¿Cómo proteger tu celular del calor en verano 2026?

Infinix Perú comparte recomendaciones para evitar daños en la batería de tu smartphone durante altas temperaturas.

Redacción T21 / 23.02.2026 / 4:59 pm

Según reportes recientes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en los últimos días la costa peruana ha registrado temperaturas cercanas a los 40°C en Lima y otras regiones.

En este contexto de calor intenso, no solo la salud e hidratación requieren atención. Los dispositivos electrónicos, especialmente los smartphones, también pueden verse afectados cuando se exponen de forma prolongada a altas temperaturas.

Frente a este escenario, Infinix Perú comparte cuatro recomendaciones prácticas para proteger el smartphone y prolongar su vida útil durante los días más calurosos del verano.

1. Evitar dejar el celular dentro del auto o bajo el sol directo

Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol, su temperatura interior puede elevarse rápidamente y superar ampliamente la temperatura exterior. En esas condiciones, dejar el smartphone sobre el tablero o en superficies expuestas puede hacer que su temperatura interna aumente en pocos minutos.

Lo recomendable es mantener el equipo a la sombra y en espacios ventilados cuando no esté en uso.

2. No cargar el equipo cuando está caliente

Conectar el smartphone mientras ya presenta una temperatura elevada incrementa el estrés térmico de la batería. Especialistas advierten que malas prácticas como cargar el equipo inmediatamente después de haber estado expuesto al sol pueden hacer que la batería pierda capacidad más rápidamente con el tiempo.

Se recomienda esperar a que el dispositivo se enfríe antes de conectarlo y retirar fundas gruesas durante la carga para facilitar la disipación del calor.

3. Controlar el uso intensivo en exteriores

Funciones como grabar video en alta resolución, usar GPS por periodos prolongados o jugar videojuegos exigentes generan calor adicional. Si el equipo ya está caliente por el ambiente, estas actividades pueden elevar aún más su temperatura.

Cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir el brillo de pantalla puede ayudar a mantener un funcionamiento más estable.

4. Usar cargadores y accesorios adecuados

El uso de cargadores no certificados o cables en mal estado puede generar variaciones de energía y mayor temperatura durante la carga. Optar por accesorios originales o compatibles certificados contribuye a proteger tanto la batería como los componentes internos del dispositivo.

En esa línea, algunos smartphones actuales integran sistemas de gestión térmica y carga optimizada que ayudan a equilibrar rendimiento y protección. Modelos como el Infinix Note 50 Pro incorporan tecnologías orientadas al control térmico y optimización energética, mientras que el Infinix GT 30 Pro puede complementarse con accesorios diseñados para mejorar la disipación del calor en usos exigentes.

“Muchos usuarios no relacionan el calor con la pérdida progresiva de batería. En días de temperaturas elevadas, adoptar hábitos simples puede marcar una diferencia importante en la durabilidad del equipo”, señala Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

Con medidas preventivas sencillas, es posible reducir el impacto del calor extremo y mantener un mejor rendimiento del smartphone durante el verano.