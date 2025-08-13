¿Cómo protegerte de las estafas digitales en 2025?

Evita fraudes digitales con consejos prácticos para usuarios y bancos, aprovechando IA y ML para la seguridad.

Redacción T21 / 13.08.2025 / 11:44 am

Desde no compartir claves hasta identificar patrones sospechosos, estas acciones pueden marcar la diferencia entre la seguridad y una pérdida económica.

La detección inteligente de amenazas se consolida como un aliado esencial en la estrategia antifraude del sector financiero.

El auge de las transacciones digitales ha traído consigo una ola de intentos de fraude cada vez más sofisticados. Según el Informe del Fraude Omnicanal 2025 de TransUnion, el 29% de los consumidores globales perdió dinero por estafas digitales en el último año. Ante esta situación, Lynx Tech, empresa de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), da siete recomendaciones clave para evitar caer en una estafa bancaria, una prioridad tanto para los usuarios como para las instituciones financieras.

Los estafadores han perfeccionado sus métodos: utilizan redes organizadas, ingeniería social y herramientas automatizadas capaces de evadir los sistemas tradicionales de seguridad. Para los expertos, la IA y el ML (machine learning) están marcando un antes y un después en la capacidad de los bancos para detectar y frenar fraudes en tiempo real.

De acuerdo con Carlos Santa Cruz, CTO Lynx, “la lucha contra el fraude no puede depender de soluciones estáticas. Las amenazas cambian a diario, y las tecnologías de detección deben evolucionar al mismo ritmo. Con la inteligencia artificial potenciando modelos que se adaptan día a día, las entidades financieras no solo reaccionan con mayor velocidad, sino que se anticipan a los estafadores, protegiendo a sus clientes y asegurando la continuidad de sus operaciones”.

Para protegerse frente a estas amenazas, los usuarios deben mantenerse informados y adoptar hábitos de seguridad digital más rigurosos. Lynx Tech comparte ocho recomendaciones clave que pueden ayudar a prevenir estafas bancarias en el día a día:

No confíes en enlaces sospechosos: el phishing sigue siendo una de las formas más comunes de robo de información. Desconfía de mensajes alarmistas: los delincuentes suelen hacerse pasar por instituciones oficiales para generar urgencia. Activa alertas en tiempo real: las notificaciones de tu banco te permiten identificar movimientos no autorizados de inmediato. Verifica el origen de los mensajes: evita ingresar a enlaces enviados por SMS, email o redes sociales sin confirmar su autenticidad. Confirma los datos antes de transferir: asegúrate de que el nombre, número de cuenta y banco del destinatario sean correctos. Utiliza doble autenticación: añadir una segunda capa de seguridad puede evitar accesos no autorizados. No compartas información confidencial por teléfono: los bancos nunca solicitarán tus claves completas por llamada.

La necesidad de adoptar estas tecnologías es urgente. Según ACI Worldwide, las pérdidas globales por fraude superarán los 6.800 millones de dólares en 2027. Además, regulaciones nacionales e internacionales exigirán cada vez más a las entidades financieras reforzar sus mecanismos de seguridad.

“Hoy, con nuestras soluciones para prevención de fraude, somos capaces de identificar patrones complejos de fraude antes de que generen pérdidas. Esto permite a los bancos proteger los fondos de sus clientes y adelantarse a estafadores cada vez más sofisticados. Nuestra tecnología analiza miles de datos en tiempo real con una precisión extraordinaria, lo que no solo mejora la protección, sino que también facilita una integración ágil y sin fricciones para las entidades financieras”, concluye Carlos Santa Cruz, CTO de Lynx.