Protege tu dispositivo a tu manera con Samsung Auto Blocker

Redacción T21 / 31.10.2023 / 11:59 am

Samsung presentó hoy Auto Blocker, una nueva herramienta de seguridad para usuarios de Samsung Galaxy diseñada para mantener sus dispositivos protegidos de la manera que mejor se adapte a sus estilos de vida.

Lanzada recientemente en One UI 6 como parte del arsenal ampliado de innovaciones de seguridad y privacidad de Samsung Galaxy, Auto Blocker es un paquete opcional de medidas de seguridad adicionales que brinda a los usuarios más opciones mientras exploran las personalizaciones habilitadas por el ecosistema abierto de Samsung Galaxy.

Colocando la elección en las manos de los usuarios

"En Samsung nos esforzamos constantemente por mantener a nuestros usuarios a salvo de ataques contra su seguridad y privacidad. Con la introducción de Auto Blocker, ellos podrán seguir disfrutando de los beneficios de nuestro ecosistema abierto, sabiendo que su experiencia móvil está protegida", dijo el Dr. Seungwon Shin, Vicepresidente Ejecutivo y Head del Equipo de Seguridad en Mobile eXperience Business de Samsung Electronics. "Siempre buscamos capacitar a nuestros usuarios para que elijan por sí mismos lo que mejor se adapte a sus necesidades, en lugar de que nosotros decidamos en su nombre, y Auto Blocker no es una excepción a eso".

Una de las características de Auto Blocker es la prevención de instalación de apps de fuentes no autorizadas[1], lo que se conoce como sideloading. Hacer el sideloading intencionalmente tiene muchos beneficios, como una mayor personalización y control sobre la funcionalidad de un dispositivo. Aquellos a quienes les encanta realizarlo de forma segura no experimentarán ningún cambio, ya que la función Auto Blocker está desactivada de forma predeterminada. Para quienes no tienen el hábito de realizar el sideloading o una personalización exhaustiva, la activación de Auto Blocker puede brindarles tranquilidad adicional al detener el aumento de ataques de ingeniería social como el phishing de voz.

Auto Blocker tiene una variedad de controles adicionales, incluida la activación de comprobaciones de seguridad[2] de aplicaciones para ayudar a detectar malware potencial y evitar comandos e instalaciones de software dañinos mediante un cable USB. Esto puede ayudar a proteger a los usuarios en una situación en la que alguien tiene acceso físico a sus dispositivos, como cuando se carga un teléfono en un aeropuerto.

Con esta función también viene una actualización de Message Guard, que mitiga los ataques Zero Click o mensajes de imágenes directas que ocultan código malicioso. Lanzada inicialmente para aplicaciones de mensajería de Google y Samsung, ahora puede ayudar a proteger a los usuarios que utilizan aplicaciones populares de terceros[3]. De esta manera, los usuarios tienen más opciones sobre las aplicaciones que pueden utilizar de forma segura.

Impulsando la industria hacia adelante con nuevos estándares de seguridad

Samsung sienta las bases para una experiencia móvil más segura para los usuarios de Galaxy, y Auto Blocker va un paso más allá al combinar estándares de seguridad líderes en la industria con la elección del usuario, para permitir que los clientes controlen sus dispositivos a su manera. Como la última función agregada al conjunto de innovaciones de seguridad y privacidad de Samsung, Auto Blocker optimiza aún más la experiencia móvil para los usuarios de todo el ecosistema Galaxy.

Auto Blocker ya está disponible en dispositivos Samsung Galaxy compatibles con One UI 6.

[1] Las fuentes autorizadas incluyen Google Play y Galaxy Store.

[2] Actualmente no está disponible en los modelos de operadoras de EE. UU.

[3] Messenger, Telegram, KakaoTalk, WhatsApp.