Se reactiva la demanda de flota de vehículos pesados en Perú

Servicios, Industrial, Agroindustria, Comercio, Tecnología, Consumo masivo, Transportes, Minería, Construcción, son los principales sectores que se benefician con este tipo de servicio.

Redacción T21 / 22.02.2024 / 8:35 pm

La gestión de flotas cumple un rol importante en el funcionamiento operativo dentro de las actividades primarias de las empresas , el optimizar el uso eficiente de estos activos trae consecuencias positivas con impactos significativos en la seguridad y rentabilidad de la operación. Ser productivos en la operación seguirá siendo el principal enfoque de los negocios que buscan mantenerse vigentes en tiempos tan cambiantes.

Según las recientes estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú, respecto a los vehículos pesados, la venta de camiones y tractocamiones sumó 1,304 unidades en enero de 2024, manteniendo el mismo nivel que se observó en similar mes del año anterior, superando el registro de diciembre del 2023.

Para dar atención a las necesidades de cada empresa, Alivo Renting continúa reforzando la oferta de sus servicios a través de la solución de “vehículos pesados”, una alternativa con mayor valor agregado al financiamiento convencional, partiendo de una mayor agilidad de evaluación, la inclusión de un plan de mantenimiento acorde a las necesidades de la operación y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada proyecto , permitiéndoles adquirir vehículos medianos y pesados 0km de las marcas más comerciales del mercado.

La selección de configuración, tanto del vehículo como de su carrocería, dependen del tipo de producto a transportar (características, peso y volumen), el trayecto (distancias, condiciones, etc) y la demanda logística que esperan cubrir. Entre los tipos de carrocería y equipamientos que comprenden la solución de transporte de carga se encuentran los furgones, panel, barandas, cisternas, volquetes, plataformas, grúas y otros más especializados.

“El leasing operativo está destinado a aquellas empresas que buscan incrementar la performance de su operación, dejando en manos de profesionales el servicio de gestión y monitoreo con beneficios en rentabilidad, seguridad, confort y disponibilidad, a través de nuestro servicio integral que les permite enfocarse en el core de su negocio”, detalla Vicko Zlosilo, gerente comercial de Alivo Renting en el Perú”.

Zlosilo explica que para poner a disposición la nueva solución es importante identificar las exigencias de cada proyecto y las necesidades del cliente: “somos una empresa que viene creciendo en todo el rubro vehicular con soluciones hechas a la medida y sin excluir el tamaño del requerimiento. Somos conscientes que para ser partícipes del desarrollo de los distintos sectores económicos del país, debemos poder atender con la misma agilidad, tanto requerimientos de un camión liviano, hasta una flota de remolcadores o volquetes, y así ser el aliado estratégico que realmente participa en el desarrollo de su negocio”.

Alternativa rápida, productividad operacional y a la medida

Cada vez más son las compañías que optan por el renting de vehículos pesados como una elección atractiva. En el caso de Alivo Renting, el ejecutivo sostiene que existen negocios que valoran contar con una solución integral y trabajar con un socio experto para aliviar la carga operativa y administrativa. “Las compañías mineras valoran nuestro servicio gratuito de telemetría y monitoreo, valoran nuestro servicio gratuito de telemetría y monitoreo, colocando a disposición de sus colaboradores nuestras distintas plataformas y aplicativos, que nos permiten no solo incrementar la productividad de sus activos, sino también velar por la seguridad de sus ocupantes”, agrega el ejecutivo.

Las empresas que utilizan el leasing operativo de Alivo Renting no solo obtienen beneficios operativos, sino además financieros: “ofrecemos un servicio que no exige una cuota inicial, lo cual les permite incrementar la cantidad de unidades requeridas o redireccionar este capital en favor de sus demás gastos operativos (combustible, personal, etc) u otras inversiones que le generen valor, protegiendo así la liquidez de la compañía y evitando el endeudamiento. Además, nuestra gestión comprende poner a disposición y con total transparencia, el detalle de cada suceso por unidad (mantenimientos preventivos, correctivos, siniestros) facilitando a los responsables de las finanzas la proyección del presupuesto y la visibilidad del gasto”, añade Zlosilo.

Para que las empresas accedan a este servicio de camiones y/o cualquier otro activo del portafolio, como montacargas, tractores agrícolas, grúas, maquinaria amarilla, entre otros, es necesario que pasen una evaluación crediticia y cumplir con ciertas condiciones como dos a tres años de actividad formal, un buen comportamiento de pago a proveedores y un nivel de facturación anual que contemple cierta proporcionalidad con el valor del activo que estarían requiriendo.