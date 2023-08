Pronto se realizará el Cirion Forum 2023

El evento regresa a la presencialidad para instalar una conversación indispensable sobre Inteligencia Artificial (IA), Metaverso y otras tendencias digitales que prometen nuevas oportunidades para las personas y las empresas.

Redacción T21 / 02.08.2023 / 1:37 pm

“Inspirando el Futuro |Tecnologías escalables sin límites”, es el nombre escogido por Cirion Technologies para celebrar la décima quinta versión de su foro anual, programado para el 24 de agosto en el Swissôtel de San Isidro en la ciudad de Lima.

Luego de dos años de encuentros virtuales, la iniciativa regresa a la presencialidad para guiar a las compañías en el mercado de las tecnologías emergentes y otras de vanguardia que están dominando las agendas de transformación digital. El evento se llevará a cabo en 7 países de la región, en las ciudades de Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Ciudad de México y Quito.

Este evento ha liderado durante quince años las conversaciones sobre tecnología y negocios. Por ello, se ha instalado como un espacio idóneo para conocer los principales desarrollos que permiten ampliar las perspectivas de negocio y establecer vínculos con los actores centrales de la industria.

Para este 2023, la iniciativa que se organiza en Latinoamérica, por primera vez bajo la marca Cirion, abordará temas contemporáneos como la creación de un nuevo mundo digital, la experiencia inmersiva del metaverso, la computación en la nube, la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, como motores del futuro y de nuevas oportunidades para las personas y las empresas.

Dentro de las presentaciones destacadas, figura un panel titulado “Transformando el Futuro: Empoderando el Talento Femenino en STEM con Women in Tech” donde participarán Ayumi Moore Aoki, fundadora y CEO de Women in Tech® Global, e Isabel Velarde, directora para Latinoamérica de Women in Tech®. Esta mesa -moderada por Tatiana Fonseca, vicepresidenta Ejecutiva de Operaciones de Cirion Technologies- compartirá sus opiniones sobre la importancia de cerrar la brecha de género en la tecnología.

Facundo Castro, CEO de Cirion Technologies, dará la bienvenida al foro. Posteriormente, Gianni Hanawa, director comercial de la empresa en Perú sostendrá una entrevista con Carla Wong, Country Manager de AWS en Perú sobre “La Adaptabilidad Empresarial como Motor para la Innovación Futura”.

Como parte de los ejes del foro destaca la ponencia “Los Multiversos en el futuro de los negocios”, a cargo de Alejandro Girardotti, director senior de Producto, Innovación y Alianzas Estratégicas de Cirion. Además, Nicolás Luna, Corporate Operational Excellence Engineering Executive Director de Belcorp y Ana María Chalco, IT Manager de Inkia Energy, tendrán una conversación con Luis Piccolo, vicepresidente de Ventas Clúster Sur de Cirion Technologies sobre “La Transformación Digital como Motor para el Crecimiento Empresarial”.

Además, José Deustua, Managing Director de UTEC Ventures formará parte del panel “Aprendiendo del Futuro: Innovación, Resiliencia y Crecimiento Sostenible”, moderado por Oscar Schmitz, Coach Transformacional. Cerrará el evento el artista plástico Marcelo Wong, con una ponencia bajo el nombre “Resiliencia en Acción: De la Adversidad a la Fortaleza”.

De esta manera, quienes participen de este encuentro tendrán la oportunidad de adquirir conocimiento, generar redes y establecer vínculos que permitan mejorar y abrir nuevos horizontes para los negocios y la industria.

Programa Cirion Forum 2023:

Hotel Swissôtel de Lima | 24 de agosto | 08:30 hs. a 15:00 hs.

Temáticas:

Cloud: El camino a la nube transforma la forma en que las empresas gestionan sus procesos, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y rápidas, la flexibilidad del cloud puede ayudar a reducir costos y aumentar la eficiencia en muchas industrias.

Ciberseguridad: Con la creciente cantidad de datos personales que se recopilan en línea, es importante que las empresas y los individuos tomen medidas para proteger su información confidencial.

Inteligencia Artificial (IA): Las aplicaciones de IA pueden ayudarnos a automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir errores en áreas como la atención médica, la fabricación y la atención al cliente.

Metaverso: Con la creciente popularidad de los juegos en línea y la realidad virtual, el Metaverso tiene el potencial de revolucionar la forma en que trabajamos, nos divertimos y nos conectamos con los demás.

Los interesados en asistir al foro podrán inscribirse en este link: Cirion Forum Perú | Registro (weareadmit.com)