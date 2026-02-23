Los riesgos de los chatbots en la educación

La inteligencia artificial llega a las aulas, pero es esencial garantizar la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes.

Redacción T21 / 23.02.2026 / 5:37 pm

A medida que los niños recurren a los chatbots de inteligencia artificial en busca de respuestas, consejos y compañía, surgen preguntas sobre su seguridad, privacidad y desarrollo emocional

A pocas semanas del inicio del año escolar, programado para el 16 de marzo, el uso de chatbots de inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más común entre los estudiantes. Estas plataformas permiten resolver tareas, reforzar el aprendizaje y acceder a información en segundos. Sin embargo, su uso sin supervisión también puede exponer a los menores a riesgos relacionados con la privacidad, la desinformación y su desarrollo emocional.

Un estudio británico de julio de 2025 reveló que casi dos tercios (64%) de los niños utilizan este tipo de herramientas como los chatbots de inteligencia artificial, lo que confirma que esta tecnología forma parte de su entorno educativo cotidiano.

En ese contexto, los especialistas advierten que los padres deben estar atentos a señales que podrían indicar un uso inadecuado, como el aislamiento social, el uso excesivo de estas herramientas, confiar plenamente en sus respuestas o compartir información personal sin precaución.

Para asegurar que la inteligencia artificial sea una aliada en este regreso a clases, ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, recomienda aplicar las siguientes acciones:

Conversar con los estudiantes sobre cómo funcionan los chatbots y explicarles que pueden cometer errores y no siempre tienen la razón.

sobre cómo funcionan los chatbots y explicarles que pueden cometer errores y no siempre tienen la razón. Enseñarles a verificar la información con fuentes confiables , como docentes, libros o sitios oficiales.

, como docentes, libros o sitios oficiales. Evitar que compartan información personal , como nombre completo, dirección, contraseñas o datos del colegio.

, como nombre completo, dirección, contraseñas o datos del colegio. Supervisar el uso de estas herramientas y promover un equilibrio saludable entre el entorno digital y las actividades cotidianas.

y promover un equilibrio saludable entre el entorno digital y las actividades cotidianas. Configurar las opciones de privacidad y establecer límites de uso, al igual que con otras aplicaciones digitales.

“La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para el aprendizaje, pero es fundamental que los adultos acompañen su uso. Los niños deben entender que no todo lo que dice un chatbot es correcto y que nunca deben compartir información personal”, señalan Jorge Zeballos, especialista de ciberseguridad de ESET Perú.

En este regreso a clases, además de preparar útiles y uniformes, la educación digital será clave. La supervisión activa permitirá que los chatbots se conviertan en un recurso educativo valioso, sin comprometer la seguridad ni el bienestar de los estudiantes.

Para conocer más sobre el cuidado de los niños en Internet, puede visitar Digipadres, una iniciativa impulsada por SaferKidsOnline de ESET, que busca acompañar a madres, padres y docentes con el fin de generar conciencia acerca de riesgos y amenazas en el mundo digital.