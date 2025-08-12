Riesgos digitales en juguetes inteligentes para niños

Expertos de Kaspersky alertan sobre vulnerabilidades en dispositivos conectados, destacando riesgos de privacidad y seguridad para los menores.

Redacción T21 / 12.08.2025 / 9:47 am

Los expertos de la compañía explican que, si bien los juguetes inteligentes entretienen y educan, también pueden abrir la puerta a riesgos digitales.

Este 18 de agosto se celebra el Día del Niño en Perú, una fecha en la que muchas familias deciden sorprender a los más pequeños con juguetes, experiencias o dispositivos electrónicos. En un contexto cada vez más digitalizado, los productos tecnológicos se han vuelto una opción atractiva y frecuente. Sin embargo, elegir el regalo adecuado va mucho más allá de lo novedoso o entretenido: también implica pensar en su seguridad y en el impacto que puede tener en su desarrollo.

En ese escenario, los juguetes inteligentes se han vuelto cada vez más comunes. Muchos de ellos funcionan como asistentes virtuales, se conectan a internet, responden preguntas, ayudan con tareas escolares o incluso conversan con los menores. Aunque pueden parecer útiles o divertidos, no están exentos de riesgos.

Investigaciones de Kaspersky han detectado vulnerabilidades en estos juguetes inteligentes, incluyendo brechas en sus sistemas y en las aplicaciones usadas para configurarlos. Algunas fallas permiten que ciberdelincuentes tomen el control del dispositivo y se comuniquen con los niños a través de videollamadas, sin el consentimiento de sus padres. Otras ponen en peligro datos personales como el nombre, edad o ubicación del menor.

Además, el uso de IA en la crianza sigue generando desconfianza en la región. De acuerdo con un estudio reciente, 6 de cada 10 latinoamericanos no utilizarían inteligencia artificial como apoyo en la crianza de sus hijos. La preocupación no es infundada: estos dispositivos ya no son solo juguetes, sino herramientas que influyen activamente en el desarrollo emocional, cognitivo y social de los menores.

Frente a este panorama, Kaspersky hace un llamado a las familias a acompañar activamente el uso de la tecnología en la infancia, sobre todo en fechas como el Día del Niño, cuando suele regalarse sin considerar del todo sus implicancias.

“Con la creciente integración de la inteligencia artificial en herramientas y dispositivos dirigidos a menores, el debate ya no debe centrarse en si los niños deben interactuar o no con esta tecnología, sino en cómo garantizar que esa interacción sea segura, formativa y respetuosa de su desarrollo. La IA no es un fenómeno pasajero, sino una fuerza estructural que está redefiniendo los entornos de aprendizaje, juego y socialización desde edades tempranas. En este contexto, el verdadero desafío no es limitar el acceso, sino dotar a los menores —y a sus familias— de las herramientas cognitivas y emocionales necesarias para navegar ese entorno de forma crítica. Nuestra responsabilidad no es blindarlos, sino empoderarlos: acompañarlos activamente en la construcción de una alfabetización digital que los prepare para un mundo donde la inteligencia artificial será parte integral de su cotidianidad”, afirmó Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.

Para que estos juguetes innovadores sean aliados y no un riesgo en la vida digital de tus hijos, los expertos de Kaspersky recomiendan: