zoho One Essentials es la opción más accesible frente a soluciones similares en el mercado. La plataforma no requiere contratos a largo plazo. Esto permite a las empresas tener más control de su operación y garantiza su escalabilidad fluida.

Herramientas para cada tipo de empresa

Zoho One Essentials cubre áreas clave de cualquier organización, con aplicaciones que se pueden personalizar para responder a las necesidades de cada negocio. La solución cuenta con herramientas para Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Recursos Humanos, colaboración y Productividad. Entre estas aplicaciones sobresalen:

Ventas. Zoho One Essentials incluye Zoho Bigin , solución de CRM enfocada en pequeños negocios, para que gestionen de manera eficaz el ciclo de vida de cada cliente, desde prospecto hasta comprador recurrente. Esta aplicación ofrece funcionalidades avanzadas para automatizar y personalizar la comunicación. Así mismo cuenta con Zoho SalesIQ , una herramienta digital de interacción con clientes para comunicarse con cada visitante del sitio web en las etapas del ciclo de ventas.

Zoho One Essentials incluye Zoho Bigin , solución de CRM enfocada en pequeños negocios, para que gestionen de manera eficaz el ciclo de vida de cada cliente, desde prospecto hasta comprador recurrente. Esta aplicación ofrece funcionalidades avanzadas para automatizar y personalizar la comunicación. Así mismo cuenta con Zoho SalesIQ , una herramienta digital de interacción con clientes para comunicarse con cada visitante del sitio web en las etapas del ciclo de ventas. Marketing. Para potenciar la presencia en línea y el alcance de las campañas, Zoho One Essentials incorpora Zoho Publish para gestionar los comentarios relacionados con la empresa y su reputación en línea, y Zoho Campaigns para crear campañas de marketing digital de alto impacto que lleguen a los clientes adecuados.

Para potenciar la presencia en línea y el alcance de las campañas, Zoho One Essentials incorpora Zoho Publish para gestionar los comentarios relacionados con la empresa y su reputación en línea, y Zoho Campaigns para crear campañas de marketing digital de alto impacto que lleguen a los clientes adecuados. Servicio al cliente. Las micro y pequeñas empresas pueden acceder a Zoho Desk , la herramienta omnicanal más completa y avanzada para brindar un servicio excepcional. Con esta aplicación, la empresa podrá administrar solicitudes en diversos canales, automatizar procesos, obtener y analizar las opiniones de los clientes, por ejemplo.

Las micro y pequeñas empresas pueden acceder a Zoho Desk , la herramienta omnicanal más completa y avanzada para brindar un servicio excepcional. Con esta aplicación, la empresa podrá administrar solicitudes en diversos canales, automatizar procesos, obtener y analizar las opiniones de los clientes, por ejemplo. Recursos Humanos. Los encargados de la gestión del talento humano en las organizaciones tienen acceso a Zoho People , una plataforma que les permite administrar a todos sus empleados, establecer objetivos, revisar su desempeño, hacer seguimiento de asistencia, crear cursos de entrenamiento, programar turnos, o monitorear días libres o vacaciones, entre otras También cuenta con Zoho Recruit , una solución de reclutamiento integral que ayuda a los reclutadores a obtener, seguir, evaluar y contratar candidatos adecuados con mayor rapidez.

Los encargados de la gestión del talento humano en las organizaciones tienen acceso a Zoho People , una plataforma que les permite administrar a todos sus empleados, establecer objetivos, revisar su desempeño, hacer seguimiento de asistencia, crear cursos de entrenamiento, programar turnos, o monitorear días libres o vacaciones, entre otras También cuenta con Zoho Recruit , una solución de reclutamiento integral que ayuda a los reclutadores a obtener, seguir, evaluar y contratar candidatos adecuados con mayor rapidez. Colaboración y Productividad. Zoho One Essentials incluye los servicios de correo electrónico avanzado (Zoho Mail) y de mensajería instantánea segura (Zoho Cliq), así como un avanzado sistema para videollamadas y reuniones virtuales (Zoho Meeting). A estos se unen la plataforma de almacenamiento y distribución de contenidos en la nube, Zoho WorkDrive , y la suite para trabajo de oficina y comunicaciones más completa del mercado, con procesador de texto (ZohoWriter), hojas de cálculo (Zoho Sheet), presentaciones (Zoho Show).

Compromiso con la privacidad de los datos

Zoho entiende que los datos son uno de los activos más valiosos de cualquier empresa. Zoho One Essentials cuenta con los estándares más altos de privacidad, incluyendo la regulación GDPR, para garantizar la protección total de los datos empresariales. Nadie fuera de la organización tiene acceso al código de las aplicaciones, lo que impide la manipulación o el acceso no autorizado por parte de terceros.

Con el lanzamiento de Zoho One Essentials, Zoho reafirma su compromiso con la comunidad empresarial latinoamericana, facilitando su transformación digital mediante herramientas de clase mundial, asequibles y con funcionalidades para impulsar su crecimiento sin límites.