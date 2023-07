Cómo proteger tus equipos electrodomésticos frente a cortes de luz

En países como Perú, donde la calidad de la energía eléctrica puede presentar desafíos, proteger los electrodomésticos en casa se vuelve una tarea crucial.

Redacción T21 / 14.07.2023 / 11:51 am

Recientemente la ciudad de Lima presentó una caída intempestiva del suministro eléctrico, por un amago de incendio en la central eléctrica de la zona, que afectó a distritos como Miraflores, San Borja, Surco y Surquillo, entre otros, generando preocupación e incertidumbre en cientos de familias que no tuvieron la oportunidad de tomar previsiones frente a este corte de energía y, sobre todo, para evitar daños en sus artefactos eléctricos. Por ello, en países como Perú, donde la calidad de la energía eléctrica puede presentar desafíos, proteger los electrodomésticos en casa se vuelve una tarea crucial.

Javier Becerra, Regional Territory Manager de Forza en el territorio andino, menciona “En esta era de alta tecnología, las casas están cada vez más equipadas con electrodomésticos de última generación. Lavadoras, refrigeradores y hasta cafeteras, incorporan características digitales avanzadas, como controles táctiles y conectividad a internet. Si bien estos avances tecnológicos brindan mayor comodidad en la vida diaria, también los hacen más vulnerables a los picos de voltajes”.

Ante esta situación, el experto de Forza, marca proveedora de soluciones de cuidado eléctrico, resalta y recomienda el uso de Supresores de Picos con una capacidad mínima de 900 Joules. Estos dispositivos pueden mitigar los riesgos asociados con las fuertes descargas de energía y garantizar la integridad de los electrodomésticos. Además, recomienda “No debemos confundir una regleta de un supresor de picos, en nuestro país comúnmente se les llama a las regletas como supresores, lo cual no es correcto, un supresor debe tener internamente varistores MOF, medibles en JOULES, cosa que no tienen las regletas pues son multi tomas con thermoswitch.

Además, aconseja que, para los electrodomésticos de mayor consumo como refrigeradoras o lavadoras, que siempre están conectados y están expuestas a cambios de voltaje en cualquier momento, se utilicen estabilizadores que tengan gran capacidad de supresión de picos y además de temporizador de retardo, como el FVR-3002 de Forza, que reúne dentro de un solo equipo a un muy potente supresor, un eficiente protector de voltaje, temporizador y sus capacidades propias como estabilizador.

“Ahora que estamos próximos a las vacaciones de medio año y que probablemente muchas familias salen de viaje, no olviden dejar a sus equipos desenchufados para ahorrar energía y a los que no los pueden dejar desenchufados como refrigeradoras, routers, cámaras, etc, dejarlos correctamente protegidos con supresores de la línea FSP y respaldados con la línea de MINI UPS DC-140USB de Forza. Este Ultimo brinda hasta 4 horas de autonomía para un routers (y hasta 8 horas para cámaras), asegurando el funcionamiento del internet para poder tener a nuestras cámaras en línea, si estas también tienen respaldo eléctrico obviamente”, añadió Javier Becerra, Regional Territory Manager de Forza en el territorio andino.